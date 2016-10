Einsteigen und losfahren, das versprechen in Deutschland mittlerweile zahlreiche Car-Sharing-Anbieter. Aber wozu selbst eine wartungsintensive Autoflotte betreiben? Unternehmen wie Uber und Lyft sind da schon weiter. Sie bürden sämtliche Kosten und Risiken den Fahrern auf, denen sie zugleich die Preise diktieren. Verkauft wird das Ganze als innovative Form der Mobilität Foto: Stefan Puchner dpa/lsw/dpa-Bildfunk

Nicht wenige Linke glauben, dass sich der Kapitalismus im Zuge der rasanten Entwicklung der elektronischen Produktivkräfte gleichsam von selbst abschaffen werde. Das Ziel einer solidarischen und gerechten Gesellschaft, an deren Aufbau sich alle Wohlmeinenden beteiligen können, scheint im Zuge immer kostengünstigerer Möglichkeiten digitaler Vervielfältigung und Verbreitung von Erzeugnissen durch das Internet in greifbare Nähe zu rücken – ganz ohne Arbeitskämpfe, politische Auseinandersetzungen oder gar eine Revolution.

Das Zauberwort heißt Sharing Economy. Da viele Güter nicht mehr erworben werden müss­ten, sondern geteilt werden könnten, sinke die Profitrate der Konzerne in einem so großen Maße, dass diese ihre gesellschaftliche Machtstellung aufgeben müssten. Das jedenfalls meint der US-amerikanische Wirtschafts- und Politikberater Jeremy Rifkin. Das ökonomische Leben werde demokratischer, verkündete er im Handelsblatt (16.10.2014). Hinzu käme ein positiver ökologischer Effekt: »Der Wandel vom Besitz zum Zugang führt auch dazu, dass mehr Menschen weniger Gegenstände teilen, wodurch die Anzahl von neuen Produkten, die verkauft werden, deutlich sinkt. Deshalb werden weniger Ressourcen benötigt, und die globale Erwärmung geht ebenfalls zurück.« (ebd.) Die kapitalistische Produktionsweise, so suggerierte Rifkin in seinem 2014 erschienenen Bestseller »Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft«, werde mit Hilfe der Sharing Econcomy in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts an Bedeutung verloren haben.

als Geschäftsmodell

Durch das Teilen sollen Menschen, die sich bis dahin als passive Konsumenten empfanden, in die Lage versetzt werden, mehr Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. »Man beginnt mit informellen Tauschbeziehungen – einem Freund das Auto leihen, die Bohrmaschine ausborgen oder ein paar Besorgungen für die Nachbarn erledigen – und nutzt sodann das Internet, um sie im großen Stil zu organisieren, und schon können wir als einzelne stärker aufeinander bauen als auf die anonymen, fernen Konzerne. Bei jedem Tauschgeschäft kann jemand ein bisschen Geld verdienen und jemand anderer ein bisschen Zeit sparen«, gibt der Journalist Tom Slee die von den Anhängern der Sharing Economy vertretene Auffassung in seinem jüngst im Antje-Kunstmann-Verlag erschienenen Buch »Deins ist meins. Die unbequemen Wahrheiten der Sharing Economy« wieder. An diese etablierten und seit langem bewährten Praktiken der gegenseitigen Hilfe knüpfen Internetplattformen an, die das Teilen von Musik ermöglichen, Lieferdienste anbieten, private Übernachtungsmöglichkeiten, Taxifahrten oder Kredite von Privatleuten an Privatleute vermitteln. »Die Bewegung«, so der im kanadischen Waterloo lebende Autor, »scheint sich gegen all jene zu wenden, die derzeit den Markt beherrschen, wie große Hotelketten, Schnellrestaurants und Banken.«

Der Autor kann jedoch zeigen, dass die Hoffnung, mit Hilfe dieser Plattformen ließe sich eine gerechtere und solidarische Gesellschaft schaffen, eine gefährliche Illusion ist. Denn an die Stelle traditioneller Großkonzerne tritt nicht etwa eine demokratische Gesellschaft befreiter Menschen, sondern die Monopolherrschaft weniger Digitalkonzerne, die aus der Bereitschaft, mit andern zu teilen, ein äußerst lukratives Geschäft gemacht haben. Und das mit weitreichenden Folgen für die Situation abhängig Beschäftigter. Die von Gewerkschaften in jahrzehntelangen Kämpfen erreichten Schutzbestimmungen und Absicherungen werden ausgehöhlt. »Statt dessen müssen sich all jene, die in der Sharing Economy arbeiten, mit riskanten, prekären Jobs im Niedriglohnsektor begnügen.« Die Ausbeutung verschärft sich. Gleichzeitig verringert sich die Organisationsmacht der Lohnabhängigen, die ihre Arbeitskraft nun als räumlich weit voneinander getrennte »Soloselbständige« verkaufen müssen.

Verschärfte Ausbeutung

An die Stelle der herkömmlichen Unternehmen, die Menschen noch überwiegend in geregelten Arbeitsverhältnissen beschäftigen, treten digitale Plattformen, die Konsumenten direkt mit einer ständig wachsenden Zahl von Arbeitskraftverkäufern – euphemistisch Mikrounternehmer genannt – verbinden. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um eine neue Form von Tagelöhnerei. Diese Plattformen werden von Firmen zur Verfügung gestellt, die an privatem Profit orientiert sind, hält Arun Sundararajan in seinem Buch »Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism« (2016) fest. Die radikale ökonomische Strukturveränderung, die mit dem Siegeszug digitaler Plattformen verbunden ist, mündet daher nicht in der Abschaffung des Kapitalismus, sondern in der Verlagerung seines Machtzentrums, ist der Professor für Managementlehre und Betriebswirtschaft an der New York University überzeugt. Die Sharing Economy sei mit einer deutlich stärkeren Konzentration wirtschaftlicher Macht und einem Rückgang regulärer Beschäftigung verbunden.

Aber wie funktionieren derartige Geschäftsmodelle? Charakteristisch ist die Verbindung niedriger Investitionskosten mit hohen Gewinnmargen. Car-Sharing-Plattformen wie Uber oder Lyft besitzen keine Autos und stellen keine Fahrer fest an. Statt dessen vermitteln sie zwischen Angebot und Nachfrage. »Deutsche Firmen hingegen bauen Car-Sharing-Autoflotten auf wie BMW und Sixt mit Drive Now, die Deutsche Bahn mit Flinkster oder Daimler und Europcar mit Car2Go. Kapitalbindung und -risiko sind wiederum hoch. Die Autos müssen betankt, gewaschen und repariert werden; sie können gestohlen oder beschädigt werden. Dafür winken kleine Umsätze von 2 bis 15 Euro pro Stunde, wenn die Autos fahren. Die meiste Zeit aber stehen sie unbenutzt herum. Ein kleinteiliges und risikoreiches Geschäft«, schreibt Christoph Kee se in seinem gerade erschienenen Buch »Silicon Germany. Wie wir die digitale Transformation schaffen«.

Im Unterschied zu diesen auf klassische Weise expandierenden Unternehmen profitierten digitale Plattformen auf mehrfache Weise von ihrer Größe. Wenn sich ihr Geschäftsvolumen merklich vergrößere, sei das kaum mit höheren Kosten verbunden, denn der Preis für die Nutzung der Computercloud steige nur unwesentlich. »Zugleich zieht die Nachfragemacht gegenüber den Anbietern von Leistungen ständig an – den Fahrern bei Uber, den Vermietern bei Airbnb, den Verlagen bei Facebook, den Musikfirmen bei Youtube und Spotify. Das schafft Raum für das Durchsetzen härterer Konditionen.«

Falsches Konsumentenbewusstsein

Die Konzerne können für sich höhere Provisionen und für die Nutzer geringere Entgelte fordern. Auf der Strecke bleiben dabei die Interessen jener Menschen, die freiberuflich für die Plattformbetreiber arbeiten, um davon ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die kostenlose Bereitstellung beliebiger künstlerischer Inhalte im Netz ist für viele Kreativarbeiter eine Bedrohung ihrer Existenz. Diejenigen unter ihnen, die ihre Werke selbst über die Videoplattform Youtube öffentlich zugänglich machen, erhalten für diese Leistung nur eine Art Trinkgeld. Sie sind gezwungen, die gesetzten Bedingungen zu akzeptieren, wenn sie für die Nutzer und poten­tiel­len Konsumenten ihrer Musik nicht unsichtbar werden wollen. »Youtube ist eine Art und Weise, Inhalte zu teilen, aber es ist auch der profit­orientierte Teil eines profitorientierten Unternehmens«, schreibt Slee in »Deins ist meins«.

Auch wer gar nicht beabsichtigt, seine künstlerische oder journalistische Arbeit der Netzgemeinde kostenlos zur Verfügung zu stellen, muss damit rechnen, von dieser rücksichtslos enteignet zu werden. Slee berichtet, was die Filmemacherin Astra Taylor erlebte, als sie ihren Dokumentarstreifen »Examined Life« (2008) fertiggestellt hatte. Nicht lange nach der Premiere des rund 500.000 Dollar teuren Films stellte die 1979 im kanadischen Winnipeg geborene Künstlerin fest, dass ihre filmischen Begegnungen mit prominenten Philosophinnen und Philosophen wie Judith Butler, Martha Nussbaum, Slavoj Zizek und Kwame Anthony Appiah in kurzen Häppchen und in der 90minütigen Langfassung ins Internet gestellt worden waren.

Taylor hatte damit gerechnet, dass so etwas geschehen würde und schrieb einen freundlichen Brief an die Menschen, die ihren Film öffentlich zugänglich gemacht hatten. Sie bedankte sich, merkte aber an, dass die Produktion teuer gewesen sei. Sie bat darum, die Stücke zu löschen, bis der Film im Kino gelaufen und im Fernsehen gezeigt worden sei. Sie hoffte, auf diesem Weg zumindest einen Teil der Ausgaben wieder hereinzubekommen. Sie stieß mit dieser Bitte auf völliges Unverständnis in der sich selbst fortschrittlich dünkenden Netzgemeinde. In einer Antwort hieß es, da es in ihrem Film um Philosophie ginge, und da diese der gesamten Welt gehöre, verhalte es sich mit dem Film genauso. Eine weitere Person äußerte die gleiche Ansicht, verlieh dieser jedoch mit Schimpfwörtern Nachdruck. Was hier zum Ausdruck kommt, ist nicht die Solidarität einer Gemeinschaft, die gemeinsam gegen die Interessen großer Unternehmen kämpft, sondern die Mentalität von Konsumenten, die für Waren und Dienstleistungen möglichst wenig bezahlen möchten. Und diese auch unter Linken verbreitete Haltung ist es, die von den mächtigen Konzernen der Sharing Economy gestärkt wird, weil sie deren eigenen ökonomischen Interessen dient.

Strategie radikaler Deregulierung

Hinter dem Ideal des offenen Zugangs zu künstlerischen Erzeugnissen (»Open access«) stehen knallharte wirtschaftliche Bestrebungen, die bestehende Märkte und Unternehmen zerstören wollen, um weniger wettbewerbsintensive Märkte und noch mächtigere Monopolunternehmen zu schaffen. Statt von einer demokratischen Bewegung für mehr Gleichheit wird die Sharing Economy dominiert von den Interessen einer kleinen Anzahl von Technologiekonzernen, die ihre expansiven Geschäftsmodelle nur deshalb so radikal durchsetzen können, weil sie sich auf einen riesigen Berg von Risikokapital stützen können. »Der Amazon-Chef und Milliardär Jeff Bezos hat sowohl in Airbnb als auch in Uber investiert; die große Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz hat in Airbnb, Lyft und den Lieferdienst Instacart investiert; Founders Fund, ein Unternehmen, das der Paypal-Gründer und Milliardär Peter Thiel geschaffen hat und leitet, hat Airbnb, Lyft und Task Rabbit Geld gegeben. Goldman Sachs ist Investor bei Uber und bei We Work, das auch Geld von JP Morgan bekommen hat«, schreibt Tom Slee.

Nehmen wir das Beispiel der Transportvermittlungsplattform Uber, in die allein Google laut FAZ (22.12.2013) im Jahr 2013 stolze 258 Millionen Euro investiert hat. Der Erfolg des Unternehmens hat, so Slee, »viel damit zu tun, dass es die Ausgaben für Versicherung, Umsatzsteuer, Inspektionen der Fahrzeuge und Barrierefreiheit vermeidet. Uber kann den Kunden einen billigen, effizienten Dienst anbieten, weil es dank des vielen Geldes, das es bekommen hat, beim Kampf um Wachstum auch Verluste in Kauf nehmen kann«.

Versucht das Unternehmen in einer neuen Stadt Fuß zu fassen, unterbreitet es Fahrern und Kunden zunächst Sonderkonditionen, um das Geschäft anzuschieben. »Sobald sich Uber etabliert hat, beansprucht es einen größeren Anteil an jedem Dollar und kürzt oft die Fahrpreise. Im Lauf der Zeit hat Uber immer mehr vom Fahrpreis einbehalten.« Die Fahrer sind keine Angestellten. Schon bei wenigen schlechten Bewertungen durch die Fahrgäste drohen sie ihre Existenzgrundlage zu verlieren. »Die Berichte über glückliche, freundliche Uber-Fahrer erscheinen in einem anderen Licht, wenn man weiß, wie prekär ihre Situation ist«, schreibt Slee.

Ein Klick, und schon kommt die Bestellung. Neben den Essenslieferdiensten Foodora und Deliveroo drängt mit Ubereats, einer Gründung des Fahrdienstunternehmens Uber, ein weiterer Anbieter auf den deutschen Markt. Für die Arbeits- und Preisbedingungen verheißt das nichts Gutes – Proteste von Ubereats-Arbeitern in London im August 2016 Foto: Peter Nicholls / Reuters

Großen Finanzinstituten und einflussreichen Risikokapitalfonds geht es »nicht um eine Alternative zu einer von Konzernen geprägten Wirtschaft, sondern darum, die Prinzipien deregulierter freier Märkte auf immer neue Bereiche unseres Lebens auszudehnen«. Dazu bedienen sie sich einer perfiden Strategie. Sie fördern informelle, direkte Tauschgeschäfte, die aus bestimmten Gründen nicht unter die für kommerziellen Handel geltenden Regeln fallen. »Wenn ich meinem Nachbarn eine Packung Zucker gebe, kommt die Lebensmittelkontrolle nicht ins Spiel«, illustriert Slee das Prinzip, nach dem dabei verfahren wird.

Paradebeispiel Airbnb

Das Paradebeispiel für ein solches Geschäftsmodell liefert die Zimmervermittlungsplattform Airbnb. Die Entstehung des Unternehmens reicht ins Jahr 2007 zurück. Die Designstudenten Brian Chesky und Joe Gebbia suchten damals nach Möglichkeiten, Geld aufzutreiben, um die schon damals außergewöhnlich hohen Mietern in San Francisco bezahlen zu können. Als in der Westküstenmetropole eine Konferenz ihrer Branche stattfand, ergriffen die jungen Männer die Gelegenheit beim Schopf, kauften ein paar aufblasbare »Luftbetten« und boten den Konferenzteilnehmern günstige Übernachtungsmöglichkeiten inklusive Frühstück an. Sie wurden mit Anfragen überschwemmt. Daraus entstand die Idee zu Airbed and Breakfast, kurz: Airbnb. Die Betreiber bieten eine Plattform, auf der sich Anbieter und Nachfrager von Schlafplätzen treffen und miteinander ins Geschäft kommen können. Geschieht dies, behält Airbnb von privaten Vermietern und Nutzern der Unterkünfte jeweils eine kleine Gebühr ein.

In seiner Eigenwerbung betont das Unternehmen, eine kostengünstige Alternative zum kommerziellen Hotelgewerbe bieten zu wollen, bei der Menschen nette neue Bekanntschaften schließen können. Das mag anfangs durchaus eines der Motive der Betreiber gewesen sein. Doch um seine Investoren, die viel Geld in das Unternehmen gesteckt haben, zufriedenzustellen, muss­te Airbnb ein global agierendes Unternehmen werden und immer weiter expandieren. Das geht zu Lasten der Wohn- und Lebensqualität in den großstädtischen Quartieren, in denen sich Airbnb ausbreitet.

Das Geschäft des Unternehmens fällt im wesentlichen unter kommunale Vorschriften, deren Einhaltung in vielen Städten nur von wenigen Personen überprüft wird und die zudem oft nur im Falle von Beschwerden aktiv werden können. Für die hohe Fluktuation von Touristen in Wohnanlagen und steigende Mieten fühlen sich die Airbnb-Betreiber nicht verantwortlich. In Berlin besonders betroffen sind Stadtviertel, deren Bewohner ohnehin unter dem Massenandrang internationaler Touristen zu leiden haben: der Reuterkiez in Neukölln, die Gegend um den Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg und der Graefekiez in Kreuzberg.

Verlässt man die bornierte Perspektive der Konsumenten, überwiegen die negativen Folgen, die Airbnb auf das städtische Zusammenleben hat. In der Hauptsache konkurriert das Unternehmen nicht mit den großen Hotelketten, die über genug Kapital verfügen, um selbst in Onlinevermittlungsplattformen zu investieren, sondern mit kleinen unabhängigen Hotels und Pensionen. Diese müssen städtische Auflagen erfüllen und für Brandschutz-, Gesundheits- sowie Sicherheitsüberprüfungen bezahlen. Das behördlich nicht kontrollierte Airbnb-Apartment in derselben Straße hat diese Kosten in der Regel nicht. Dieses Geschäftsmodell schadet damit ausgerechnet jenem Teil des Tourismusgewerbes, der noch über ein »menschliches Maß« verfügt, so Slee. Stadtverwaltungen müssen sich zudem Sorgen um ihre Steuereinnahmen, die Einhaltung von Flächennutzungsplänen und den Verbraucherschutz machen. Denn ungeklärt ist, wer bezahlt, wenn bei der Nutzung des Wohnraums etwas schiefgeht. Vermieter dagegen können damit rechnen, dass sich der Bestand an bezahlbaren Wohnungen durch das Geschäft mit Kurzzeitvermietungen weiter verknappt.

Nichtkommerzielle Angebote

In der Darstellung von Slee erweist sich die Sharing Economy nicht als Vorbote einer solidarischen Gesellschaft, sondern als ein effektiver Hebel, um die soziale Ungleichheit auf dramatische Weise zugunsten neuartiger Monopolkonzerne zu verschärfen. Der Nutzwert seines Buches besteht vor allem darin, dass er mit Illusionen aufräumt, die sich auch viele wohlmeinende Linke über das emanzipatorische Potential der derzeit mit ungeheurer Geschwindigkeit vorangetriebenen digitalen Transformation machen. Wem die egalitäre, ökologisch nachhaltige und gemeinschaftsbezogene Umgestaltung der Gesellschaft tatsächlich am Herzen liege, müsse »der Versuchung widerstehen, für gesellschaftliche Probleme technologische Lösungen zu suchen, die mit Wagniskapital finanziert und an den Gesetzen des freien Marktes ausgerichtet sind.«

Menschen, die ein Faible für die Idee des Teilens haben, »sollten lieber mit den Städten zusammenarbeiten, als sich mit Wagniskapitalgebern einzulassen. Die Städte waren bei vielen nichtkommerziellen Sharing-Initiativen sehr innovativ. Im Verkehrsbereich gibt es Carsharing und die vielfach imitierten Initiativen zum Fahrrad-Sharing in Paris; es gibt neue Ideen rund um den öffentlichen Nahverkehr; neue Initiativen rund um grüne Taxidienste. Ein Vorteil der Initiativen, die von Städten ausgehen, ist, dass die Bürger sehen, was sich andernorts bewährt hat, und sich dafür einsetzen können, dass es in ihrer Stadt übernommen wird, so lernen Städte voneinander.«

Eine hinreichende Strategie gegen die Verschärfung kapitalistischer Herrschaft im Zuge der digitalen Umwälzung ist das noch nicht, aber zumindest ein konkreter Ansatzpunkt. Über die Forderungen von Slee hinaus muss es darum gehen, der Vereinzelung der prekär beschäftigten Onlinearbeiter entgegenzuwirken. Gelingt das nicht, droht die ohnehin stark geschwächte Organisationsmacht der abhängig Beschäftigten durch die vom digitalen Kapitalismus forcierten Individualisierungstendenzen noch weiter beschädigt zu werden. Das Beispiel der USA zeigt, dass hierfür in Gesellschaften wie der Bundesrepublik noch viel Spielraum nach unten vorhanden ist.

Literatur

Christoph Keese: Silicon Germany. Wie wir die digitale Transformation schaffen. Knaus Verlag, München 2016, 368 Seiten, 22,99 Euro

Tom Slee: Deins ist meins. Die unbequemen Wahrheiten der Sharing Economy. Verlag Antje Kunstmann, München 2016, 272 Seiten, 22,95 Euro

Arun Sundararajan: The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. MIT Press, Cambridge/London 2016, 240 Seiten, 26,95 Dollar