Gescheiterter »Blitzkrieg«

Unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf die UdSSR gelang ein schneller Vormarsch, die Strategie der faschistischen Militärs schien aufzugehen. Aber aufgrund »ungewöhnlich zähen Widerstands« scheiterten die Pläne der Nazis, Moskau noch vor dem Winter einzukesseln und zu zerstören (Panzer der Wehrmacht vor der brennenden belorussischen Stadt Sluzk, Ende Juni 1941) Foto: jW-Archiv

Im Januar 1941 prophezeite Hitler seinen Generalen, »die Welt« werde »den Atem anhalten«, wenn »Barbarossa« beginnt. Unter dieser Deckbezeichnung eröffnete der deutsche Faschismus am 22. Juni 1941 einen gigantischen Raub- und Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion (siehe junge Welt vom 21.6.16) und traf damit die »Zentralentscheidung« des Zweiten Weltkrieges, wie das in Berlin erscheinende Naziorgan Zeitschrift für Politik den Überfall auf die UdSSR nannte. Die faschistische Führung schickte sich an, das seit Jahrzehnten von maßgebenden »Eliten« verfolgte Ziel, die Eroberung eines Ostimperiums, eines »deutschen Indien«, als Grundlage deutscher Weltmachtpolitik in die Tat umzusetzen. Außerdem sollte die Sowjetunion als ein zum Kapitalismus alternatives Gesellschaftsmodell und als staatliche Basis des Weltsozialismus vernichtet werden.

Dafür zog die Wehrmacht seit Sommer 1940 unter der Deckbezeichnung »Aufbau Ost« eine Militärmacht in bis dahin unbekannter Größe zusammen. Etwa 150 Divisionen, darunter 19 der vorhandenen 20 Panzerdivisionen als Speerspitze des Angriffs, wurden bereitgestellt.

In grenzenloser Überschätzung der eigenen Möglichkeiten glaubten die Naziführer, der »Ostfeldzug« werde nur ein kurzer, ein »Blitzkrieg«. In ihren Augen war die Rote Armee wegen der »Stalinschen Säuberungen« und der desaströsen Vorstellung der sowjetischen Streitkräfte im Krieg gegen Finnland 1939/40 kein militärisch ernst zu nehmender Gegner. Am 29. Juni 1940 meinte Hitler im Gespräch mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW), Wilhelm Keitel, angesichts der im Frankreichfeldzug demonstrierten Schlagkraft der Streitkräfte werde »ein Feldzug gegen Sowjetrussland nur ein Sandkastenspiel« sein. »Die russische Wehrmacht«, so Hitler am 5. Dezember 1940 vor der Generalität, sei »der deutschen rüstungsmäßig und personell, besonders in der Führung, unterlegen«. Er bewertete die Rote Armee am 9. Januar 1941 als »tönernen Koloss ohne Kopf«. In drei höchstens vier Monaten, so die allgemeine Meinung in der faschistischen Führung, habe man die Ziele des »Feldzuges« erreicht. Diese waren in der zentralen »Weisung Nr. 21 (Fall Barbarossa)« vom 18. Dezember 1940 festgeschrieben worden: Bis zum Einbruch des Winters 1941/42 sei die Sowjetunion »in einem schnellen Feldzug« niederzuwerfen und der Raum westlich des Urals und der Kaukasus – die bedeutendsten Industriegebiete sowie die wichtigsten Regionen der Agrarwirtschaft und der Rohstofförderung der UdSSR – zu besetzen.

Strategische Überraschung

Der Überfall verlief militärisch zunächst nach den Vorstellungen vom »Blitzkrieg«. Die Wehrmacht durchstieß die sowjetischen Stellungen, konnte zu weiträumigen Operationen in die Tiefe ansetzen und riesige Geländegewinne erzielen. Der größte Teil der im westlichen Teil des Landes stationierten sowjetischen Kampfflugzeuge wurde am Boden zerstört. Schon nach wenigen Tagen gelang es den Nazis, große Verbände der Sowjetarmee einzuschließen. Hunderttausende Rotarmisten gerieten in deutsche Gefangenschaft. Am 28. Juni wurde die belorussische Hauptstadt Minsk erobert.

Die sowjetische Führung war offensichtlich von dem Zeitpunkt des Überfalls und der Wucht des Angriffs überrascht worden. Das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) vermerkt für den 22. Juni, schon am ersten Tag »verstärkt sich der Eindruck, dass die Überraschung in allen Abschnitten gelungen ist«.

Zwar hatte die sowjetische Aufklärung die Massierung deutscher Truppen an ihrer Westgrenze erfasst. Die Nazis versuchten jedoch, die Führung in Moskau über den Grund zu täuschen. Es wurde den sowjetischen Stellen mitgeteilt, die Truppenkonzentration diene der Vorbereitung einer Invasion der Britischen Inseln. Noch wichtiger dafür, dass den Faschisten die Überraschung gelang, war die Auffassung Josef Stalins, dem Sowjetland drohe so lange keine Gefahr, wie sich Deutschland und Großbritannien im Kriegszustand befinden. Der Grundtenor der sowjetischen Einschätzungen lautete, die Deutschen wären doch nicht so verblendet, einen Zweifrontenkrieg zu beginnen. Die in der UdSSR einlaufenden, häufig wenig präzisen Informationen über deutsche Angriffsvorbereitungen wurden überwiegend als Störmanöver Londons gewertet. Nach Meinung der Moskauer Regierung sollten die Sowjetunion und Nazideutschland aufeinandergehetzt werden. Dadurch hätte sich die prekäre militärische Lage Großbritanniens entscheidend verbessert. Das Misstrauen gegenüber den Briten ist bei Berücksichtigung des Erfahrungshorizonts der sowjetischen Verantwortlichen verständlich. Ihnen war in nur zu schlechter Erinnerung, dass nach der Oktoberrevolution Winston Churchill die Parole ausgab, die Sowjetmacht »in der Wiege« zu erdrosseln. Der Flug des »Führerstellvertreters« Rudolf Hess nach Schottland am 10. Mai konnte auch als Beginn deutsch-britischer Gespräche auf hoher Ebene gedeutet werden.

Im Mai 1941 verlegte die Rote Armee Truppen näher an die Westgrenze. Die politische Führung in Moskau befahl der Generalität, die Verschiebung der Verbände habe so zu erfolgen, dass die Deutschen die Maßnahme nicht als Mobilmachung interpretieren und damit wie 1914 als Anlass für einen Angriff nehmen konnten.

»Erschießen, Aussiedeln etc.«

Angesichts der Erfolge in den ersten Wochen nach dem Überfall auf die Sowjetunion geriet die deutsche Führung in unglaubliche Siegeseuphorie. Hitler und die Generalität waren Anfang Juli 1941 der Meinung, die Rote Armee sei im wesentlichen zerschlagen und der Feldzug militärisch gewonnen. Die Sowjetunion stehe vor dem Zusammenbruch. Das Kriegstagebuch des OKW hielt am 4. Juli 1941 eine Äußerung Hitlers fest. Danach sagte er, die UdSSR habe den Krieg »praktisch (…) schon verloren.« Ihre Verluste seien so hoch, dass sie diese »nicht mehr ersetzen« könne.

Nach Auffassung der Naziführer war es Zeit, die »Endziele« im Osten sowie die vor dem Überfall erarbeiteten Richtlinien für das deutsche Okkupationsregime verbindlich festzulegen. Am 16. Juli befahl Hitler den zweiten Mann in der Nazihierarchie, Hermann Göring, den Chef des OKW, Wilhelm Keitel, den designierten Minister für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg, den Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers und den Chef der Parteikanzlei, Martin Bormann, ins »Führerhauptquartier« im ostpreußischen Rastenburg zu einer Kriegszielkonferenz (siehe junge Welt vom 16.7.2011) Hitler verlangte Beschlüsse, um »den riesenhaften Kuchen handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten und drittens ausbeuten können«. Die eroberten Gebiete seien »für uns lebenswichtig«. Aus dem Ostimperium »müssen wir einen Garten Eden machen«, forderte er. Göring, der für die ökonomische Ausbeutung der UdSSR entscheidende Funktionär, der auch die kolonialistische Umgestaltung der sowjetischen Volkswirtschaft zu einem reinen Rohstofflieferanten und Absatzmarkt für deutsche Industrieprodukte betreiben sollte, verlangte, dass bei allen Fragen der Besatzungspolitik die »Erfassung« der Lebensmittel für den Abtransport nach Deutschland und für die Versorgung der Invasoren oberste Priorität haben müssten. Hitler wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Ukraine für Nazideutschland »das wichtigste Gebiet für die nächsten drei Jahre« sei. Die Konferenz bestätigte die vor dem Überfall erarbeiteten und seit dem 22. Juni exzessiv umgesetzten Grundlinien für permanenten Terror, für Massengewalt gegen alle »rassisch« und politisch »unerwünschten« Sowjetbürger. Der Terror sollte das wichtigste Instrument der Nazis sein, die Bewohner der UdSSR zur Hinnahme der deutschen Okkupa­tion, der ökonomischen Ausbeutung und zur Arbeit für die Faschisten zu zwingen. Er diente auch der vorgesehenen drastischen Dezimierung der sowjetischen Bevölkerung und der Schaffung »menschenverdünnter Zonen«. Unter dem Deckmantel der Partisanenbekämpfung sollte man »Erschießen, Aussiedeln etc.«, alles »ausrotten, was sich gegen uns stellt«, wie Hitler auf der Konferenz hervorhob.

Inzwischen rückte die Wehrmacht, vor allem die auf Moskau zielende Heeresgruppe Mitte, weiter vor. Die sowjetischen Truppen erlitten hohe Verluste. Gemessen an den Zeitvorstellungen der Wehrmacht verzögerte aber die heftige Gegenwehr der eingeschlossenen sowjetischen Verbände die deutschen Operationen. Außerdem gelang es immer wieder sowjetischen Einheiten, aus den Kesseln auszubrechen, wodurch das Ziel der Nazis, die »lebende Kraft der Roten Armee« so weit westlich wie möglich zu vernichten, nicht erreicht wurde. Die auf den Flügeln kämpfenden strategischen Großverbände, die gegen Leningrad angesetzte Heeresgruppe Nord und die gegen Kiew vorgehende Heeresgruppe Süd, kamen nur sehr langsam vorwärts.

Anfang August wurde den deutschen Führern klar, dass die in der Weisung »Barbarossa« befohlenen Ziele, die Erreichung einer Linie 400 Kilometer östlich von Moskau zwischen Archangelsk und Kaspischem Meer und infolgedessen der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1941 nicht mehr möglich waren. Generalstabschef Franz Halder schrieb am 11. August in sein Tagebuch, es zeichne sich »immer deutlicher« ab, »dass der Koloss Russland (…) von uns unterschätzt worden ist«.

Führungskrise

Die gesamte Kriegswirtschaft aber war auf einen kurzen Feldzug ausgerichtet und hatte die »sowjetische Beute« als feste Größe in ihre Rechnungen eingesetzt. Verzögerungen wurden nicht einkalkuliert. Ein Ausbleiben der Rohstoffe musste die bereits vorhandenen gravierenden Rüstungsengpässe vergrößern. Das Fehlen der Nahrungsmittel drohte zur Unterversorgung der deutschen Bevölkerung zu führen und die »Heimatfront« politisch aufzuweichen.

Vor diesem Hintergrund kam es in der Nazispitze zu ernsten Differenzen über die Hauptrichtung der weiteren Operationen. Der Heeresgeneralstab unter Halder wollte durch »eine letzte Anstrengung« das Gebiet »um Moskau« erobern. Damit sollten die Vernichtung der starken sowjetischen Verbände östlich von Smolensk, die Belagerung Moskaus und der Zusammenbruch der Sowjetunion erreicht werden. Das OKW und Hitler, unterstützt von der deutschen Industrie, waren der Meinung, vor einem weiteren Vorstoß auf Moskau müsse die Eroberung der gesamten Ukraine und ein Stoß über Rostow zu den kaukasischen Ölfeldern erfolgen. Davon erhofften sie sich die Lösung aller kriegswirtschaftlichen Probleme und durch die »Wegnahme« dieses wichtigen Gebietes eine tödliche wirtschaftliche Schwächung der Sowjetunion. Da die Rote Armee in diesem Raum starke Kräfte zusammengezogen hatte, könnte man durch deren Vernichtung auch den sowjetischen Streitkräften den Todesstoß versetzen, so die Meinung im OKW.

Diese Position setzte sich durch. Aus der Heeresgruppe Mitte wurden zwei gepanzerte und motorisierte Großverbände abgezogen und in Richtung Südosten in Marsch gesetzt. Sie sollten zusammen mit der Heeresgruppe Süd die Ostukraine unter deutsche Kontrolle bringen. Die Sowjetführung hatte mit dieser Wendung nicht gerechnet. Sie erwartete weiterhin den Hauptstoß auf Moskau.

Deutsche Vormarsch in der Sowjetunion bis Anfang Dezember 1941 und Frontverläufe Foto: jW-archiv

Der Angriff der Wehrmacht kam zügig in Richtung Donbass voran. Die Rote Armee erlitt erneut ungeheure Verluste. Allein in den Kesselschlachten östlich von Kiew gerieten mehr als 650.000 Sowjetsoldaten in Gefangenschaft. Doch Rostow am Don konnte nach vorübergehender faschistischer Besetzung wieder befreit und so den Nazis der Weg zu den kaukasischen Ölfeldern verlegt werden. Die Wehrmacht erlitt dort die erste große Schlappe im Zweiten Weltkrieg.

Vermeintlicher Erfolg

Wegen des für die Faschisten günstigen Verlaufs der Schlacht um die Ukraine entschloss sich die Naziführung, wieder gegen Moskau vorzugehen und dort die Kriegsentscheidung zu erzwingen. Die Operation erhielt die Deckbezeichnung »Taifun«.

Die seit September 1941 vorbereitete Offensive sollte »bis zum Einbruch des Winterwetters«, wie es in der »Weisung Nr. 35« hieß, die Verbände der Roten Armee östlich von Smolensk »vernichten«. Anschließend wollte man den Angriff zentral in Richtung Moskau sowie südlich über Tula und nördlich über Kalinin an der sowjetischen Hauptstadt vorbei zu einer riesigen Zangenbewegung weiterentwickeln. Die Hauptstadt sollte ebenso wie Leningrad nicht erobert, sondern eingeschlossen, durch Luftwaffe und Artillerie dem Erdboden gleichgemacht, die Bevölkerung dem Hungertod preisgegeben oder zur panischen Flucht bewegt werden.

Für die von der Naziführung zur »Entscheidungsschlacht« hochstilisierte Offensive stellte die Wehrmacht eine riesige Streitmacht auf. Die Heeresgruppe Mitte, die den Hauptstoß führen sollte, wurde erheblich verstärkt. Sie verfügte für »Taifun« über drei Panzer- und drei allgemeine Armeen. Allerdings hatten die Deutschen in den vorausgegangenen Schlachten nicht nur Zeit, sondern auch Menschen und Material in Größenordnungen verloren, die nicht mehr vollständig ersetzt werden konnten. Außerdem führten der erhöhte Verbrauch der Verbände zusammen mit der Überdehnung der Verbindungswege, den zunehmenden Aktivitäten sowjetischer Partisanen sowie Schwierigkeiten nach Beginn der Herbstregenfälle zu Nachschubproblemen, die sich zu einer veritablen Versorgungskrise entwickelten.

Am 30. September begann die Operation »Taifun«. Bis Moskau waren es noch knapp 400 Kilometer. Die 79 Divisionen der Wehrmacht durchbrachen die sowjetischen Linien. In riesigen Kesselschlachten wurden mehrere Großverbände der Roten Armee vernichtet oder schwer angeschlagen. Am 18. Oktober wurde Moschaisk besetzt. Bis Moskau waren es nur noch rund 100 Kilometer. Für das Sowjetland begannen die »wohl kritischsten Tage« des Krieges, wie Sergej Schtemenko, damals Mitarbeiter im Generalstab der Roten Armee, in seinen Erinnerungen schrieb.

Die ersten Erfolge lösten bei den Nazis wiederum Siegestaumel aus. Am 3. Oktober verkündete Hitler im Berliner Sportpalast, die Sowjetunion sei »bereits gebrochen und (werde) sich nie mehr erholen«. Am 9. Oktober erklärte Reichspressechef Otto Dietrich, »der Feldzug im Osten ist (…) entschieden«. Es bestehe »kein Zweifel, dass die gesamte sowjetische Front zertrümmert ist«. Der Leitartikel des Völkischen Beobachters trug am 10. Oktober die Überschrift: »Das militärische Ende des Bolschewismus«.

Schwindende Kampfkraft

Ende Oktober musste der Angriff unterbrochen werden. Im Kriegstagebuch des OKW heißt es am 17. Oktober, vor der Moskauer Verteidigungsfront »leistet der Feind (…) ungewöhnlich zähen Widerstand. (…) Nach Meldungen der Truppenkommandeure sind die dortigen Kämpfe die schwersten, welche die Truppe bisher durchgemacht hat«. Eine Meldung der Heeresgruppe Mitte vom 19. Oktober nennt weitere Gründe für Verzögerungen: »Die Operationen (…) werden weiterhin außer durch starken Feindwiderstand (…) durch die ungünstige Wetter- und Straßenlage und die dadurch entstehenden Versorgungsschwierigkeiten erheblich verzögert.« Ende Oktober verfügten die deutschen Verbände nur noch über 61 Prozent ihrer Kampfkraft.

Erst am 15. November konnte die Offensive wieder aufgenommen werden. Obwohl stark geschwächt, kamen die Faschisten Moskau gefährlich nahe. Einige Einheiten befanden sich nur noch 25 Kilometer vom Zentrum der sowjetischen Hauptstadt entfernt. Doch der Widerstand der von Partisanen und Bevölkerung unterstützten Soldaten der Roten Armee nahm mit jedem Schritt in Richtung Moskau zu. Deutsche Kommandeure bezeichneten »die Kämpfe am 19. und 20.11. (als) die schwersten und verlustreichsten seit Beginn des Feldzuges«. Der Oberbefehlshaber der 4. Armee, Günther von Kluge, berichtete dem Oberkommando der vorgesetzten Heeresgruppe Mitte am 3. Dezember: »Die blutigen Verluste sind kolossal. Unter diesen Umständen musste ich den Entschluss fassen, den Angriff (gegen Moskau, M. S.) einzustellen.«

Entscheidend für den Ausgang des Kampfes um Moskau war, dass sich das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld deutlich zugunsten der Roten Armee verändert hatte. Die sowjetischen Streitkräfte waren nach dem Zeugnis des für die Verteidigung Moskaus zuständigen Oberbefehlshabers der Westfront, Georgi Schukow, durch die langen, erbitterten Kämpfe seit Beginn von »Taifun« und die widrigen Wetterbedingungen ebenso wie die Wehrmachtsverbände stark geschwächt. Im Gegensatz zu Nazideutschland konnte die Sowjetunion aber auf gut ausgebildete, für den Winterkampf ausgerüstete Truppen aus der Reserve des Oberkommandos zurückgreifen. Diese Verbände kamen vor allem aus dem Fernen Osten.

Letzte Reserven

Der schwere Entschluss der sowjetischen Führung, die letzten Reserven nach einem Eiltransport über 8.000 Kilometer in die Schlacht um Moskau zu werfen und dadurch die Grenzen im Fernen Osten gegenüber dem aggressiven japanischen Imperialismus quasi zu entblößen, wurde durch einen Schwenk der japanischen Politik erleichtert. Noch am 4. August hatte der japanische Militärattaché in Berlin den Naziführern mitgeteilt, Japan werde bald in den Krieg gegen die Sowjetunion eintreten. Im September setzte sich in Tokio eine Gruppierung durch, die den Schwerpunkt der japanischen Aggression in den Süden und den Pazifik verlegte. Die Sowjetregierung hatte diese Umorien­tierung offensichtlich erkannt, wobei die Meldungen des deutschen Antifaschisten und sowjetischen Kundschafters Richard Sorge vermutlich eine erhebliche Rolle gespielt hatten. Sorge teilte mit, dass Japan gegen die Sowjetunion vorerst militärisch nicht vorgehen werde.

Seit Ende November trafen deutsche Truppen auf die sowjetischen Verstärkungen. Der Oberbefehlshaber der südlich von Moskau bei Tula stehenden 2. Panzerarmee, Heinz Guderian, meldete am 20.11., dass vor seiner Armee neue, »sibirische Divisionen«, die »kampflustig und gut ausgebildet« seien, in Stellung gingen. Am 8. Dezember berichtete die Spionageabteilung des Heeres über 24 Schützendivisionen, eine Kavalleriedivision und zehn Panzerdivisionen, die neu vor der Heeresgruppe Mitte aufgetaucht seien.

Am 5. Dezember wurden die faschistischen Truppen vor Moskau von Großangriffen der Roten Armee überrascht. Das OKW befahl am 8. Dezember mit der »Weisung Nr. 39« den »Übergang zur Verteidigung«. Damit wurde von höchster Stelle eingestanden, dass der »Blitzkrieg« gescheitert war.

Es bedurfte noch deutlich mehr als drei Jahre schwerer Kämpfe und gewaltiger Opfer, bis Europa vom Faschismus befreit war. Die Wende in diesem Ringen zugunsten der Antihitlerkoalition hatten Rotarmisten vor Moskau erzwungen.