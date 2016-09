Keine Idealisierung, nirgends. Auch nicht die der kurdischen Kämpfer gegen den IS im freien Kobani (hier im Januar 2015) – denn die Verhältnisse bleiben schrecklich Foto: EPA/STR /dpa - Bildfunk

»Gegen die symmetrische Welt«, so lautete der Titel eines 1974 erschienenen Gedichtbandes von Volker Braun. Mit der nach rechten Winkeln und ebensolchen Gedanken eingerichteten Welt war seinerzeit auch die DDR gemeint. Gegen den Sozialismus opponierte der 1939 Geborene wie viele seiner dichtenden Zeitgenossen freilich in Maßen, war er doch zugleich ein überzeugter Gegner der Kapitalherrschaft. Und natürlich wusste Braun als Dialektiker, als der er sich in Anschluss an Ernst Bloch und Bertolt Brecht verstand, dass Utopie und Realität, diese zwei vertrackten Geschwister, sich nicht per Handstreich zur Deckung bringen ließen.

Immerhin passten beide Begriffe, wenn auch nur schwer, noch in einen Satz. Das änderte sich nach 1989, als nicht nur Partei und Staat, sondern auch nahezu sämtliche Errungenschaften des Sozialismus den »Kurzen Abgang« machten, wie Braun in bissiger Anspielung auf das einst massenhaft verbreitete Lehrbuch »Geschichte der KPdSU (B). Kurzer Lehrgang« in einem seiner »Nachwendegedichte« anmerkte. Selbstkritisch gestand der Dichter ein, daran nicht unschuldig gewesen zu sein. In Brauns berühmtestem, längst in allen Schulbüchern stehendem, Gedicht »Das Eigentum« bekennt er, dem eigenen Land »den Tritt versetzt« zu haben – und er weiß auch, warum: der Hoffnung wegen, die »magre Zierde« der DDR lasse sich gegen etwas Besseres eintauschen.

Seit dem Ende der DDR ist Volker Braun ein Suchender. Unablässig den Orten und Zeiten nachspürend, wo Utopie kein Wolkenkuckucksheim ist, sondern eine Potenz des Wirklichen, wie er von seinem Lehrer Bloch gelernt hat. Braun benennt ihn direkt im ersten, programmatisch »Bestimmung« betitelten Gedicht seiner neuen Sammlung: »Ja, mein Sehnen geht ins Ferne / Wo ich heitre Dinge treibe. / Doch bestimmen mich die Sterne / Daß ich fest am Boden bleibe.«

Für den Büchner-Preisträger, der in letzter Zeit neben Prosaarbeiten (»Die hellen Haufen«) auch wieder ein Theaterstück (»Die Griechen / Putzfrauen«) vorgelegt hat, ist die Lyrik »das beiläufig Eigentliche«, der »Kern der Arbeit«. Und hier ist der Brecht-Schüler Braun ganz bei sich. Literatur muss politisch sein, muss intervenieren wollen. Entsprechend nah ist Braun mit seinen Gedichten an der grausamen Gegenwart. Im Gezi-Park in Istanbul, wo er in Anlehnung an Brechts Gedicht »An die Nachgeborenen« konstatiert: »Was für eine Zeit, wo / Ein Gespräch über Bäume alle Untaten einschließt«, oder im syrisch-kurdischen Kobani, das kurdische Militante im Frühjahr 2015 in aufopferungsvollen Kämpfen aus den Händen des »Islamischen Staates« befreiten. Braun, der hier den in der politischen Debatte oftmals gezogenen Vergleich zwischen Kobani und dem Kampf um Madrid 1936 nur nebenbei anklingen lässt, weist auf das Band hin, das uns mit jenem fernen Ort verbindet, schreckt aber vor jeder Idealisierung zurück: »Wenn Kobane standhält, in der Dämmerung, einsam / Sind wir doch verwüstet/ Und wenn es fällt, in einer taghellen Nacht / Wieviel schwerer wird es, uns neu zu gründen.« Unsere Verhältnisse, unsere deutschen, sie bleiben schrecklich. Ein »wüstes Reich« ist die Gegenwart, wie Braun in »Telephos an Papenfuß« ausführt. Und wie im Vorbeigehen findet er, Goethe paraphrasierend, die Worte, die die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf den Punkt bringen: »Willkommen und Abschiebung«.

So sehr Brauns Lyrik solcherart im Hier und Jetzt verankert ist, Brauns Gewährsmänner kommen doch aus der Vergangenheit. In »Inferno IV. Limbus« nennt er sie: »Brecht und Eisler, Cremer, Busch / Und Heise, Bloch sowie sein Schüler Teller / Bahro und Biermann (als er jung gewesen) / Und Fühmann, Dresen«. Die Einschränkung in der Klammer macht schmunzeln – und zeigt an, womit Braun sich nicht gemein machen mag. Er bleibt mit seinem großen Vorbild Georg Büchner ein Gegner des Bestehenden, dem jede Apologie zuwider ist.

Dass sich in Brauns Gedichte dabei auch ein Ton der Wehmut mischt, kann angesichts seiner in allen Poren mit dem Sozialismus verbundenen Biographie nicht verwundern. In »Kassensturz«, einem im Ton dem »Eigentum« anverwandelten Gedicht, wird gefragt: »Das ganze Leben warfen wir inn Handel / Wir glauben gerne, daß es sich verwandel / Die Seelenarbeit für den Mindestlohn. / Was sind wir noch zum Schein, was sind wir schon? / Ein Bettelvolk. Ich sags auch mir zum Hohn.« Das ist keine kitschige Larmoyanz, sondern eine kritische Bestimmung. Brauns Gedichte wollen in diesem Sinne Begleiter sein für die Unbehausten, ein Ort zum Denken, an dem man unterkriechen kann in diesen schlechten Zeiten.