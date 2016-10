Subunternehmer in der Fleischindustrie treten Arbeitsrecht mit Füßen. Großkonzerne malen rosiges Bild der Beschäftigungsverhältnisse

Im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück wird Mett am Band produziert Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Die deutsche Fleischindustrie boomt. Tönnies Lebensmittel ist mit 17,2 Millionen getöteten Tieren im vergangenen Jahr zum fünftgrößten Schlachter der Welt aufgestiegen, berichtete das Magazin Pig International im November 2015. Die Absatzchancen sind in diesem Jahr so gut wie nie. Allein China habe im ersten Halbjahr 2016 mit 1,4 Millionen Tonnen Fleisch seine Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, schrieb die Lebensmittelzeitung im August. Tönnies wolle zusätzlich in Exportkapazitäten investieren.

Produziert wird der Exportüberschuss der Steaks aber auch deshalb, weil in der Branche Niedriglöhne die Regel sind. Der Mindestlohn liegt bei 8,60 Euro, die Beschäftigten sind meist über befristete Werkverträge in Subunternehmen angestellt. Viele kommen aus dem EU-Ausland. Ihnen werden falsche Versprechungen gemacht – über Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen.

Das deutsche Strafgesetzbuch definiert »Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft« in Paragraph 233. Demnach wird mit bis zu zehn Jahren bestraft, »wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung einer Beschäftigung bei ihm oder einem Dritten zu Arbeitsbedingungen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer stehen, welche die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.«

Die Firma DSI GmbH aus dem nord­rhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh ist als Subunternehmer für Tönnies tätig. Dokumente, die jW vorliegen, zeigen, wie die DSI Arbeitsrecht mit Füßen tritt. Dass Arbeiter ihren Lohn mehrere Monate lang nicht ausgezahlt bekamen, ist in diesen Kreisen fast schon eine Bagatelle. Das Unternehmen habe sich geweigert, ein Einschreiben entgegenzunehmen, in dem der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit eines Angestellten überbracht werden sollte. Eine andere Beschäftigte wurde schwanger. Ihr Arzt bescheinigte ihr die Arbeitsunfähigkeit. Die aus Polen stammende Arbeiterin war in einer sogenannten Werkswohnung untergebracht. DSI zog ihr die Miete vom Lohn ab, was laut Arbeitsvertrag »im Falle eines unentschuldigten Fernbleibens von der Arbeit« rechtens sein solle.

Die P-Food GmbH aus Coesfeld, ein Subunternehmen von Europas fünftgrößtem Fleischproduzenten, der Westfleisch SCE mbH, hatte mehreren Mitarbeitern Lohn abgezogen. Ihre Messer, die durch das Zerlegen der Tiere stumpf geworden waren, schärften sie mit einer Schleifmaschine. P-Food legte kurzerhand die Kosten um. Bis zu 60 Euro »Werkzeuggeld« pro Arbeiter im Monat behielt der Konzern ein – leicht verdientes Geld. Auch ein illustrierendes Beispiel für die Branche lieferte die Firma Supply chain solutions GmbH, die für die Franz Wiltmann GmbH Arbeitskräfte anheuert. Einem Arbeiter wurde nach einem Unfall in seiner Werkswohnung angeboten, eine Zeitlang unbezahlten Urlaub zu nehmen. Als er ablehnte, wurde er kurzerhand gefeuert.

Unternehmen wie Tönnies wollen sich ein besseres Image verschaffen. Im September 2015 hatten die sechs größten deutschen Wurstfabrikanten unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine »freiwillige Selbstverpflichtung« unterzeichnet. Sie wollten Missstände bei ausländischen Werkvertragsbeschäftigten beseitigen, diese nach deutschem Recht beschäftigen, den Anteil der Stammbelegschaften erhöhen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Ein Jahr später, am 28. September, wurde Bilanz gezogen. Theo Egbers, Vorsitzender des Verbands der Ernährungswirtschaft, resümierte: »Die Branche hat die Selbstverpflichtung zu 100 Prozent erfüllt. Über 8.000 ausländische Beschäftigte haben in den letzten Monaten einen deutschen Arbeitsvertrag erhalten und sind in der deutschen Sozialversicherung versichert.« Dem hielt der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Claus-Harald ­Güster entgegen: »Das Hauptproblem, die Arbeit in Subunternehmen mit Werkverträgen und Leiharbeit zu verringern, hat – mit Ausnahme von Westfleisch – kein Unternehmen gelöst.« Immer noch arbeiteten mehr als die Hälfte der Beschäftigten als Leiharbeiter oder mit Werkverträgen.