Foto: REUTERS/Osman Orsal

Zehn Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels haben sich für Meinungsfreiheit in der Türkei ausgesprochen. Ihre Petition »Free Words Turkey« kann im Internet unterzeichnet werden. Mit welchen Argumenten fordern Sie, die Bundesregierung und EU-Kommission sollten sich zur Lage in der Türkei klar positionieren?

Ich freue mich zunächst, dass sich so viele Preisträger angeschlossen haben, etwa Navid Kermani, Boualem Sansal, Wolf Lepenies, György Konrád sowie Alfred Grosser. Letzterer, Friedenspreisträger von 1975, wirft etwa die Frage auf, ob die augenblickliche Politik der Türkei es überhaupt erlaube, weiter über einen EU-Beitritt des Landes zu sprechen. Die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, sei Kern des zweiten Artikels der EU-Verfassung. »Wenn jeder Journalist, der etwas kritisiert, ein Terrorist sein soll und befürchten muss, keinen Anspruch auf einen fairen Prozess zu haben«, sagt er, passe das nicht zu unseren Vorstellungen einer freien, demokratischen Gesellschaft. Die diesjährige Preisträgerin Carolin Emcke begründet ihr Eintreten für die Petition so: Demokratie lebe davon, dass »sich die Menschen, die in ihr leben, darüber verständigen können, wie sie miteinander leben wollen«.

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Situation in der Türkei dar?

Nach unserer Kenntnis sind dort 130 Medienhäuser geschlossen worden, darunter 30 Buchverlage, selbst Kinderbuchverlage. Verleger wurden zum Teil enteignet, ihre Familien eingeschüchtert und verfolgt. Wir erfahren, dass es kaum mehr möglich ist, sich frei zu äußern. In türkischen Gefängnissen sitzen derzeit etwa 120 Journalisten und Autoren, mitunter mit aberwitzigen Vorwürfen belastet. Die gesellschaftliche Situation ist von Angst geprägt. Die Zeitung Cumhuriyet kann zwar noch erscheinen, hat aber wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil Unternehmen, die Werbung schalten, unter Druck gesetzt werden.

Wie müssten die Bundesregierung und die EU-Kommission gegenüber der AKP-Regierung agieren?

Gegenüber der Regierung eines Landes, die dabei ist, die Demokratie abzuschaffen, müssen sie Haltung zeigen. Inakzeptabel ist, diese Themen nicht nachdrücklich anzusprechen und die Meinungsfreiheit zum Verhandlungsgegenstand zu machen, damit etwa die Türkei im Gegenzug Probleme des Flüchtlingszuzugs löst – oder um militärische Interessen der NATO an der Nutzung der Basis in Incirlik gewährleistet zu sehen. Wer bei der Einhaltung eines so wesentlichen Menschenrechts klein beigibt, stabilisiert mit dieser Beschwichtigung die offizielle Regierungspolitik der Türkei und schwächt deren Opposition.

Welche politische Reaktion genau wäre also angemessen?

Die Bundesregierung und die EU-Kommission müssen eine klare rote Linie aufzeigen, was das Thema Meinungsfreiheit angeht. Sie darf nicht unterdrückt werden. Wir wollen Öffentlichkeit dafür erreichen, dass weder die Visumfreiheit, noch der EU-Beitritt unter dieser Voraussetzung überhaupt verhandelt werden können. Nach den jetzigen Vorfällen sich der Illusion hinzugeben, die Türkei könne sich etwa nach einem Jahr in diesem Punkt geändert haben, ist aus unserer Sicht völlig naiv. Sie ist im Gegenteil auf dem Weg in einen totalitären Staat.

Sie haben Aktionen angekurbelt, etwa das Bundeskanzleramt in Berlin mit der Botschaft »Für das Wort und die Freiheit #FreeWordsTurkey« angestrahlt. Welche Reaktionen gab es?

Etwa 80.000 Menschen haben unsere Petition im Internet gezeichnet, allein 6.000 haben das zudem mit eigenen Worten kommentiert. Die Politik schweigt weiter. Wir werden dranbleiben, etwa mit Diskussionen mit türkischen Autoren zur Meinungsfreiheit auf der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis zum 23. Oktober.