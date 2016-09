Geschäftsmodell mit Zukunft, die Frage wird immer schwieriger zu beantworten sein Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

In den Topnews der Woche ging es um die Zukunft. Zum ersten Mal ist es gelungen, ein Kind mit drei genetischen Eltern zu erzeugen. Es kam schon im April in Mexiko zur Welt und trägt die DNA von Vater, Mutter und dem Hausmeister Kevin, einem Mann von robuster Gesundheit. Zustande kam der Erdenbürger mit einer neuen Methode der künstlichen Befruchtung. In der noch unbefruchteten Eizelle wurde das Erbmaterial bis auf das in den Mitochondrien (auch Kraftwerke der Zelle genannt) ausgetauscht. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst viel DNA in Eizellen auszutauschen, um bis zu 27 genetische Eltern an der Entstehung des Kindes zu beteiligen. Später kann noch die DNA von Rauhaardackel Waldi (wegen des glänzenden Fells) beigemischt werden.

Mitochondrien (als Kraftwerke der Zelle) spielen bei der Energiewende als sinnvolle Ergänzung zu Solar- und Windenergie noch keine größere Rolle.

Die Erfindung von Kindern mit einer unbegrenzten Anzahl genetischer Eltern ist für die Zukunft der Menschheit von großer Bedeutung. Sie kann durchaus mit der Entdeckung Amerikas, des analogen Pizzakäses und der fleischlosen veganen Mettwurst von Alnatura verglichen werden.

Wichtig ist sie vor allem für die baldige Besiedlung des Mars durch eine multiplanetare Spezies, die SpaceX-Chef Elon Musk ab 2025 plant. Zu einem Schnäppchenpreis von zehn Milliarden US-Dollar pro Passagier kann jeder am One-way-Mars-Besiedlungsprogramm ohne Rückkehr teilnehmen. Wer später vom Mars die Nase voll haben sollte, kann mit der Berliner S- und U-Bahn zurück, ganz mutige über Kottbusser Tor.

Die, die es vorhaben, sollten sich beeilen. Wenn Donald Trump im Herbst die US-Präsidentschaftswahl gewinnt, wird es für die Besiedlung des Mars zeitlich etwas knapper werden.