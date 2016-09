ANC setzt auf Konfrontation

Studenten der Witwatersrand-Universität in Johannesburg verlangen die Abschaffung von Studiengebühren Foto: EPA/KIM LUDBROOK /dpa - Bildfunk

Die Studentenproteste in Südafrika gehen in die zweite Woche – und haben inzwischen ein erstes Todesopfer gefordert. Wie eine Sprecherin der Johannesburger Witwatersrand-Universität am Montag mitteilte, starb der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma an den Folgen einer Lungenverletzung. Er soll demnach am vergangenen Dienstag Gase aus einem Feuerlöscher eingeatmet haben, den Studenten bei Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitsdienst der Universität ausgelöst hatten. An der Universität wurde am Montag eine Schweigeminute für den Arbeiter eingelegt, der Studierendenrat sprach der Familie des Mannes sein Beileid aus und kündigte an, »über Protestmethoden nachzudenken, um die Sicherheit der Universitätsgemeinde zu gewährleisten«.

Anlass der inzwischen auf etliche Universitäten im ganzen Land ausgeweiteten Proteste ist die geplante Erhöhung von Studiengebühren. Der für Hochschulbildung zuständige Minister Blade Nzimande hatte am Montag vergangener Woche eine Anhebung um acht Prozent vorgeschlagen, Studenten aus Familien mit einem jährlichen Haushaltseinkommen von unter 600.000 Rand (knapp 39.000 Euro) aber eine Befreiung von den zusätzlichen Kosten in Aussicht gestellt. Die Studenten fordern dagegen eine vollständige Abschaffung von Studiengebühren.

»Wenn man freie Bildung für alle fordert, bedeutet das, dass die Armen die Reichen subventionieren sollen«, hielt Nzimande am vergangenen Donnerstag auf einem Kongress der Textilarbeitergewerkschaft SACTWU in Kapstadt dagegen. Der Minister versucht, die Protestierenden als Minderheit und Teil der Oberschicht darzustellen, um ihre Forderungen zu diskreditieren. Tatsache ist jedoch, dass die hohen Studiengebühren vor allem Kindern aus armen Familien und aus der unteren Mittelschicht den Zugang zu Hochschulen verbauen. Protestierende wie Experten an den Universitäten fordern deshalb, die weiterführende Bildung statt durch Gebühren über Vermögenssteuern und höhere Einkommenssteuern auf Spitzengehälter zu finanzieren.

Nzimande, der gleichzeitig als Generalsekretär der South African Communist Party (SACP) fungiert, die in Südafrika zusammen mit dem African National Congress (ANC) und dem Gewerkschaftsbund Congress of South African Trade Unions (COSATU) die Regierungsallianz bildet, hat diese Vorschläge bisher jedoch nicht aufgenommen. Statt dessen griff er die Nachricht vom Tod des Arbeiters an der Witwatersrand-Universität auf, um ein sofortiges Ende der Proteste zu fordern. »Einige dieser Elemente respektieren das Leben nicht und wollen, dass so etwas passiert«, sagte der Minister am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Pretoria. Während die Regierung sich für die Bildungschancen der Armen einsetze, würden die zerstörerischen Demonstrationen diesen Prozess bremsen. Die Schäden durch gewalttätige Auseinandersetzungen an Universitäten in der vergangenen Woche bezifferte Nzimande auf 600 Millionen Rand (39 Millionen Euro). »Das bedeutet, dass wir Geld, das für arme Studenten bestimmt war, für Reparaturen aufwenden müssen.«

Die Fronten sind verhärtet. Direkt im Anschluss an die Pressekonferenz besetzten Studenten kurzzeitig den Empfangsbereich des Ministeriums. Nzimande ließ sich jedoch nicht zu einem Gespräch mit ihnen bewegen, Polizisten führten die Protestierenden schließlich ab. Die ANC-Jugendliga hatte noch in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass die Partei auf ihrem alle fünf Jahre stattfindenden Kongress 2013 selbst beschlossen hatte, ab 2014 schrittweise freie Hochschulbildung einzuführen. Die Parteijugend forderte deshalb gar Disziplinarmaßnahmen gegen Nzimande, doch der bekam umgehend Rückendeckung von ANC-Generalsekretär Gwede Mantashe. Wenn er zuständig wäre, würde er die Universitäten für ein halbes Jahr schließen, um den Studenten Zeit zum Nachdenken zu geben, tönte dieser am Rande des SACT WU-Kongresses in der vergangenen Woche. »Manchmal muss man die Krise vertiefen, um sie zu lösen«, erklärte Mantashe gar. Anders als im vergangenen Jahr, als Staatspräsident Jacob Zuma eine geplante Gebührenerhöhung nach landesweiten Protesten zurücknahm, versucht der ANC den Konflikt nun offensichtlich auszusitzen.