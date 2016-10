Praktische Solidarität

Der Einsatz für eine Mindestpersonalbemessung per Tarifvertrag war ein leuchtendes Beispiel auf der Konferenz Foto: Björn Kietzmann

Zum dritten Mal seit 2013 hatten die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Gewerkschaftsgliederungen zu einer Konferenz unter dem Motto »Erneuerung durch Streik« eingeladen – der emotionalste Moment der Veranstaltung am Wochenende in Frankfurt am Main war der Besuch einer Delegation von Streikenden der Firma Zumtobel. Die etwa 20 Menschen, die am Samstag mit Transparenten auf der Bühne standen, wurden mit einem herzlichen und langen Applaus begrüßt, kaum jemanden in dem Hörsaal hielt es auf seinem Sitz. Bereits seit dem 30. August haben die Beschäftigten im Kampf um einen Sozialtarifvertrag die Arbeit niedergelegt. An eine acht Tage dauernde Betriebsversammlung schloss sich seit dem 8. September ein bis heute dauernder unbefristeter Streik an, wie Michael Erhardt, 1. Bevollmächtigter der IG Metall in Frankfurt, ausführte. Dabei geht es ihnen nicht um Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen, da Zumtobel einen Fortführungsplan überraschend im August zurückgezogen habe, sondern um finanzielle Erleichterung, da ihre Stellen abgebaut werden sollen. »Ihr könnt uns unsere Arbeitsplätze nehmen, aber nicht unsere Würde«, so fasste Erhardt die Stimmung in der Belegschaft zusammen.

Auch dieser Ausspruch hätte das Motto der Konferenz »Erneuerung durch Streik III« sein können. Diese Überzeugung wurde genau so durch die Schilderungen der Streikaktiven deutlich wie im Appell, sich als Arbeiterschaft nicht weiter auseinanderdividieren zu lassen. Denn nur dann könne man sich der »Fragmentierung und Prekarisierung wirksam entgegenstellen«, wie Jochen Nagel, Vorsitzender der GEW in Hessen, erklärte. Dabei werde nicht nur von Konzernseite versucht, die Belegschaften zu spalten, damit das Management ein leichteres Spiel habe, seine Interessen durchzusetzen. Auch von seiten der Politik mehren sich Angriffe auf eine starke Arbeiterschaft. Sei es dort, wo sie als direkter »Arbeitgeber« agiert, wie im öffentlichen Dienst, was Nagel etwa in bezug auf Lehrer schilderte, oder mittelbar, wie bei der Post. Letzteres stellte Isabell Senff, Betriebsrätin bei der Post und stellvertretende Vorsitzende der ver.di-Jugend, dar. Und auch die Gesetzgebung wird immer unfreundlicher für Gewerkschaften, wie Wolfgang Däubler von der Universität Bremen darlegte.

Der Rechtswissenschaftler erklärte, das Streikrecht sei »das einzige Grundrecht, das immer mal wieder eine schlechte Presse kriegt«. Ein besonders starker Angriff auf die Rechte von Lohnabhängigen ist für ihn das seit Juli 2015 geltende sogenannte Tarifeinheitsgesetz. So gebe es Betriebe, in denen der Organisationsgrad so gering sei, dass lediglich 20 Menschen gefunden werden müssten, die »plötzlich ihr christliches Gewissen entdecken« und eine gelbe Gewerkschaft gründen. Diesen Beschäftigten könnte im Gegenzug ein schnellerer Aufstieg im Unternehmen zugesagt worden sein – und plötzlich habe man »atypische Beschäftigungsverhältnisse, die damit auch Flächentarifverträge gefährden«. Das »Tarifeinheitsgesetz« besagt, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag Anwendung findet, den die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern dort im Unternehmen abschließt. Däubler erläuterte, dass ein einzelner Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft alle abgeschlossenen Veträge der Minderheitsgewerkschaft aushebele. Auch wenn es sich bei dem einzelnen um eine Vereinbarung handele, bei der es nur um Lohn gehe, seien damit Regelungen etwa zur Altersvorsorge oder Urlaubszeiten der anderen Gewerkschaft hinfällig.

Für André Hemmerle, Vorstandsmitglied der Nahrungsmittelgewerkschaft CGT-FNAF aus Frankreich, ist die Art und Weise, wie in Frankreich das neue Arbeitsgesetz, nach der zuständigen Ministerin »Loi El Khomri« benannt, am Parlament vorbei von der sozialdemokratischen Regierung durchgesetzt wurde, ein »institutioneller Staatsstreich«. Dem müsse gemeinsam entgegengetreten werden, da die Errungenschaften nie geschenkt, sondern immer »in der Gemeinschaft der Arbeiter gewonnen wurden«.

Die Soziologin Ingrid Artus von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wies allerdings darauf hin, dass die Gegebenheiten in den Branchen sehr verschieden sind. So entfielen 90 Prozent der 1,5 Millionen Streiktage des Jahres 2015 auf den Dienstleistungsbereich, dagegen kämen aber 81 Prozent der Streikteilnehmer aus dem Industriebereich. Während im letzteren traditionell viele Menschen für einen kurzen Zeitraum die Arbeit niederlegten, seien es in der Dienstleistungsbranche viel weniger Beschäftigte, »die lange hart kämpfen müssen«. Sie erkennt auch einen Funktionswandel des Streiks, der nicht mehr das letzte Mittel einer Auseinandersetzung sei, sondern oftmals Vorbedingung, um überhaupt in Verhandlungen einsteigen zu können.

Auf dem Abschlusspodium am Sonntag gaben Vertreter von Lohnabhängigen, die in der Pflege und bei Amazon streikten, einen Einblick in zwei Kampffelder, über die im vergangenen Jahr sehr viel in den Medien berichtet worden war. Sie riefen zu weiteren Solidaritäsaktionen, beispielsweise per Foto oder Video auf. So etwas habe etwa den Pflegekräften in der Charité beim Kampf um eine Mindestpersonalbemessung per Tarifvertrag viel Kraft gegeben, wie Carsten Becker, Vorsitzender der ver.di-Betriebsgruppe an der Universitätsklinik, ausführte. Und Thomas Voß, in der ver.di-Bundesverwaltung verantwortlich für den Fachbereich Handel, erläuterte, dass ihn viele gewerkschaftlich Aktive ansprechen, sie würden nicht mehr bei Amazon einkaufen, da der Konzern sich weigere, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Dies sei aber der falsche Weg, man wolle das Unternehmen nicht »kaputtstreiken«. »Außerdem ist ein Streik dann am wirkungsvollsten, wenn möglichst viele Aufträge eingehen und möglichst viele Retouren«, gab er mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft zu bedenken.

Für solche Rücksendungen können über ver.di Aufkleber bezogen werden, mit denen man Amazon seine persönliche Unterstützung für die Streikenden klarmachen kann. Das ist nur ein Weg, die vielbeschworene Solidarität praktisch werden zu lassen. Ein anderer wurde auf der Konferenz direkt umgesetzt: Innerhalb weniger Minuten wurden Spenden in Höhe von 1.900 Euro für die Streikkasse der Zumtobel-Beschäftigten gesammelt.