Frauenstreik in Polen

Frauendemonstration vor dem Parlament in Warschau am 22. September Foto: Kacper Pempel/Reuters

In Polen wollen Frauengruppen und die gesamte Opposition am Montag gegen die Pläne der Regierung demonstrieren, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Nach Angaben der Organisatorinnen von der Kampagne »Rettet die Frauen« haben sich Zehntausende Menschen zu den in 70 Städten geplanten Aktionen angemeldet. Kernstück der geplanten Aktivitäten ist ein »Frauenstreik«: Die Organisatorinnen rufen alle berufstätigen Frauen auf, am Montag freizunehmen. Um die Teilnahme zu erleichtern, haben sich die Aktivistinnen phantasievolle Aktionen ausgedacht. So werden am Rande mancher Veranstaltungen Blutspendeaktionen stattfinden – denn für Blutspendetermine bekommen polnische Beschäftigte grundsätzlich frei.

Etliche Unternehmen und einige Stadtverwaltungen haben bereits angekündigt, die Frauenproteste zu unterstützen und ihren weiblichen Angestellten am Montag einen freien Tag zu gewähren. So wird am Theater in Wroclaw anstelle der Kassiererinnen der Intendant die Eintrittskarten verkaufen; die Schauspielerin Krystyna Janda kündigte an, ihr Theater in Warschau am Montag gleich ganz zu schließen. Hochschulen teilten mit, Fehltage von Studierenden am Montag nicht anzurechnen, Steuerberaterinnen und Ärztinnen wollen ihre Büros und Praxen schließen. Auch freundlicher Streikbruch ist geplant: Eine schwedische Einrichtungskette rief ihre männlichen Beschäftigten auf, die Arbeit der Frauen mitzuerledigen. Ob es vor diesem Hintergrund zu größeren Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens kommen wird, muss sich zeigen.

Neu ist, dass die politische Opposition geschlossen zu den Protesten gegen das neue Abtreibungsrecht aufruft. Das ursprünglich als Projekt gegen die Angriffe der Regierung auf das polnische Verfassungsgericht initiierte »Komitee zur Verteidigung der Demokratie« gibt seine bisherige tagespolitische Abstinenz auf, und selbst die linkssozialdemokratische Partei Razem wird diesmal ihrem Namen (Gemeinsam) gerecht und stellt ihre Vorbehalte gegenüber der bürgerlichen Opposition zurück. Die Frage ist, wie lange diese Einheit hält. Die Bürgerplattform (PO) und die neoliberale Partei »Modernes Polen« wollen lediglich die bestehende Rechtslage mit einer restriktiven Indikationslösung beibehalten. Ihre Beteiligung dient erkennbar dem Ziel, von der peinlichen Vorstellung etlicher ihrer Abgeordneter abzulenken. Diese hatten im Parlament gemeinsam mit der PiS gestimmt und damit einen von linken und feministischen Gruppen eingebrachten Gesetzentwurf zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen scheitern lassen. Das Projekt, das auch einen Ausbau der Sexualerziehung im Unterricht und eine Stärkung der reproduktiven Selbstbestimmungsrechte von Frauen vorsah, hatte in wenigen Wochen gut 200.000 Unterstützer gefunden. Weiterbehandelt wird nur ein konkurrierender Entwurf von »Lebensschützern«, der ein völliges Verbot der Abtreibung und mehrjährige Gefängnisstrafen für Ärzte und Frauen vorsieht, die Schwangerschaften abbrechen. Dieses handstreichartige Vorgehen der PiS hat die Proteste beflügelt. Es bleibt abzuwarten, ob die Aktionen den Regierungsgegnern länger anhaltenden Schwung geben und sich für die Opposition ein neues Thema mit potentieller Massenwirkung eröffnet. Der auf die Verteidigung von Rechtsstaat und Gewaltenteilung konzentrierte Protest, der in den ersten Monaten der PiS-Regierung Zehntausende Menschen auf die Straße gebracht hatte, ist angesichts der Arroganz der Mehrheitspartei an einem toten Punkt angelangt, und mit der Einführung eines Kindergelds von umgerechnet etwa 115 Euro ab dem zweiten Kind hat die PiS die soziale Frage wirksam gekapert.