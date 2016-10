Der Preis der Billigklamotten

Kambodschanerinnen arbeiten oft bis zur totalen Erschöpfung in der Textilindustrie (Phnom Penh, Juni 2013) Foto: REUTERS/Damir Sagolj

Schwedisch, günstig, innovativ – was Ikea in der Wohnwelt ist, das ist Hennes und Mauritz, kurz H&M, auf dem Bekleidungsmarkt. Weltweit decken sich vor allem junge Leute in den Filialen des Konzerns gern für wenig Geld mit Klamotten ein, in Frauenmagazinen wird derzeit das Werbevideo für die neue Herbstkollektion als feministisch gefeiert, weil darin dickere und dünnere, ältere und junge sowie Frauen mit Achselhaar zu sehen sind.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen früher als andere verpflichtet, auf Kinderarbeit in Zulieferbetrieben zu »verzichten«. Und es fordert Betriebe und Staaten wie Bangladesch öffentlich auf, Arbeiterinnen und Arbeiter angemessen zu bezahlen, die Organisationsfreiheit der Beschäftigten zu gewährleisten, für Brand- und Arbeitsschutz zu sorgen. Die Einhaltung der Vorgaben prüft die H&M-Abteilung für die sogenannte Corporate Social Responsibility (unternehmerische Sozialverantwortung), kurz CSR, selbst. Seit 2006 ist der Konzern aber auch auch Mitglied der »Fair Labor Association«, die unabhängige Prüfungen vornimmt. Diese Prüfungen betreffen allerdings »nur einen Teil der Zulieferer«, wie Berndt Hinzmann von der »Kampagne für saubere Kleidung« (Clean Clothes Campaign, CCC) vergangenen Freitag gegenüber jW betonte.

Bereits am Donnerstag hatte CCC auf die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den vom Unternehmen selbst als vorbildlich dargestellten Kooperationspartnern in Fernost aufmerksam gemacht. In einem aktuellen Bericht kommen Vertreter der Nichtregierungsorganisation zu dem Schluss, dass die Arbeitsbedingungen in kambodschanischen Textilfabriken, die H&M beliefern, weit entfernt von der Einhaltung der sogenannten Best-Practice-Prinzipien sind. Für den Report »When ›best‹ is far from good enough« (»Wenn ›am besten‹ weit entfernt von gut ist«) untersuchten Carin Leffler von der norwegischen CCC-Partnerorganisation und Joel Preston von der kambodschanischen Menschenrechtsorganisation Central vier Betriebe in dem Land, die H&M als die »Besten« bezeichnet.

Tatsächlich, so die Autoren, halten die drei »Platinum«- und ein »Gold«-Zulieferer die eigenen sogenannten Nachhaltigkeitsrichtlinien nicht ein. In den vier Fabriken werde noch immer kein existenzsichernder Lohn gezahlt, obwohl H&M dergleichen seit Jahren verspreche. Vielmehr hätten Beschäftigte von Lohnkürzungen berichtet, sobald sie nur wenige Minuten verspätet am Arbeitsplatz erschienen. Laut Report läuft bei H&M bereits seit 2013 ein Projekt für faire Löhne in Zulieferbetrieben, an dem sich mittlerweile 20 Zulieferer in Kambodscha beteiligen. Die durchschnittlichen Monatsgehälter ohne Überstunden bei den drei »Platinum«-Firmen betrugen demnach 172 US-Dollar. Sie lagen damit unter den 178 Dollar, die die Industrie als Mittelwert vorschreibt. Arbeiterinnen und Arbeiter des »Gold«-Zulieferers M&V verdienten Mitte 2015 mehr als die anderen drei. Ein Auftragsrückgang habe ihre Gehälter jedoch auf 136 Dollar pro Monat sinken lassen. Ein weiteres Manko: Beschäftigte aus drei der vier untersuchten Fabriken waren laut Bericht vielfach über Kurzzeitarbeitsverträge für nur zwei bis sechs Monate angestellt, obwohl sie bereits jahrelang dort arbeiten. Dabei haben sie den nationalen Gesetzen zufolge einen Anspruch auf Festanstellung, wenn sie länger als zwei Jahre in derselben Fabrik tätig sind.

Darüber hinaus beklagen Arbeiterinnen der untersuchten Werke das Fehlen unabhängiger Gewerkschaften, die ihre Interessen vertreten könnten. Sie fürchten Diskriminierung oder gar den Rauswurf, wenn sie selbst eine Gewerkschaft gründen würden. Laura Ceresna-Chaturvedi von CCC erklärte, die geschilderten Zustände stellten »klare Verletzungen des kambodschanischen Arbeitsrechts, der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und des H&M-Verhaltenskodexes« dar. Der Konzern müsse die Einhaltung der Regularien endlich durchsetzen.

Ebenfalls am vergangenen Donnerstag stellte H&M zusammen mit der Naturschutzorganisation WWF (Worldwide Fund for Nature) eine neue, umweltfreundliche Kinderkollektion vor. Der WWF ist bereits häufig dafür kritisiert worden, Konzernen eine fortschrittliche Umweltpolitik zu bescheinigen und sich dafür von diesen finanziell unterstützen zu lassen. Die Praxis wird als »Greenwashing« bezeichnet. Die CCC kritisiert die aktuelle Kooperation mit dem schwedischen Modegiganten. Die Hauptprobleme der »Fast fashion« würden durch punktuelle Maßnahmen nicht gelöst, monierte CCC-Vertreterin Laura Ceresna-Chaturvedi in einer Presseerklärung. Nach wie vor verfolge H&M ein Geschäftskonzept, das »auf hohe Verkaufszahlen, schnelles Wachstum und Massenkonsum« setze. Nach wie vor generiere das Unternehmen Profite auf dem Rücken der Beschäftigten entlang der Lieferkette.

In Schweden sorgt bereits seit Anfang September eine neue Veröffentlichung über Kinderarbeit bei Zulieferern in Myanmar für Schlagzeilen. In »Modesklaven« (»Modeslavar«, Verlag Leopard) wird enthüllt, dass zum Zeitpunkt der Recherchen für das Buch in H&M-Zulieferfirmen in Myanmar (früher Burma) zahlreiche Kinder arbeiteten, oft bis zu 14 Stunden am Tag. Das Unternehmen berief sich gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen darauf, dass es in dem südostasiatischen Land erlaubt sei, Menschen ab 14 Jahren in den Fabriken arbeiten zu lassen. »Deshalb handelt es sich hier nicht um Kinderarbeit«, wurde H&M-Vertreterin Katarina Gustafsson zitiert. Nur Überstunden seien für Jugendliche in dem Land nicht erlaubt. Außerdem hätten sich Kinder bei ihrer Anstellung in den Betrieben mit falschen Ausweisen älter gemacht, als sie sind, heißt es aus der Konzernzentrale in Stockholm. Inzwischen hat das Unternehmen zumindest die Zusammenarbeit mit den zwei im Buch genannten Fabriken ausgesetzt und einen »Maßnahmenplan eingefordert«.