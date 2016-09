Nachschlag: Dialog mit Bombenlegern

Die Forderung nach einem »ernsthaften Dialog« – verpackt in einen Bombenanschlag auf das ICC in Dresden. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Für die Politikberaterin Antje Hermenau, früher für die Grünen im Sächsischen Landtag und später im Bundestag, ist das aber eine logischer Schluss, wie sie im Interview mit dem Deutschlandfunk darlegte. Die gefährliche Detonation mitten in der Stadt ist für sie »eigentlich symbolisch«, weil nicht genug erklärt wird, warum das Land Einwanderung braucht. Überhaupt könne man nicht sagen, dass Rassismus in Sachsen besonders stark sei. Dies sei bloß eine Schutzbehauptung aus anderen Bundesländern, um sich nicht mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen zu müssen. Lediglich dessen »Entladung« falle heftiger aus, weil es in dem Freistaat eine »besonders starke Gegenbewegung« gebe. Da nutzt es nichts, dass sie pflichtschuldig zu »Mitgefühl mit Kriegsflüchtlingen« aufruft. Wirkliches Verständnis findet man bei ihr nur für Menschen, die »aus Verzweiflung zu Gewalt greifen«. (cwr)