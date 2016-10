Denise Vanessa G. mit ihrem Anwalt, der bei einem früheren Verhandlungstermin ihre Einsichts- und Steuerungsfähigkeit in Zweifel zog Foto: Sven Hoppe/dpa- Bildfunk

Vor dem Oberlandesgericht München wurden in der vergangenen Woche weitere Protokolle von Telegram-Chats der »Oldschool Society« (OSS) verlesen, aus denen hervorgeht, wie menschenverachtend die Führungsriege der von der Bundesanwaltschaft als rechtsterroristisch eingestuften Vereinigung dachte. So hatte der »Vizepräsident« Markus Wilms mehrere Sprachnachrichten verschickt, in denen er die Judenvernichtung der Nazis abfeierte, und im Chat eigene Vernichtungsphantasien zum besten gegeben. Der »Präsident« Andreas Hafemann fand das »köstlich« und meinte, heute könne man Juden in Heizwerken beseitigen. Als der »Pressesprecher« Olaf Ogorek an anderer Stelle »Einkaufsmeile oder Schule oder Kindergarten« als mögliche Ziele für einen Anschlag der Gruppe benannte, schrieb die »Schriftführerin« Denise Vanessa G.: »Kindergarten schockt definitiv, aber das habe selbst ich nicht drauf.« »Behinderte« oder eine »Förderschule hochjagen« könne sie sich aber dann doch vorstellen. Hafemann brachte in einer Audionachricht den Begriff »Euthanasie« ein und lachte. In einem abgehörten Telefonat war von einem »Asylcenter« als Anschlagsziel die Rede gewesen.

Andere Passagen der mittels Beamer vorgeführten Chatprotokolle waren offensichtlich fehlerhaft. Etwa eine Stelle, bei der zur selben Zeit vom selben Anschluss eine jeweils von unterschiedlichen Personen eingesprochene Audionachricht auftaucht. Die Verteidiger der vier Angeklagten wollen noch mehr Ungereimtheiten entdeckt haben, die in der mündlichen Verhandlung noch nicht zur Sprache gebracht wurden. Wie es dazu kommen kann, sollen zwei Experten des Bundeskriminalamts aufklären, die mit der technischen Umsetzung der Überwachungsmaßnahme vertraut sein sollen.

Als einziger Zeuge in dieser Woche war Olaf G. als ehemaliges Mitglied der »Oldschool Society« geladen. Er war im Oktober 2015 nach den Worten des Richters »ausführlich« von der Polizei vernommen worden und erschien am Mittwoch nach mehrmaligem Fernbleiben wegen Panikattacken vor Gericht. Der 42jährige brachte einen Rechtsanwalt mit und ließ sich nur knapp zu seiner Biographie ein, verweigerte aber sonst die Antwort auf beinahe sämtliche weiteren Fragen mit dem Verweis darauf, dass ihn eine wahrheitsgemäße Antwort einer Strafverfolgung aussetzen könne. Auch die Frage, wie er den bisher nicht angeklagten »Sprengmeister« der Gruppe, Kevin L., kennengelernt habe, wollte G. dem Gericht nicht beantworten.

Im Gespräch mit junge Welt erklärte er aber dann, er habe den Limburger Kevin L. 2003 als Mitglied einer angeblich nicht-rechten dreiköpfigen Punkband erstmals getroffen, als diese in seiner Kneipe im Westerwald auftrat. Er habe dem damals 15jährigen L. einen Praktikumsplatz besorgt. Danach habe dieser sich den extremen Rechten zugewandt. Laut einer kürzlich verlesenen Aktennotiz sieht der Verfassungsschutz heute in L. einen »überzeugten Nazi mit erhöhter Gewaltbereitschaft«. Der Zeuge G. wiederum hatte bei der Polizei ausgesagt, er selbst sei nicht rechts. Ob er damals die Wahrheit gesagt hatte, wollte er vor Gericht nicht beantworten. Die Verteidigerfrage, ob er als Informant gearbeitet habe, verneinte G. erst nach einer fünfminütigen Pause, in der er sich mit seinem Anwalt beraten hatte.

Mit einem Abschluss des Verfahrens gegen die OSS ist – entgegen der bisherigen Zeitplanung – noch längst nicht zu rechnen. Die Verteidigung konnte durchsetzen, dass alle identifizierbaren Teilnehmer des für Mai 2015 geplanten Gruppentreffens bei Borna zur Vernehmung geladen werden. Damit soll bewiesen werden, dass Unterkünfte für Geflüchtete zu weit entfernt gewesen seien, um das Treffen mit einem entsprechenden Anschlag zu verbinden – es hätten zu wenige Fahrzeuge zur Verfügung gestanden.