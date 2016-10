Fahrkartenkontrolleure des Tages: Ukrainische Polizei

Freifahrtticket in den Krieg: Ein ukrainischer Soldat in einem Bus (19.2.2015) Foto: Gleb Garanich/Reuters

Es ist ein ständiges Ärgernis im Lande der »Revolution der Würde«: die Freifahrttickets der »Teilnehmer der Antiterroroperation« (ATO) im öffentlichen Nahverkehr der Ukraine. Mit wachsender Regelmäßigkeit kommt es vor, dass Leute in Kampfanzügen mit blau-gelben Ärmelstreifen verlangen, umsonst mitgenommen zu werden, und sich Bus- und Kleinbusfahrer weigern. Nicht selten unterstützt von den zahlenden Fahrgästen.

Manchmal passiert das mit offen politischen Argumenten. Ein Kleinbusfahrer in Saporischschja warf einen dieser Soldaten unter dem Applaus der Fahrgäste aus seinem Sammeltaxi mit dem Argument: »Ihr habt in Donezk meinen Vater umgebracht, sei froh, dass ich dich nicht gleich über den Haufen fahre«. Die Verweigerung der Freifahrt muss aber nicht politisch begründet sein. Denn es ist in der Ukraine nicht so, dass die Soldaten einen Freifahrschein bekommen, mit dem die Armee die Kostenübernahme garantiert. In der Ukraine ist diese Gratisfahrt faktisch eine Sondersteuer auf das Transportwesen. Wer als Miniselbständiger in seinem Kleinbus zehn Plätze pro Tour anbietet und nun zwei davon abgeben soll (soviel sieht das Gesetz vor), der spürt die eingebüßten Einnahmen.

Jetzt hat das ukrainische Verteidigungsministerium die Lösung gefunden. Wer als Soldat verreisen will, soll zuvor am Schalter nach einer Freifahrkarte fragen und nicht gleich Krach schlagen. Wenn diese Tickets aber angeblich alle sind, dann soll der Soldat sich einen Zeugen suchen und die Polizei rufen, damit die das Freifahrtrecht durchsetzt. Die innere Sicherheit der Ukraine ist übrigens kurz vor dem Zusammenbruch, insbesondere durch Überfälle faschistischer »Antiterrorkämpfer«. Die Polizei kann es sich aussuchen: den Soldaten Gratistickets verschaffen und sich damit verzetteln, oder sich um Wichtigeres kümmern und den Ausschreitungen der ATOler auf den Busbahnhöfen Tür und Tor öffnen. (rl)