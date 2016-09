Foto: Reuters/Jeremy Brevard-USA Today Sports

Stiller Protest während der Nationalhymne in den USA: Vor Beginn eines Football-Spiels der North Carolina Tar Heels gegen die Pittsburgh Panthers im Kenan-Memorial-Stadium von Pittsburgh heben Studentinnen und Studenten der University of North Carolina ihre Fäuste zum »Black Power«-Gruß und demonstrieren damit gegen die anhaltende Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. (jW)