Zurück zum Krieg?

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos will den mit der FARC-Guerilla vereinbarten »bilateralen und endgültigen Waffenstillstand« am 31. Oktober auslaufen lassen. Bis dahin wolle er sich um »Regelungen und Vereinbarungen« bemühen, »die es uns erlauben, die Lösung dieses Konflikts in Gang zu setzen«, sagte der Staatschef am Dienstag (Ortszeit) nach einem Treffen mit Unternehmern und Kirchenvertretern. Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) interpretierten diese Äußerungen als Aufkündigung des Ende September unterzeichneten Friedensvertrages. Der oberste Comandante der Guerilla, Timoleón Jiménez, fragte in der Nacht zu Mittwoch über Twitter: »Geht dann der Krieg weiter?« Milena Reyes, die Mitglied der FARC-Delegation bei den Friedensverhandlungen in Havanna ist, fragt: »Verschwindet unser Lächeln wieder aus dem Gesicht? Was kommt nun?«

Vor seiner Entscheidung hatte Santos angekündigt, mit den Gegnern des Friedensprozesses um Expräsident Álvaro Uribe Gespräche führen zu wollen. Diese fühlen sich als Sieger, nachdem das Friedensabkommen am Sonntag in einem Referendum knapp abgelehnt worden war. Die Ultrarechten hatten ihre Kampagne für das Nein mit homophoben und antikommunistischen Sprüchen geführt. Auf Flugblättern hieß es, Kolumbien drohe eine »kommunistische Diktatur« in der auch noch »die Gender-Ideologie beschlossen« werde.

Uribe hat als Gouverneur in Antioquia (1995–1997) und als Präsident Kolumbiens (2002–2010) immer auf Krieg gesetzt und stand den paramilitärischen Todesschwadronen nahe. Bis heute werden in Antioquia Massengräber entdeckt – mit den sterblichen Überresten unschuldiger Zivilisten, die von Soldaten ermordet und nachträglich in Uniformen der Guerilla gesteckt wurden. Diese Verbrechen hatte Uribe mit einem System provoziert, in dem Soldaten für jeden getöteten Guerillero mit Geldprämien und Vergünstigungen belohnt wurden. Zudem schuf er direkt nach seiner Wahl zum Staatschef Sonderkriegsgebiete – offiziell: Rehabilitierungs- und Konsolidierungszonen –, die eine Militarisierung ganzer Landesteile nach sich zog. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete diese Regionen als »Laboratorien des Krieges«, in denen die Zivilbevölkerung zum Feind erklärt worden sei. Im Departamento Arauca wurde so zwischen 2002 und 2008 jeder fünfte Bürger inhaftiert – Zehntausende Verhaftungen in sechs Jahren. Zudem wurden soziale Aktivisten, Gewerkschafter und Mitglieder von Menschenrechtsgruppen bedroht und ermordet.

Verteidigungsminister unter Uribe war zwischen 2006 und 2009 Juan Manuel Santos. Viele seiner ehemaligen Kabinettskollegen wurden inzwischen wegen Korruption, illegaler Landenteignung oder der Zusammenarbeit mit Paramilitärs angeklagt und verurteilt. Uribe und Santos selbst stehen bisher nicht im Visier der Justiz, was auch an ihrer Immunität als Präsident bzw. Parlamentsabgeordneter liegt. Die in den Friedensverhandlungen mit den FARC vereinbarte Sonderjustiz, die Kriegsverbrechen aller Seiten aufarbeiten soll, stellt für sie deshalb eine besondere Bedrohung dar.

Die Nationale Befreiungsarmee (ELN), die zweitgrößte Guerilla Kolumbiens, hat in einer Erklärung das Scheitern des Referendums bedauert und die Regierung aufgerufen, weiter eine politische Lösung anzustreben. Sie sprach sich für eine Ausweitung des Friedensprozesses auf alle Gue­rillagruppen und für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft aus.

Gewerkschaften, linke Gruppen und andere Aktivisten wollen ein Wiederaufflammen des Krieges verhindern. Auch die Guerilla hat viel gewagt, indem sie trotz der anhaltenden Bedrohung durch die Paramilitärs und der bis heute anhaltenden Serie von Morden an linken Oppositionellen am Friedensprozess festgehalten hat. Das Leben ihrer Kämpfer ist in Gefahr. Diese sollen entwaffnet und in festgelegten Zonen gesammelt werden. Die aber liegen in Territorien, die auch weiterhin Kriegsgebiet sind. Bei Kämpfen zwischen der Armee und der ELN oder anderen Gruppen könnten die wehrlosen FARC-Mitglieder zwischen die Fronten geraten. Wenn nun noch der Waffenstillstand durch die Regierung beendet wird, drohten Kolumbien weitere Jahrzehnte Krieg.