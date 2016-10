Angriff auf Gaza

Zahlreiche Menschen wollten die Aktivistinnen im Hafen von Gaza begrüßen Foto: Mohammed Salem/Reuters

Israelische Soldaten haben am Mittwoch rund 45 Meilen vor der Küste des Gazastreifens ein Schiff mit 13 Frauen an Bord attackiert. Wie der Sender Al-Dschasira berichtete, näherten sich Kriegsschiffe der unter niederländischer Flagge fahrenden »Saytun« (Olive) und störten deren Funk­signale. Kurz darauf wurde gemeldet, dass Soldaten die Kontrolle über das Boot übernommen hätten und es in einen israelischen Hafen gebracht werden sollte.

Das Schiff war im September von Barcelona aus mit Ziel Gaza in See gestochen, um ein Zeichen gegen die anhaltende Blockade des palästinensischen Gebietes durch Israel zu setzen. An Bord befand sich unter anderem die nordirische Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire. »Wenn wir nicht abgefangen werden, kommen wir morgen an«, hatte am Nachmittag Sandra Barrilaro, eine der Aktivistinnen an Bord, informiert. »Uns wurde mitgeteilt, dass wir im Hafen von Gaza von Fischern mit ihren Schiffen, von den Menschen, von der Presse erwartet werden. Es macht uns sehr traurig, dass sie uns nicht erlauben werden anzukommen. Das wäre zu schön, aber wir sind realistisch.« Die israelischen Behörden hatten im Vorfeld angekündigt, auch die »Saytun« abzufangen, bevor sie das Festland erreicht. 2010 hatte die Armee das Schiff »Mavi Marmara« gestürmt und dabei zehn türkische Aktivisten getötet. Die Witwe eines der damaligen Opfer befand sich ebenfalls an Bord der »Saytun«.

Nach israelischen Bombenangriffen stieg Rauch über Gaza auf Foto: Hatem Moussa/AP Photo

In den Stunden zuvor hatten israelische Kampfflugzeuge mehrfach den nördlichen und südlichen Gazastreifen bombardiert. Zudem beschossen Panzer Beit Hanun im äußersten Nordosten des von Israel abgeriegelten Küstenstreifens. Die Angriffe waren offenbar eine Reaktion auf den Abschuss einer Rakete, die am Mittwoch vormittag eine Straße in der südisraelischen Stadt Sderot getroffen hatte. Verletzte habe es dabei nicht gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Zu dem Angriff bekannte sich eine salafistische Gruppe, die der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« zugerechnet wird, berichtete The Times of Israel.

Zu den von der israelischen Luftwaffe attackierten Zielen gehörten offenbar auch die im Hafen von Gaza wartenden Menschen. Es seien Schallschockgranaten abgeworfen worden, berichtete auf Twitter die spanische Journalistin Isabel Pérez. »Wir dachten, dass sie uns bombardieren«, so die Korrespondentin des Internetportals eldiario.es.