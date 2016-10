Foto: Andreas Arnold/dpa- Bildfunk

Sie werden in der kommenden Woche in Frankfurt am Main über das Integrationsgesetz und die »Konzeption Zivile Verteidigung« referieren. Wieso ist beides in einem Atemzug zu nennen?

Das sogenannte Integrationsgesetz hat der Bundestag am 7. Juli verabschiedet. Es handelt ausschließlich von zu erfüllenden Pflichten, beschneidet unter anderem Arbeitsrechte der Geflüchteten. Sie können zum Stundenlohn von 80 Cent zu Arbeiten herangezogen werden. Leisten sie dem nicht Folge, kann ihnen die Grundleistung – ähnlich wie bei Hartz IV – gestrichen werden. Sanktionen werden angedroht bis hin zur Nötigung, Deutschland wieder verlassen zu müssen. Im August wurde die 70seitige »Konzeption Zivile Verteidigung« nachgereicht, in der es ebenso unter anderem um Verpflichtung zur Arbeit für die deutsche Bevölkerung geht: Arbeitsplatzzuweisung, Verbot, eine Arbeitsstelle zu verlassen. Dazu soll es nicht mehr nur ausschließlich im Spannungs- oder Verteidigungsfall kommen können, sondern bereits in Krisenlagen ohne Ausrufung des Notstands. Zwangsarbeit wird an Geflüchteten erprobt, um sie dann für alle auszuweiten.

Was sieht die Arbeitspflicht für Geflüchtete vor?

Das sogenannte Flüchtlingsprogramm Arbeitsmarkt soll über Erlasse des Arbeitsministeriums im Detail geregelt werden. Ich kenne bereits Beispiele in einigen Kommunen, wo Geflüchtete für 80 Cent pro Stunde schuften, etwa bei der Essensversorgung oder im handwerklichen Bereich in Flüchtlingslagern. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es in Paragraph 5a zu »Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen«: »Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen, können von den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden zu ihrer Aktivierung in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden.« Die Bundesagentur für Arbeit stelle sie gegen Mehraufwandsentschädigung bereit.

Drohen mit der »Konzeption Zivile Verteidigung« ähnliche Zumutungen?

Darin ist zusammengefasst, wie Arbeitskräfte organisiert werden sollen, auch wenn der Notfall nicht ausgerufen ist. Bei den Protesten gegen die Notstandsgesetze, die der Deutsche Bundestag am 30. Mai 1968 in der Zeit der ersten Großen Koalition erlassen hatte, wurde dies zu Recht als Zwangsarbeit bezeichnet. Mit solchen Erlassen verschwimmen die Grenzen zwischen Frieden und Krieg sowie äußerer und innerer Sicherheit: Notstand wird zum Normalzustand. Eine Orientierung dafür gibt das neue Weißbuch der Bundesministerin Ursula von der Leyen, CDU, vor. Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD greift so die bürgerliche Demokratie an. Es ist gefährlich, wenn die Exekutive, also die Regierung allein, künftig mit einer Befehlskette von Erlassen bestimmt und nicht mehr das Parlament Gesetze verabschiedet.

Der DGB, Rechtsanwaltsvereine und andere Verbände hatten den Entwurf des Gesetzes zur vermeintlichen Flüchtlingsintegration bei der Anhörung im Bundestag abgelehnt. Wieso konnten sie sich nicht durchsetzen?

Gewerkschaften, Verbände und Experten werden gebeten, Gesetzentwürfe vor Verabschiedung gegenzulesen und dazu Stellung zu nehmen. Fundierte Kritik ist kaum mehr möglich, weil die dafür gewährte Zeit zunehmend zusammengestrichen wird. Flüchtlingsorganisationen bemängeln aber, dieses Gesetz erwecke nicht mal mehr den Anschein, dass Integration umgesetzt werden soll. Es geht um Zwangsarbeit, Wohnsitzzuweisung, Verpflichtungen. Junge geflüchtete Auszubildende sollen künftig nur mit einer Duldung arbeiten. Sie dürfen Deutschland während dieses Zeitraums nicht mehr verlassen. Arbeiten sie nicht zur Zufriedenheit des Ausbilders, soll er es dem Ausländeramt melden, unterlässt er das, muss er mit Bußgeld rechnen. Dem Geflüchteten droht bei Verlust des Ausbildungsplatzes die Abschiebung.