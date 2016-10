Der Vorstand der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) äußerte sich am Montag in einer Pressemitteilung zum Friedensprozess in Kolumbien:

Der DKP-Vorstand begrüßt die Unterschrift von Regierung und Revolutionären Streitkräften Kolumbiens unter den Friedensvertrag zwischen beiden Seiten. Dass dieses Abkommen vom Volk in einem Referendum gestern mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde, zeigt einmal mehr, dass die kolumbianische Gesellschaft in ihrem Blick auf den Konflikt tief gespalten ist. Es gilt nun, zwischen FARC und Regierung weiterzuverhandeln, um den positiven Prozess dennoch zu einem guten Ende zu bringen. Die erste Erklärung der FARC zeigt den eindeutigen Friedenswillen der Guerilla.

Von einem Frieden mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit ist Kolumbien – unabhängig von knapper Zustimmung oder knapper Ablehnung – so oder so weit entfernt. Die Erfahrungen aus den Friedensschlüssen der neunziger Jahre in Zentralamerika zeigen, dass es vielfältiger Anstrengungen von seiten der Regierung bedarf, um die Ursachen zu beseitigen, die zu den bewaffneten Aufständen geführt hatten. Wenn – wie in El Salvador und Guatemala – auch in Kolumbien dieselben Schichten an der Macht bleiben, die zuvor verantwortlich für Massaker waren, dann müssen die berechtigten Zweifel an deren Friedenswillen durch Taten ausgeräumt werden. Besonders Kolumbiens Linke hat schreckliche Erfahrungen nach jeweiligen Friedensvereinbarungen machen müssen.

In diesem Sinne begrüßt die DKP das Eingeständnis der Regierung Kolumbiens vom 15. September, namentlich durch Präsident Juan Manuel Santos, dass der Staat die Verantwortung für die Auslöschung der von ehemaligen FARC-Kämpfern gegründeten Partei Patriotische Union nach den Friedensvereinbarungen von 1984 hat. Das ist ein wichtiger Schritt! Ihm müssen weitere Taten folgen, wie der umfassende Schutz für alle nun unbewaffneten Guerilleros und die Freilassung aller politischen Gefangenen aus den Gefängnissen.

Die Deutsche Kommunistische Partei unterstreicht ihre Solidarität mit den Kräften des Friedens in Kolumbien und sieht ihre über Jahrzehnte währenden diesbezüglichen Anstrengungen bestätigt. Damit dieser Weg erfolgreich beschritten wird, bleiben internationale, begleitende Aktivitäten nötig. Ein neues Friedensabkommen muss ausgehandelt werden – mit Sicherheitsgarantien für alle Guerilleros.

Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, kommentierte am Freitag einen gemeinsamen »Aufruf« der CSU und der CDU Sachsen »zu einer Leit- und Rahmenkultur« (jW berichtete):

Was soll eigentlich noch passieren? Die sächsische CDU regiert ein Land, in dem sich »gelebter Patriotismus« tagtäglich in Übergriffen auf Flüchtlinge äußert, und die CSU konkurriert in Bayern mit der AfD um die menschenverachtendsten Parolen. Dass ausgerechnet die Sachsen-CDU und die CSU sich zusammentun, um über eine »deutsche Leitkultur« zu debattieren, ist schlicht grotesk. Wer in der aktuellen gesellschaftlichen Situation ein »Wir gegen die« konstruiert, der legt Feuer an die Demokratie und spaltet die Bevölkerung. Ich frage mich, ob in der Union noch irgend jemand merkt, was man gerade anrichtet.

Was tatsächlich zwischen den demokratischen Parteien diskutiert werden muss, ist eine Absage an Hetze und gesellschaftliche Spaltung. (…)