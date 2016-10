Nachschlag: Ost und West verkannt

Foto: Roland Weihrauch/dpa-Bildfunk

Formal scheint Kurt Biedenkopf ein Talkgast aus dem Bilderbuch zu sein bei der Frage »Blühende Landschaften – nur im Osten? Ist der Westen jetzt mal dran?« Peter Hahne stellte sie in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober im ZDF. Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident von Sachsen, zuvor unter anderem Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ein Kenner beider Welten also. Doch das Gespräch lief zäh, denn er ist vor allem ein Verkenner beider Welten: Deindustrialisierung und damit Armut im Ruhrgebiet? Selber schuld. Hätten die Leute doch mal früher auf andere Technologien gesetzt. Für Rassismus im Freistaat ist allerdings natürlich nicht die sächsische Staatsregierung verantwortlich, deren Ministerpräsident seit 1990 durchgehend ein Christdemokrat ist. Grund für das Erstarken von Pegida sind seiner Ansicht nach »die Medien«. Wenn die nicht über die Rechten berichtet hätten, gäbe es sie auch nicht. So kann man sich sein politisches Erbe auch schönreden. (cwr)