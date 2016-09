Von der Politik allein gelassen, kann man bei den Tafeln Kontakte knüpfen (Dortmunder Tafel, 20. März 2013) Foto: REUTERS/Ina Fassbender

Welkes Gemüse, Brot und Käse kurz vor dem Verfallsdatum: Rund zwei Millionen Menschen versorgen sich inzwischen regelmäßig über die gut 2.100 Ausgabestellen der mittlerweile fast 1.000 Tafeln in Deutschland mit Nahrung. Und es werden immer mehr, wie der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafel, Jochen Brühl, am Dienstag warnte. Dies bestätigten Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Verbandes. Das Spendenaufkommen an Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können, ist demnach deutlich weniger gewachsen als die Anzahl Bedürftiger. Ergo: Es gibt weniger für alle.

So verzeichnete der Verband einen »sprunghaften Anstieg« der Nutzer um 18 Prozent seit 2014. Damals zählte er rund 1,5 Millionen Bedürftige. Zusätzlich seien 280.000 Geflüchtete auf diese Hilfe angewiesen. Die Warenspenden hätten im gleichen Zeitraum nur um zehn Prozent zugelegt. Etwa die Hälfte der Tafelgänger seien Kinder und Rentner, schätzt der Verband auf seiner Internetseite. Die erste Stelle, in der für einen kleinen Geldbetrag aussortiertes Essen ausgegeben wurde, eröffnete 1993 in Berlin. Zwei Jahre später gründete sich der Bundesverband. Kurz vor der Einführung von Hartz IV waren darin 430 Tafeln organisiert, 2014 existierten bereits bundesweit 919 Gesamteinrichtungen – inklusive zahlreicher »Kindertafeln«.

Seit Jahren berichten Medien über den schärfer werdenden Kampf um die Reste. Wegen großen Andrangs würden Portionen verkleinert, Bedürftige abgewiesen oder auf Wartelisten gesetzt. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung machte im Januar die wachsende Zahl Asylsuchender mitverantwortlich. Zwischen Einheimischen und ihnen komme es zum Beispiel bei der Warsteiner Tafel (Nordrhein-Westfalen) immer öfter zum »Futterneid«, hieß es wörtlich. Um alle zu versorgen, habe man dort die Rationen halbiert. Ähnlich sei es in Halle (Sachsen-Anhalt), so die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Februar. Dort gebe es häufiger »Gerangel« um Brot, Milch oder Gemüse. Menschen mit »Berechtigungskarte« dürften nur noch alle drei Wochen statt 14tägig kommen, hieß es weiter.

Jochen Brühl sagte gegenüber dem Tagesspiegel (Onlineausgabe, Mittwoch), man müsse »Neukunden« klarmachen, dass Tafeln keine staatlichen Einrichtungen seien. »Einen Anspruch auf Lebensmittel gibt es nicht.« Dennoch berichten Zeitungen immer wieder über Fälle – auch jW sind solche bekannt –, in denen Jobcenter sanktionierten Erwerbslosen mit dem Verweis auf die Tafel Lebensmittelgutscheine verweigern.

Trotzdem, meinte Brühl, habe sich der Konkurrenzkampf in vielen Ausgabestellen »entspannt«. Man setze inzwischen Dolmetscher ein, in 40 Prozent der Tafeln engagierten sich auch Geflüchtete als Ehrenamtliche. Die Menschen kämen schließlich nicht nur, weil sie Hunger hätten, sondern auch, um Kontakte zu knüpfen. »Tafeln sind zum zentralen Motor der Integration geworden«, lobte er. Allerdings beobachte Brühl »mit Sorge die Versuche, einen Keil zwischen die Ärmsten zu treiben«. Die Politik verlasse sich auf die Hilfe der Tafeln. Verliere sie die Ärmsten weiter aus den Augen, mahnte der Vorsitzende, »droht gesellschaftlicher Unfriede«. Er erinnerte die Bundesregierung zudem daran, das Engagement von mehr als 60.000 ehrenamtlichen Helfern nicht länger überzustrapazieren.

Die bundesdeutschen Tafeln sind nicht zuletzt ein Geschäftsmodell, durch welches Handelsketten die teure Entsorgung abgelaufener Waren umgehen können. Wohl darum lassen es sich die Rewe-Gruppe und Mercedes Benz nicht nehmen, sich dieser Tage vom Verband als wohltätige Sponsoren für den 10. Tafeltag feiern zu lassen. Dieses »Event« unter dem Motto »Tafeln sind Orte der Begegnung« wollen Ausgabestellen an diesem Wochenende – kurz vor dem 26. Jahrestag der »deutschen Einheit« – regional begehen. Geplant seien unterschiedliche »besondere Aktionen« wie »lange Tafeln«, Kinderfeste, Tage der offenen Tür, Vorträge über Armut und Podiumsdiskussionen mit Politikern, in »über 100 Veranstaltungen« heißt es. Ferner solle dieses »Jubiläum« genutzt werden, sich »öffentlich zu positionieren« und neue Ehrenamtliche anzuwerben.