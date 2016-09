Will eine »Flexibilisierung« der Arbeitszeit, nicht aber die 35-Stunden-Woche: Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) Foto: Britta Pedersen/dpa

Die Digitalisierung macht den Chefs vieles möglich. Den Kollegen Müller noch auf dem Nachhauseweg anrufen? Dank dessen Handy oder Smartphone kein Problem. Ihm ein Schreiben nach Betriebsschluss schicken: Eine E-Mail erlaubt auch das. Wie aber beeinflusst die ständige Erreichbarkeit das Wohlergehen der Lohnabhängigen? Der Frage geht eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Studie der Universität St. Gallen nach. Für die Erhebung »Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeit auf die Gesundheit von Beschäftigten« befragten die Forscher zwischen Juli und August mehr als 8.000 Arbeiter und Angestellte in Deutschland. Die Untersuchung entstand im Auftrag der Barmer GEK in Kooperation mit Bild am Sonntag, involviert ist auch die Deutsche Telekom. Ergebnis der Studie: Gesundheit und Familienleben der Angestellten werden in Mitleidenschaft gezogen.

»Die Digitalisierung zeigt signifikante Zusammenhänge mit emotionaler Erschöpfung (Burnout) oder mit Konflikten zwischen Arbeit und Familie«, heißt es in der Kurzzusammenfassung der Studie. Jeder dritte Befragte fühle sich demnach am Ende des Arbeitstags »verbraucht«. Burnout-Symptome zeigen sich bei 23 Prozent der Beschäftigten. Sie gaben an, sich durch ihre Arbeit emotional erschöpft zu fühlen, 21 Prozent sprachen davon, »ausgebrannt« zu sein. Schuld daran seien, so die Studie, ein erhöhtes Arbeitstempo und die zu bewältigende Informationsflut. Aufgrund der ausgedehnten Arbeitszeit sei es schwierig, familiären Pflichten nachzukommen (22 Prozent). Viele fürchteten zudem, wegen der Digitalisierung ihre Stelle zu verlieren.

In der Erhebung heißt es, die »Flexibilisierung von Arbeit (flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte)« sei positiv zu bewerten. Sie könne Konflikte im Betrieb oder mit der Familie reduzieren. Nur eine Minderheit der Beschäftigten habe aber die Möglichkeit, außerhalb des regulären Arbeitsplatzes tätig zu sein (27 Prozent).

An diesem Thema arbeitete sich auch eine auf die Studienvorstellung folgende Podiumsdiskussion ab. An ihr nahm Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) teil. Sie führte aus, dass gut ein Drittel der Beschäftigten zwar gern mobil arbeiten würde, ihm dies aber von der jeweiligen Unternehmensführung untersagt werde. Flexiblere Arbeitszeiten seien nicht nur in Bürojobs möglich. Nahles selbst habe bereits Fabriken besichtigt, die ihren Arbeitern mehr Freiheit bei der Zeitplanung gestatteten. »Oft würde es schon reichen, am Morgen eine halbe Stunde später mit der Arbeit beginnen zu können, um sich viel Familienstress zu ersparen.«

Wären aber Digitalisierung und die mit ihr erreichten Produktivitätsfortschritte nicht ein Anlass, um die Arbeitszeit generell zu verkürzen? Das wollte jW wissen. Auf die Einführung der 35-Stunden-Woche angesprochen, sagte die sozialdemokratische Ministerin: »Entschuldigen Sie mal, das ist doch wirklich kalter Kaffee.« Es gehe derzeit nicht um eine »kollektive, für alle reduzierte Arbeitszeit«. Vielmehr gebe es Frauen, die mehr arbeiten wollen, und Männer, die weniger Überstunden schieben möchten. An ihnen müsse man sich orientieren und jeweils spezifische Lösungen finden. »Dafür bin ich zu haben, für alles andere nicht.« Auf die Aussage reagierte das Publikum – bestehend aus Journalisten und Vertretern deutscher Großkonzerne wie Audi – mit Applaus.