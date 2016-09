Foto: dpa/Paul Zinken

Sie haben die Geschichte des Streikbruchs in den USA und in Deutschland untersucht. Zu diesem Thema werden Sie am Freitag auf der Konferenz »Erneuerung durch Streik III – Gemeinsam gewinnen!« referieren. Wem sieht sich eine streikwillige Belegschaft gegenüber?

Meist werden bei einem Streik nur das Unternehmen und die Gewerkschaft betrachtet. Doch es gibt darüber hinaus Akteure, deren Rolle man einmal genauer untersuchen müss­te. Dazu zählt etwa der Staat mit seinen Organen, zum Beispiel die Polizei, aber ebenfalls die Gerichte. Immer bedeutender werden auch private Anwaltskanzleien und vor allem Public-Relations-Abteilungen. Letztere beeinflussen die Medien und damit die Haltung der arbeitenden Bevölkerung. Das wirkt auf Streikende und deren Streikmoral zurück, nehmen Sie etwa die Stimmungsmache gegen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL.

Die Entstehung dieser Public-Relations-Branche lässt sich auf das Jahr 1914 datieren und auf das Unternehmen Standard Oil zurückführen. In Colorado verursachten damals Streikbrecher das sogenannte Ludlow-Massaker, als sie mit Maschinengewehren auf Bergleute schossen. Bei dem Angriff kamen über 30 Menschen ums Leben. Um der schlechten Presse entgegenzuwirken, engagierte Standard Oil dann Ivy Lee, der sich als Genie in der PR-Arbeit erwies.

Der Einsatz von Gewalt gegen Beschäftigte im Ausstand ist derzeit in der Bundesrepublik nicht üblich. Welches sind hier die gängigen Mittel des Streikbruchs?

Zentral ist natürlich der Einsatz von Streikbrechern. Als die IG Metall 2003 einen großangelegten Ausstand organisierte, gab es einige extreme Beispiele dafür. Damals wurden Personal und Produktteile per Hubschrauber in die Fabriken gebracht. Auch jetzt ist eine Verschärfung der Gangart spürbar. Das wurde etwa 2015 beim Post-Ausstand deutlich. Da wurden Beamte verpflichtet, in bestreikten Paketzentren Dienst zu schieben. In Berlin wurden Taxifahrer angeheuert, um Pakete auszuliefern. Zudem setzte das Management auf Prämien. Streikbrecherprämien sind allerdings juristisch nicht sauber, doch die Unternehmen behelfen sich mit »Anwesenheitsprämien«. Wir erleben zudem eine Diffamierung der Streikenden und ihrer Ziele. Die Gewerkschaftsführung wird bisweilen dämonisiert, so ist es etwa Claus Weselsky ergangen, dem Bundesvorsitzenden der GDL.

Viele Konzerne setzen auf die Ausgliederung von Unternehmensteilen. Welche Auswirkungen hat das auf Arbeitskämpfe?

Diese Aufspaltungen sind der wesentliche Angriff auf die Beschäftigten, sozusagen auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Auch bei der Post war das ein Thema: Um die gewerkschaftliche Organisa­tion zu erschweren, wurde an Subunternehmer ausgelagert. Bei Enercon, einem Hersteller von Anlagen zur Windenergienutzung, finden wir diese Tendenz noch ausgeprägter. Dort gibt es parallele Produktions­einheiten, die nebeneinander dasselbe herstellen. Eigentlich ist das irrsinnig. Kommt es aber zum Streik, kann eine Einheit die Aufgaben der anderen übernehmen. So lässt sich den Beschäftigten auch damit drohen, den einen Bereich komplett zu schließen.

Eingangs haben Sie auf die Bedeutung der PR hingewiesen. Wie genau wirkt die in der Bundesrepublik?

Bei meiner Recherche stieß ich auf Youtube auf eine Vortragsreihe des Chicagoer Wirtschaftsprofessors Milton Friedman. Eine seiner Vorlesungen aus dem Jahr 1978 behandelte die Macht der Gewerkschaften. Er stellte die These auf, Gewerkschaften würden die Öffentlichkeit in Geiselhaft nehmen, um für sich Privilegien herauszuschlagen. Streik wird als Terror gegen die Allgemeinheit dargestellt, als egoistische Besitzstandswahrung weniger.

Ähnliche Töne hören wir nun in der Bundesrepublik. Etwa beim Streik der GDL, aber auch beim Ausstand, der die Post betraf, und bei jenem der Erzieherinnen. Da hieß es, die Eltern würden in Geiselhaft genommen. Im WDR 2 war etwa zu hören, dass ein Zuspätkommen eine Abmahnung nach sich ziehen könnte – sich bei der Verspätung auf einen Streik zu beziehen, helfe nicht. Das ist die Frucht geschickter PR. Und das wird auch das Feld sein, wo die Unternehmer weiter angreifen werden.