Sie fühlen sich als Sieger: Gegner des Friedensabkommens am Samstag in Bogotá Foto: REUTERS/Felipe Caicedo

In weiten Teilen der kolumbianischen Bevölkerung ist die Enttäuschung groß, nachdem sich beim Referendum am Sonntag 50,2 Prozent der Abstimmenden gegen den zwischen Regierung und FARC-Rebellen geschlossenen Friedensvertrag ausgesprochen haben. Eine Erklärung für diesen überraschenden Ausgang hatte zunächst niemand. Ob wie bei früheren Wahlen Stimmenkauf und Manipulationen das Ergebnis verfälscht haben, muss noch ermittelt werden. Der Fernsehsender Telesur wies bereits darauf hin, dass etwa vier Millionen Menschen nicht an der Abstimmung teilnehmen konnten, weil in ihren Regionen Ausläufer des Hurrikans »Matthew« eine ordnungsgemäße Durchführung der Abstimmung fast unmöglich gemacht hatten.

Selbst wenn die Zahlen korrekt sind, ist das Ergebnis des Referendums sicher kein Votum für den Krieg. Auch wenn die Anhänger von Expräsident Álvaro Uribe, die lautstark für das Nein agitiert hatten, nun ihren Sieg feiern und eine »Schlacht« gegen den Frieden gewonnen haben, reicht ihre Kampagne allein nicht als Erklärung für den Ausgang der Abstimmung aus. 6.431.376 Wahlberechtigte haben sich gegen das Friedensabkommen ausgesprochen, 6.377.482 dafür. Diese Zahlen nannte die Wahlbehörde am Dienstag bei einem Auszählungsstand von 99,98 Prozent. Entscheidend ist jedoch, dass fast 22 Millionen Menschen gar nicht erst zur Abstimmung gegangen sind – die Beteiligung lag bei 37,4 Prozent.

Es war klar, dass die Ultrarechten eine große Bewegung in Kolumbien sind. Doch die Tatsache, dass sie so stark sind, das Friedensabkommen zu blockieren, löst bei vielen Angst und Pessimismus aus. Die Sorgen sind gerechtfertigt, denn der kolumbianische Alltag ist alles andere als friedlich. Allein nach Ausrufung des endgültigen Waffenstillstands zwischen der Armee und den FARC vor drei Wochen sind rund 15 linke Aktivisten ermordet worden, es gab Attentate und Drohungen gegen Gewerkschafter sowie Vertreibungen und Landbesetzungen durch Paramilitärs.

Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis vor allem als Ablehnung der Regierungspolitik zu verstehen. Präsident Juan Manuel Santos hat in seiner gesamten Amtszeit den Paramilitarismus nicht eingedämmt, und sein »Nationaler Entwicklungsplan« verschärft die Probleme. Zu diesen gehören Landvertreibungen, Umweltverschmutzung, Armut und die Zerstörung der Lebensgrundlagen landwirtschaftlicher Kleinproduzenten. Streiks und Proteste werden mit massiver Repression bekämpft, das Demonstrationsrecht wurde weiter eingeschränkt. Zudem wurde die Zivilbevölkerung praktisch nicht in die Friedensverhandlungen in Havanna einbezogen.

Soziale Organisationen und linke Parteien, die aktiv für das Ja beim Referendum geworben hatten, fordern nun, das Ergebnis für den Beginn eines wirklichen Friedensprozesses zu nutzen. Sebastián Quiroga von der Basisbewegung »Kongress der Völker« sieht eine Chance für einen Neuanfang, wenn künftig die Bevölkerung und politische Bewegungen einbezogen werden und zudem mit den anderen beiden Guerillaorganisationen – der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) und der Volksbefreiungsarmee (EPL) – verhandelt wird. Dieser Prozess werde rund zehn Jahre dauern, wenn alle Themenfelder ausreichend und umfassend bearbeitet werden sollen. Dazu zählt Quiroga auch das Wirtschaftsmodell, das der Ursprung vieler gravierender Probleme sei. Bei den Verhandlungen in Havanna hatte die Regierung alle Gespräche über die ökonomischen Grundlagen des Systems verweigert.

Ein dauerhafter und gerechter Frieden ist noch möglich, aber dafür müsste Santos gegen seine ehemaligen Verbündeten um Uribe vorgehen, also gegen Straffreiheit, Verbrechen und Korrup­tion. Im Friedensprozess muss es zudem um eine Demokratisierung des Landes und gesellschaftliche Partizipation gehen.

Bei früheren Friedensprozessen etwa in Guatemala oder El Salvador wurden zwar die Kämpfe mit der Guerilla beendet, die sozialen Probleme wurden jedoch nicht gelöst. Ungleichheit und Ungerechtigkeit blieben und nahmen weiter zu, und damit griff in anderer Form auch die Gewalt wieder um sich. Für einen dauerhaften und gerechten Frieden in Kolumbien ist deshalb die Überwindung von Armut und struktureller Gewalt notwendig. Dafür braucht das Land die internationale Solidarität – aber nicht die von Staaten und Konzernen, die an Absatzmärkten und Rohstoffen interessiert sind, sondern die der sozialen Bewegungen, die ihre Genossen in Kolumbien oft schon seit Jahrzehnten unterstützen.