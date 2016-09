Kundgebung für den Frieden am Dienstag in Barranquilla Bild: REUTERS/Stringer

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung in Kolumbien wächst in der Bevölkerung offenbar die Zustimmung für das Abkommen. Eine klare Mehrheit der Kolumbianer will jüngsten Umfragen zufolge beim Referendum am Sonntag dem Abkommen zustimmen. Nach mehreren am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Erhebungen wollen zwischen 66 und 55 Prozent der Befragten mit »Ja« votieren, die Gegner des Vertrags kommen auf 38 bis 34 Prozent. (dpa/jW)