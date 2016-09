Nachschlag: Auf der Suche nach Identität

Foto: Jan Woitas/dpa-Bildfunk

Wie ist es um die europäische Identität bestellt? Und was soll das überhaupt sein? Das Magazin lässt die politische Dimension der Frage einmal außen vor. Statt dessen wendet sich die Episode »In Search of Another Identity« dem gepflegten Eskapismus auf dem alten Kontinent zu. Um der nicht nur berauschenden europäischen Realität eine Zeitlang zu entfliehen, tun Menschen in ihrer Freizeit anscheinend kuriose Dinge. Die einen finden im Tierkostüm zu sich, andere spielen Zombies auf Menschenjagd, wieder andere führt die Wirklichkeitsflucht als Steampunks in eine retrofuturistische Welt, wie sie Jules Verne einst vorgeschwebt haben könnte. Hübsch anzusehen allesamt – und sicher ist solches Treiben einfacher zu bewerkstelligen, als im Hier und Jetzt nach echten Alternativen zu suchen. Aber ein bisschen aus der Reihe Tanzen ist mehr als okay. (hw)