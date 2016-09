Historischer Händedruck zwischen Präsident Juan Manuel Santos (links) und FARC-Comandante Timoleón Jiménez am Montag in Cartagena Foto: REUTERS/John Vizcaino

In Kolumbien haben am Montag abend (Ortszeit) die Regierung und die FARC-Rebellen nach mehr als einem halben Jahrhundert Krieg ihren historischen Friedensvertrag unterzeichnet. Als der oberste Comandante der Guerilla, Timoleón Jiménez, und Präsident Juan Manuel Santos bei der feierlichen Zeremonie in Cartagena ihre Namen unter das 297 Seiten umfassende Abkommen setzten, brach unter den 2.500 Gästen Jubel aus. Sie schwenkten weiße Taschentücher und riefen: »Nie wieder Krieg!«

In seiner anschließenden Ansprache rief Jiménez eine »neue Ära der Versöhnung und des Friedens« für das Land aus und bat alle Opfer des Konflikts um Verzeihung. Zugleich betonte er, dass die Aufständischen ihre Ziele nicht aufgegeben hätten: »Die Unterzeichnung des Friedensvertrages bedeutet nicht, dass sich Kapitalismus und Sozialismus versöhnt in den Armen liegen würden.« Das Ende des Krieges in Kolumbien sei jedoch ein Beispiel für die Welt: »Wir hoffen, dass Palästina und Israel einen Weg zur Versöhnung finden. Wir ersehnen von ganzem Herzen, dass in Syrien die Geschütze schweigen und der Krieg endet, der ein ganzes Volk zu Opfern macht.«

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos beschwor, dass es »niemals wieder Todesopfer in einem absurden Krieg« geben dürfe. Er hieß die FARC »willkommen in der Demokratie, beim Umtausch der Kugeln in Wählerstimmen«.

Trotz des Friedensschlusses haben bislang weder die EU noch die USA die FARC von ihren Listen »terroristischer« Organisationen gestrichen. Brüssel setzte lediglich die 2002 gegen die kommunistische Guerilla verhängten Sanktionen aus.

An der Zeremonie nahmen neben 250 Opfern des Konfliktes auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, US-Außenminister John Kerry sowie 15 Staatschefs aus Lateinamerika und der Karibik teil. Zu ihnen zählten Kubas Präsident Raúl Castro, in dessen Land seit 2012 die Friedensverhandlungen stattgefunden hatten, sowie Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. Dieser nutzte die Veranstaltung zu einer Unterredung mit Kerry über die Lage in Venezuela. Das Gespräch habe »in respektvoller Atmosphäre und auf Augenhöhe« stattgefunden, meldete anschließend der staatliche Fernsehsender VTV, ohne auf die Details einzugehen.

Am Sonntag sind die Bürger Kolumbiens aufgerufen, den Friedensvertrag in einem Referendum zu billigen. Einer jüngsten Umfrage zufolge, die am Freitag die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete, wollen 54 Prozent der Befragten für das Abkommen stimmen, 34 Prozent dagegen. Zwölf Prozent zeigten sich noch unentschlossen. Entscheidend wird auch die Beteiligung an der Abstimmung sein, denn dem eigens für dieses Referendum erlassenen Gesetz zufolge ist für die Annahme des Friedensvertrages die Zustimmung von 13 Prozent der Wahlberechtigten erforderlich, was etwa 4,5 Millionen Bürgern entspricht. (AFP/dpa/Reuters/jW)