Respektvoller Nachruf

Zu jW vom 20. September: »¡Anarquía sí!«

Der Nachruf auf Norbert Kröcher ist neben der Respekterweisung für eine lebenslange oppositionelle Haltung gegenüber dem Kapitalismus und Obrigkeitsdenken zugleich Ausdruck für die linke (aber nicht beliebige) Haltung der jungen Welt. Der oft erhobene, meines Erachtens völlig absurde, Vorwurf, ein Parteiblatt zu sein etc., wird damit in der Praxis widerlegt. Bitte weiter so!

Jean Hausmann, Bonn

Für Krieg verantwortlich

Zu jW vom 22. September: »Wo sind die ­Hebel?«

Der Krieg ist wie eine Droge. Er vernebelt das Gehirn. Aktuelles Beispiel: Chefdiplomat Frank-Walter Steinmeier. Er sucht Hebel zur Drosselung der Dynamik des Krieges, obwohl er genau weiß, dass Menschen wie er den Krieg zu verantworten haben. Als Vertreter der Geheimdiplomatie will er uns weismachen, dass es darauf ankomme, die richtigen Hebel zu finden, um einen Krieg mit viel Geschick und weitreichenden Vollmachten zu beenden. Dass er als Außenminister Kriege zu verhindern hat, darauf kommt Steinmeier nicht. Lieber sucht er nach Hebeln, die nichts anderes sind als einfache Maschinenelemente in einem mechanischen Kraftübertragungssystem. Man ahnt, wo die Steinmeiersche SPD steckengeblieben ist.

Bernhard Nolz, Sprecher der Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden (PPF)

Scheinheilig

Zu jW vom 26. September: »Rebellen unter Druck«

Westliche Staaten machen Russland verantwortlich für die Eskalation um Aleppo und verkünden scheinheilig, dass es nur eine politische Lösung des Syrien-Konfliktes geben könne. (…) Die gleichen Staaten, die bereits Anfang 2012 gar nicht schnell genug ihre diplomatischen Beziehungen zum souveränen UNO-Mitglied Syrien abbrechen und damit demonstrativ ihre Ablehnung einer politischen Lösung zeigen konnten. Und neben den USA, Frankreich und Großbritannien war das nicht zuletzt die Bundesrepublik. Sie unternahmen alles nur Denkbare, um die Bewaffnung und umfassende Unterstützung der im westlichen Exil ausgehaltenen Gegner der legitimen syrischen Regierung zu forcieren und gemeinsam mit der feudal-aristokratischen arabischen Reaktion à la Saudi-Arabien und Katar und diversen islamistischen Söldnerbanden dem syrischen Volk den Krieg aufzuzwingen. (…)

Bernd Fischer, Vorbeck

Von Konzernleitung unbemerkt?

Zu jW vom 26. September: »Neue Vorwürfe gegen Ex-VW-Chef Winterkorn«

Ich war viele Jahre als Qualitätsmanager für ein DAX-Unternehmen tätig. Eine derartige Software zu entwickeln, stellt ein technisch anspruchsvolles und unternehmenspolitisch höchst relevantes Projekt dar, das von der Idee über das Konzept bis hin zur Produktreife und schließlichen -einführung der fortlaufenden Genehmigung, Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und des erforderlichen Budgets sowie der finalen Freigabe bedarf. Und dieser komplexe, kosten- wie personalintensive Prozess soll über Jahre hinweg von der obersten Konzernleitung völlig unbemerkt vonstatten gegangen sein? Dabei weiß doch jeder in diesem Land, dass im gesamten VW-Konzern keine einzige Schraube zu Boden fällt, ohne dass der oberste Patriarch Piëch davon Kenntnis erlangte.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Normierungswahn

Zu jW vom 17./18. September: »Lasst euch nicht knechten!«

»Nichts wäre dagegen einzuwenden, wenn der Transhumanismus lediglich auf die Erweiterung des physischen und geistigen Potentials des Menschen zielte. Prothesen können physisch eingeschränkten Menschen zu einem ganz normalen Leben verhelfen.«

Thomas Wagner verkennt, dass bei diesem Optimierungs- und Normierungswahn Menschen mit Einschränkungen die ersten Opfer sind, und Exoskelette sind keine Alternative zu Rollstühlen.

Daniel Horneber, per E-Mail

Fauler Kompromiss

Zu jW vom 22. September: »Neue Regeln für Psychiatrien«

»Die Würde des Menschen ist unantastbar«, heißt es in unserem Grundgesetz. Es wird einem jedoch angst und bange, wenn man sich vorstellt, welcher faule Kompromiss von den Abgeordneten im Bundestag jetzt wieder im »Interessenkonflikt« zwischen Gewerkschaften und privaten Betreibern über die Köpfe psychisch hilfsbedürftiger Menschen hinweg gefunden werden wird. Deren Symptome werden von unserem System bei »vorliegender Vulnerabilität« zumindest teilweise mitverursacht und bei mangelhafter Zuwendung während einer Behandlung u. a. auch durch fehlende Qualifikation des Personals verstärkt. (…)

Wie immer wird nicht nur die Würde betroffener Menschen, hier die der »psychisch Kranken«, verletzt, letztlich zahlt wieder die gesamte Gesellschaft den Preis der »Sparmaßnahmen«. (…)

Josie Michel-Brüning, per E-Mail