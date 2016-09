NRW-Linke im Kampfmodus

Programmentwurf mit kämpferischem Cover am Mittwoch in der Düsseldorfer Parteizentrale Foto: Rolf Vennenbernd/dpa - Bildfunk

Die Chancen für die nordrhein-westfälische Linkspartei, bei der am 14. Mai 2017 anstehenden Wahl in den Landtag des bevölkerungsreichsten Bundeslandes einzuziehen, stehen nicht schlecht. Schon seit Monaten prognostizieren Meinungsforschungsinstitute einen Wert von fünf bis sechs Prozent der Wählerstimmen für die demokratischen Sozialisten.

Am Mittwoch stellte Die Linke in Düsseldorf den am letzten Sonntag vom NRW-Landesvorstand beschlossenen Entwurf ihres Wahlprogramms vor. Landessprecher Christian Leye bezeichnete ihn gegenüber junge Welt als »politische Alternative zu dieser kraftlosen Landesregierung«. Er erinnerte daran, dass Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sich für das »Freihandelsabkommen« CETA ausgesprochen hatte, nachdem mehrere hunderttausend Menschen in der gesamten Bundesrepublik dagegen protestiert hatten. »Sie handelt damit bewusst gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Menschen«, monierte Leye.

Der Wahlkampf hat längst begonnen. Zunehmend gehen selbst SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die beiden Regierungsfraktionen, öffentlich auf Distanz zueinander. Sowohl die einst in der Bevölkerung überdurchschnittlich beliebte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) als auch ihre Stellvertreterin Sylvia Löhrmann (Grüne) wirken amtsmüde. »Von dem einst von den Regierungsfraktionen herbeigeredeten ›Reformprojekt‹ ist nicht mehr viel übriggeblieben. Selbstgesteckte Ziele wie etwa das von Kraft ausgegebene, ›kein Kind zurückzulassen‹, sind krachend gescheitert«, kritisiert auch Linke-Landesgeschäftsführer Sascha H. Wagner.

Tatsächlich: Jedes dritte Kind im Ruhrgebiet ist mittlerweile direkt von Armut betroffen. Auch die Gesamtarmutsquote in Teilen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes steigt kontinuierlich an. Die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner, die auf Grundsicherung angewiesenen sind, hat sich in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt. Die Kluft zwischen Arm und Reich geht in NRW spür- und sichtbar auseinander. Von den 500 reichsten Deutschen lebt etwa jeder vierte in dem Bundesland. Zugleich gehören flaschensammelnde Menschen vielerorts zum Stadtbild.

Eine Politik mit menschlichem Antlitz macht die »rot-grüne« Koalition schon seit geraumer Zeit nicht einmal mehr ansatzweise. Nicht für langjährige Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens und erst recht nicht für Migranten und Flüchtlinge. Erst in der letzten Woche hatte sich Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) erfreut darüber gezeigt, dass in diesem Jahr allein bis zum 31. Juli insgesamt 2.957 Menschen aus NRW abgeschoben worden seien. 17.000 Menschen, die »keine Bleiberechtsperspektive« hatten, seien zudem »freiwillig ausgereist«, freute sich der als »roter Sheriff« bekanntgewordene innenpolitische Hardliner. Von der »rot-grünen« Ministerriege gilt vor allem Jäger, der kürzlich ankündigte, sogar Minderjährige vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen, als Totalausfall. Immer wieder geriet er während seiner Amtszeit in die Schlagzeilen. Mal wurde ihm vorgeworfen, für die Duisburger Loveparade-Katastrophe 2010 mitverantwortlich gewesen zu sein, da seine Anwesenheit die Einsatzkräfte abgelenkt habe, mal wurden ihm selbst von CDU-Politikern schwerwiegende Versäumnisse im Kampf gegen die neofaschistische Partei »Die Rechte« oder gegen Gewalttäter des »Hogesa«-Aufmarsches in Köln 2015 vorgehalten.

Dass SPD und Grüne nach der Landtagswahl noch gemeinsam regieren wollen, gilt als fraglich. Vieles spricht dafür, dass die einstige Friedens- und Ökopartei nach dem Vorbild von Hessen und Baden-Württemberg künftig mit der CDU regieren könnte, deren Fraktionschef Armin Laschet gemeinhin als liberal gilt. Die große Unbekannte ist auch in NRW die rechtspopulistische AfD. Dieser werden aktuell elf Prozent der Wählerstimmen vorausgesagt. Gerade wegen Laschets Unterstützung für die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel besteht für die Christdemokraten die Gefahr, überdurchschnittlich viele Wählerstimmen an die Rechtspopulisten zu verlieren.