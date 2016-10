DIDF: Pressefreiheit in der Türkei vor dem Aus

Die Föderation der Demokratischen Arbeitervereine (DIDF) hauptsächlich türkisch- und kurdischstämmiger Lohnabhängiger äußerte sich am Dienstag zu neuen Repressionsmaßnahmen der Regierung in Ankara gegen unerwünschte Medien:

Nach der vom türkischen Ministerpräsidenten angeordneten Schließung von zwölf Fernseh- und elf Radiosendern werden nun die Redaktionsräume der betroffenen Sender von der Polizei versiegelt.

Nachdem der Oberste Türkische Rundfunkrat (RTÜK) am 28. September die durch eine Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft erlassene Schließung umgesetzt hatte, konnten die Sender noch einige Tage auf ihren Internetseiten weitersenden. Auch dies wurde durch Regierungsbehörden schnell unterbunden. Am heutigen Vormittag wurden schließlich die Eingangstüren der Senderzentralen durch Polizeibeamte versiegelt und die Redaktionsinventare konfisziert. Unter den Sendern sind unter anderem der kurdischsprachige Kindersender Zarok TV und das vielbeachtete, regierungskritische IMC TV. Schließungen von TV-Anstalten, wie IMC TV, das stets kritisch, u. a. von den Angriffen der Regierung auf die Bevölkerung in den kurdischen Gebieten der Türkei, berichtet hat, sind zum Alltag der Türkei geworden. »Die Pressefreiheit in der Türkei stand schon lange unter Druck, aber jetzt wurde ihr das Rückgrat endgültig gebrochen«, so IMC-Redakteur Hamza Aktan.

Im Falle des linken Fernsehsenders Hayatin Sesi TV schlug die AKP-Regierung mit dieser Maßnahme zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn der Sender nutzt die Räumlichkeiten gemeinsam mit der Redaktion der Tageszeitung Evrensel. Deren Mitarbeiter können nun ihre Redaktionsräume nicht betreten und erklärten, die morgige Ausgabe könne nicht erscheinen. Sie suchen nach Ausweichmöglichkeiten, um das Erscheinen ab kommenden Donnerstag wieder sicherzustellen. Gegen den Chefredakteur und weitere Redakteure von Evrensel laufen derzeit Gerichtsverfahren, die die Schließung der Zeitung zur Folge haben könnten.

Die Schließung von Hayatin Sesi TV und anderer Sender bildet das vorläufig letzte Glied in einer langen Kette von Zensurmaßnahmen. Die AKP-Regierung hatte zuvor im Rahmen des nach dem Putschversuch vom 15. Juli verhängten Ausnahmezustands, der gestern (am Montag, jW) um drei Monate verlängert wurde, die Schließung von 44 Zeitungen, 15 Zeitschriften, drei Nachrichtenagenturen, 16 Fernseh- und 23 Radiosendern verfügt. Zehntausende Beamte wurden suspendiert. Die Zahl der verhafteten Personen, denen Unterstützung des Putschversuchs vorgeworfen wird, hatte der Justizminister Bozdag letzte Woche auf 32.000 beziffert. Die repressive Politik der AKP Regierung, die sich bereits seit einiger Zeit gegen die Arbeiterklasse, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Aleviten, Kurden und andere Minderheiten richtet, hat mit der Schließung und der Beschlagnahmung des Inventars dieser Sender eine ganz neue Ebene erreicht. Die steten Angriffe auf die Pressefreiheit gehen zu Lasten der Bevölkerung, der das Recht auf Information und eine freie Berichterstattung genommen wird. Leider liegt die Vermutung nahe, dass die Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit kein Ende nehmen wird, bis die AKP sich endgültig ein faschistisch-diktatorisches Regime aufgebaut hat. (…)

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen fordern wir die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, jegliche Zusammenarbeit mit Erdogan und der AKP-Regierung einzustellen. Die demokratische Öffentlichkeit in Deutschland rufen wir zur Solidarität mit den demokratischen Kräften in der Türkei auf.