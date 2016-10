AfD mittendrin

Schwarz-rot-gold beschlipst: Detailaufnahme eines AfD-Anhängers während der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern am 4. September Foto: REUTERS/Stefanie Loos

Mit sanfter Stimme eröffnete die sonst keine Provokation scheuende AfD-Abgeordnete Christel Weißig die erste Sitzung des neuen Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Im Internet hatte die Alterspräsidentin schon mal von Flüchtlingen das »Pflichtessen« von Schweinefleisch gefordert oder erklärt: »Rassismus ist nicht, wenn man sein Land von Scheinasylanten Kriminelle Gangs von ein Überangebot von Moschen und eine Zersetzung der Christlichen Kultur retten möchte« (Rechtschreibung im Original). Am Dienstag hatte die 70jährige das erste Wort im Schweriner Plenarsaal, drückte fleißig Hände, und die übrigen Parlamentarier ließen sich keine Abneigung anmerken. Weichgespült wies Weißig nun darauf hin, dass die »Demokratie ein hohes, verletzliches Gut« sei. Ihr extrem rückständiges Frauenbild fand keine Erwähnung, statt dessen betonte sie die »Vereinbarkeit von Beruf und Familie«.

In zehn von 16 Landtagen der Bundesrepublik sitzt die »Alternative für Deutschland« bereits, das bringt ordentlich finanzielle Mittel in die Parteikassen. Auf kommunaler Ebene dürfen sieben AfD-Stadträte in Berlin sogar mitregieren und unter Umständen bald über die Verteilung von Geldern für Flüchtlinge entscheiden. Die rechten Demagogen sind längst Teil des politischen Establishments. Doch das schadet ihnen keineswegs: Erst Ende September kam die Partei im ARD-»Deutschlandtrend« mit 16 Prozent bundesweit auf ihr bislang bestes Ergebnis. Bis aufs Messer zerstrittene Landtagsfraktionen oder antisemitische Hetze wie in Baden-Württemberg, eine Bundesvorsitzende, die den Begriff »völkisch« positiv besetzen will, oder ein vor Neoliberalismus strotzendes Programm – es scheint potentielle und tatsächliche Wähler der Partei einfach nicht zu interessieren.

In Schwerin ist die AfD mit 18 Abgeordneten zweitstärkste Fraktion, etliche von ihnen generierten im Wahlkampf mit extrem rechten Ausfällen Öffentlichkeit. Die regierenden Parteien SPD und CDU hatten sich vor der konstituierenden Sitzung laut NDR darauf geeinigt, der Oppositionspartei alle parlamentarischen Rechte einzuräumen. Und zu dieser Strategie der Tolerierung – offiziell soll sie dazu dienen, der AfD-Fraktion keine Märtyrerrolle zukommen zu lassen – gehöre auch ein Sitz im Präsidium. Dankbar nahm AfD-Rechtsaußen Ralph Weber das Angebot an und empfahl sich als zweiter Landtagsvizepräsident. Der bärtige Professor der Uni Greifswald betritt seine Hochschule gern in Thor-Steinar-Szeneklamotten und verschaffte vor zwei Jahren dem Sänger der Neonaziband Hassgesang einen Doktortitel, obwohl dieser Textzeilen wie »Adolf Hitler, Sieg Heil tönt es zu dir empor« skandiert hatte. Die SPD war sich vor zwei Wochen nicht zu schade, Weber, der Willy Brandts Ostpolitik als »Verrat an unserer historischen Heimat« bezeichnete, zum Gespräch einzuladen.

Und so trat Weber am Dienstag zur Kampfkandidatur gegen die Linke-Abgeordnete Mignon Schwenke an. Letztendlich verlor er die Wahl, bekam erstaunlicherweise aber zwei Stimmen mehr, als seine Fraktion Abgeordnete hat. Webers Niederlage – nur eine Randnotiz der Parlamentsaktivitäten der rechten Partei. Erfolgreicher verlief da am vergangenen Freitag die Wahl des AfD-Abgeordneten Willi Mittelstädt zum Landtagsvizepräsidenten in Sachsen-Anhalt. Und in Baden-Württemberg herrscht längst wieder traute Einigkeit. Die beiden AfD-Fraktionen im Landtag haben bereits Mitte September ihren Streit beigelegt und grünes Licht für die »Wiedervereinigung« gegeben.