Als Freie leben

»Together we are here to stay. Don’t fuck up. Go forward!« Foto: Rasande Tyskar

Das Schwabinggrad Ballett besteht aus Hamburger Linken, die vieles langweilig finden, was andere Linke machen. Weniger das, was sie fordern, mehr das, was sie dafür tun. Immer das selbe Flugblatterlebnis, die selbe Demoroute und die selben Diskussionsabläufe. Da ermattet die linke Gehirnhälfte. Die ist ja angeblich für das Denken zuständig, die andere für die Bewegung.

Das Schwabinggrad Ballett bewegt sich gern. Entstanden in den Nullerjahren aus dem »Butt Club« in der Hafenstraße, geht es unter die Leute, um symbolische Aktionen durchzuführen. Aktionskunst, Situationismus, Straßentheater- und Musik, aber so, dass es gut aussieht und klüger macht. Zumindest die Aktivisten, die dann merken, wie die Leute ticken. Das Schwabinggrad Ballett nennt sich wahlweise »mobiles Einsatzkommando«, das klingt sehr nach der Fußgängerzonen-Aufklärungskultur der Spontis der 1970er, oder auch »aktivistisch-künstlerisches Kollektiv«, das wirkt mehr wie Kunst- oder Theaterhochschule goes Kommunismus, an sich zeitlos.

Auf Youtube kann man sich gelungene Aktionen der Schwabinggrader ansehen. Wie sie inmitten der sogenannten Schuldenkrise 2012 die Deutsche Botschaft in Athen mit einem Frühstücksei angreifen und ein Schild hochhalten, auf dem steht: »Zahlt doch erst mal eure Nazischulden, ihr Arschgeigen«. Oder wie sie 2010 hundert Leute auf St. Pauli versammelten, um gegen einen Kongress von Spekulanten zu demonstrieren. Mit Hilfe von »kinetischer Energie« sollte der Kongress abheben ins Weltall.

Das Schwabinggrad Ballett möchte überraschend sein. Und überraschenderweise hat es jetzt eine gute Platte gemacht, obwohl Platten-Machen sonst gar nicht seine Art ist: »Beyond welcome« hat es nicht allein geschafft, sondern zusammen mit der Hamburger Performancegruppe Arrivati, die sich als »autonomes Kollektiv von Flüchtlingen und People of Colour« bezeichnet. Sie bildete sich während der Protestaktionen der sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge aus Nordafrika, die seit 2013 um das Recht kämpfen, in Hamburg zu bleiben. 2005 hatte das Schwabinggrad Ballett, allein auf sich gestellt, schon einmal ein Album aufgenommen. Es war geprägt von eckiger, dilettantischer Kunstmusik. Man konnte darin vielleicht einen Hauch von Free Jazz erkennen, nur anhören konnte man es nicht.

»Beyond welcome« dagegen ist durchgängig interessant und anregend, so dass man stetig weiterhören will. Bedenkt man, dass heute fast jedes Theater und Offtheater sich irgendwie um Flüchtlinge »kümmern« will und zwar meistens derart engagiert, dass man es fast nie mitkriegt, dann ist »Beyond welcome« um so bemerkenswerter, ganz so wie es sein Titel verspricht. Es ist jenseits der sogenannten Willkommenskultur oder geht darüber hinaus. Und zwar ins Offene. Hier werden Flüchtlingen keine Haltungen oder Perspektiven aufgedrückt, sondern durch Interaktion gemeinsam entwickelt. »Together we are here to stay. Don’t fuck up. Go forward!« Wie auf der Flucht, aber auch wie beim Angriff.

Arrivati und Schwabinggrad Ballett sind dabei nicht verlabert, sondern durchchoreographiert und durchgestylt in roten Jacken. Dazu tragen sie öfter eine gelbe Fahne, da steht einfach nur »Fuck« drauf. Fick dich, System! So spielten die beiden Gruppen 2015 und 2016 Konzerte in Hamburger Flüchtlingscamps, in verschiedenen Sprachen und in verschiedenen Musikstilen. Jazzjamsessionartig, krautrockig, sprechgesangsimprovisatorisch. Zum Beispiel das Lied »Je suis NATO«: »Je suis NATO. Ich bin’s, die NATO. Je suis née pour détruire. Ich wurde geboren, um zu zerstören. Mon but n'est pas seulement de détruire. Nicht nur, um zu zerstören. Mais je le fait. Aber es passiert mir immer wieder.« In einem anderen Lied heißt es: »I am a car«, gemacht für Soldaten und Rangers, gebaut für unwegsames Gelände, für Wüsten, Sümpfe und Berge, aber sieht die hier irgend jemand? Statt dessen werden die Kinder zum Hockey und zum Tennis gefahren. »I am a car. A lonely four wheel drive. I am an underemployed power pack. I am a symbol of excessive wealth. Please help me. I have to break free«. Die bundesdeutsche Gesellschaft wurde vorrangig für Autos eingerichtet, nicht für Menschen. Andere Arten der Mobilität werden nicht gern gesehen.

»Beyond welcome« hat viel Soul, aber auch Raggamuffin, Funk und manchmal auch etwas Chansonhaftes. Es wird viel getrommelt, aber auch gesampelt und hingetupft, mit Geige, Klavier und Becken. Das ist weniger Performance oder Hörspiel als ein facettenreiches Album. »Tout le monde, debout! Ma place, je veux ma place!« Das war übrigens ein Lied der Goldenen Zitronen von ihrer letzten Platte, das hier wieder auftaucht. Es gibt auch eine Coverversion eines F.S.K.-Liedes, in dem der Kanzlerin Angela ein Kind versprochen wird, weil die Deutschen angeblich aussterben. Das Lied ist so alt, dass es im Original noch hieß: »Ein Kind für Helmut« – und zwar für Helmut Schmidt. Der war Kanzler bis 1982. Auf der Platte ist sogar noch Adorno zu finden. Von dem redet heute ja fast keiner mehr. Er aber sprach schon 1964 von der »seltsamen Schrumpfung des utopischen Bewusstseins«, wie er hier aus einem Gespräch mit Ernst Bloch im SWF-Radio zitiert wird. Adorno sagte, dass »im Innersten alle Menschen, ob sie es sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich, es könnte anders sein, (… ) sie könnten als Freie leben«. Das macht sie fertig, und genau da muss man ansetzen.