Zukunft der Berliner Volksbühne: Aufruf zu einer Bewegung, die keine sein will

Im Inneren der Volksbühne: Wo geht’s zum Berliner Senat? Foto: volksbühne

Es klang nach einer großen Idee. Die Volksbühne in Berlin, die ab nächstem Jahr vom Museumsmanager Chris Dercon geleitet wird, sollte als »Die wahre Volksbühne« wieder auferstehen. So wie Berliner Arbeiter 1890 die freie Volksbühnenbewegung auf der Taufe hoben, um sich Zugang zur bürgerlich verwalteten Kultur zu verschaffen. Mit dieser Initiative würde man den idiotischen Senat Kulturpolitik lehren und das große Haus am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz über Nacht demokratisieren, raunte es durch Berlin.

Normalerweise hat Guillaume Paoli bei seinen philosophischen Betrachtungen im Roten Salon des Hauses höchstens 30 Zuschauer, sein vorab verbreiteter Aufruf zur Gründung einer neuen Bewegung brachte 146 verkaufte Karten. Der Dramaturg Matthias Hering schwärmte: »Es geht auch um die Eigentumsrechte am Haus.« Die Anwesenden hatten den Satz: »Die Gründung findet am 04.10.2016, 20 Uhr im Roten Salon statt« wohl etwas zu unphilosophisch interpretiert. »Gerade hat die Berliner Wahl eine neue politische Konstellation hervorgebracht. Die Situation ist also günstig, um die Entscheidung für die Zukunft der Volksbühne zu überdenken«, hieß es eher handzahm in dem »Was soll das Theater?« betitelten Aufruf.

Die Veranstaltung am Dienstag hieß dann auch: »Im Zentrum des Übels. Die letzten Tage der Sozialdemokratie«. Um dieses Motto zu diskutieren, hatte Paoli als Gesprächsgast Jürgen Kuttner eingeladen. Trotz der beschwichtigenden Bemerkung Paolis, ein Symposion der Friedrich-Ebert-Stiftung solle es nun doch nicht werden, wurde ein etwas desorientierter Rundgang über Schauplätze sozialdemokratischen Totalversagens unternommen. Von den Kriegskrediten 1914 ging es über die Agenda 2010 bis zu Pegida und zur Frage, ob nach 100 Jahren perpetualer Enttäuschung die Parole »Wer hat uns verraten, …?« nicht obsolet geworden sein könnte, da doch der Verrat schon lange erwartbar geworden ist.

Im Publikum saßen arbeitslose Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen und halbprominente Journalisten, sie erwarteten Konkretes und bekamen einen bunten Strauß Umwege. Kuttner polemisierte gegen eine generelle Tendenz der »Enteigentlichung«; eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu einem Zustand universeller Vermarktbarkeit von Gütern, die sich selbst fremd und damit zur absoluten Ware geworden sind: Bonbons ohne Zucker, Bier ohne Alkohol, Rauchen ohne Krebs, Backen ohne Mehl. Dies sei die Logik der aktuellen Berliner Kulturpolitk, als Soundtrack ließ er die weithin gefürchtete Bearbeitung des Black-Sabbath-Songs »Paranoid« durch die 70er-Jahre-Schlagerzombies Cindy und Bert laufen, ein Sinnbild für den Ausverkauf, für die Einebnung der Widerspenstigkeiten, die der Volksbühne eigen sein sollen. Die Frage danach, wie Erwin Piscator zwischen oder gegen Cindy und Bert doch noch zu seinem Recht gelangen könnte – und wie eine neue Bewegung dazu beitragen könnte, wurde allerdings offengelassen.

Man wolle keinen Verein mit Schriftführer und Vorstand. Kuttner zitierte Losungen wie »Böse bleiben – Banden bilden«, Ideen wie sich ab und an nackt an die Volksbühne ketten und Ausflüchte wie die »wahre Volksbühne«, die gäbe es ja so oder so erst nach der Revolution. Der Regisseur Sascha Bunge rief empört: »Übernehmt doch zu zweit die Sozialdemokratie!« Einige Menschen stellten sich und ihre Probleme mit der Volksbühne am Mikrophon vor. Niemand spracht über konkrete Absichten, Spielpläne, Programme oder Strukturen. Matthias Hering fasste das so zusammen: »ein kleines Bewerbungsgespräch für feste Posten beim Kultursenat«. Der Salon leerte sich schnell. Eine Revolution fand, trotz Ankündigung, erst mal nicht statt. Paoli veröffentlichte hinterher via Facebook ein Aber-dann: »Falls Dercon das Haus doch übernimmt, wird die WAHRE Volksbühne aktiv werden.« Wir berichten weiter.