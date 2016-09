Dagegen ist »Einer trage des anderen Last« richtig human Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-Bildfunk

Es gibt Wörter, die so massenhaft und inflationär falsch verwendet werden, dass sie ihren Benutzern schon deshalb richtig erscheinen. Das stimmt aber nicht, und es ist sogar das Gegenteil der Fall. Idiotie wird nicht weniger idiotisch dadurch, dass viele Menschen von ihr befallen sind wie einst von Pest oder Cholera; ihre Ausbreitung macht die Sache erst richtig gefährlich.

Kein Fußballreporter kommt mehr ohne das Wort »Schnittstelle« aus; Schnittstellen gibt es im Operationssaal, beim Metzger und beim Rasieren. Auf dem Fußballplatz sind sie, von Sprechautomaten geäußert, ein Hirngespinst.

Ähnlich verhält es sich mit der Formulierung, man habe etwas oder jemanden »auf dem Schirm« beziehungsweise eben »jetzt gar nicht auf dem Schirm«, mit der seit Jahren die Ohren und die dazwischen liegenden Organe belöffelt und gequält werden. Der zuverlässig wache Leipziger Sprach-Aficionado UD Braumann wies mich darauf hin, dass die Metapher »auf dem Schirm haben« leider nichts mit der schön albernen Vorstellung zu tun habe, es handele sich um Dekorationen von Regenschirmen; der Begriff komme aus Militär und »Security«, er denke an Radarschirme und olle Bildröhren nebst Überwachungskameras, und ihn schaudere es bei der Annahme, dass viele Leute sich offenbar in einem Kontext sähen, in dem jeder sein eigener Radarschirmanstarrer sei. Früher, in Zeiten des Kalten Krieges, schrieb er, hätte man auch so etwas wie »Das hatte ich nicht auf dem Radar« gesagt und ergänzte, er selbst habe gar keinen Schirm, nur einen Knirps.

»Das hatte ich gar nicht auf dem Knirps«, fand ich eine erhellende und lügendetektorisch entlarvende Variante, aber das sagt ja niemand. Beim Schirm, auf dem man es hat oder nicht hat, geht es eher um den Computerbildschirm bzw. das Display des Smartphones.

Als alter Mit-der-Hand-Schreiber kenne ich »Oh, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel«; es gibt auch »den hatte ich nicht auf der Rechnung« oder, kriegerisch, »das hatte ich gar nicht im Visier«. Auch »auf der (To do-)Liste haben« gibt es, aber dass mal einer schlicht sagt: »Das (oder den) habe ich völlig vergessen«, ist in der tipptopp perfekten Welt der »Leistungsträger« und fehlerfreien Allesrichtigmacher fast schon verboten oder eine Selbststigmatisierung. Dagegen ist »Einer trage des anderen Last« richtig human.

Dann machte ich mich »auf die Hufe« beziehungsweise »auf die Socken«, obwohl ich nicht »Der Mann, den sie Pferd nannten« bin – das war Richard Harris –, auch Schuhe trug und somit nicht auf Strümpfen das Haus verließ. Ich fuhr nach Dortmund, zur Tabakmesse »Intertabac«, ein bisschen kubanisch rauchen und plaudern. Die Terrororganisation »Rauchfrei« hatte bereits eine Demonstration vor den Dortmunder Westfalenhallen angekündigt, die hatte ich also »auf dem Schirm«.