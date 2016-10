»Nein« zum Frieden

Mehr als 6,4 Millionen Kolumbianer stimmten mit »Nein« Foto: EPA / Leonardo Munoz / dpa-Bildfunk

Böse Überraschung in Kolumbien: Beim Referendum über den zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla ausgehandelten Friedensvertrag hat nach den vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde eine knappe Mehrheit mit »Nein« gestimmt. Wie die Registraduría Nacional nach einer Schnellauszählung von 99 Prozent der Stimmen mitteilte, votierten 50,24 Prozent der Teilnehmenden gegen das Abkommen, nur 49,75 Prozent stimmten dem Kriegsende zu. Die Beteiligung lag bei rund 37 Prozent. Umfragen hatten in den Wochen zuvor eine klare Mehrheit für den Frieden sowie eine deutlich höhere Beteiligung vorhergesagt.

Sowohl bei den im Ausland lebenden Kolumbianern als auch in den besonders vom jahrzehntelangen Bürgerkrieg betroffenen Regionen und in der Hauptstadt Bogotá gab es eine Mehrheit für das »Ja«. In den Provinzen des kolumbianischen Zentrums konnte dagegen die Angstpropaganda der rechten Opposition um Expräsident Álvaro Uribe punkten. Hier gab es Mehrheiten gegen den Frieden.

Im lateinamerikanischen Fernsehsender TeleSur wurde das Ergebnis knapp auf den Punkt gebracht: »Präsident Santos hat verloren, der Krieg hat gewonnen.« Was nun aus diesem Ergebnis folgt, ist vollkommen unklar. Die Regierung hatte im Vorfeld des Referendums ausgeschlossen, den Friedensvertrag noch einmal neu zu verhandeln.

junge Welt wird in der Dienstagausgabe ausführlich über den Ausgang der Abstimmung in Kolumbien berichten. (jW)