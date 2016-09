Journalisten bei der Arbeit (Olympische Spiele in Rio). Viele von ihnen bekommen von der VG Wort jährlich einige hundert Euro - bisher kassieren aber auch die Verlage. Das soll sich ändern. Foto: Yves Herman / Reuters

Jedes Jahr freuen sich Tausende Journalisten und Blogger über eine kleine Überweisung der Verwertungsgesellschaft Wort. Sie sammelt z. B. von Betreibern von Kopiergeräten oder Herausgebern von Pressediensten Gelder für Tantiemen aus Zweitverwertungsrechten ein und verwaltet diese treuhänderisch. Autoren können sich kostenlos bei der VG Wort registrieren lassen und erhalten dann Ausschüttungen. Auch Verlagen wurde bislang Geld überwiesen. Doch seit einiger Zeit gibt es Streit um die Verteilung der Mittel.

Vorletzten Samstag lud die VG Wort zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in den Festsaal des Münchner Hofbräuhauses. Auf der Tagesordnung standen die Rückabwicklung und die Neuverteilung der Ausschüttungen für den Zeitraum 2012 bis 2015.

Im April hatte der Bundesgerichtshof (BGH) festgestellt, dass die VG Wort jahrelang Geld an Verlage ausgeschüttet hat, das eigentlich Autoren zusteht. Dabei geht es um Millionen – Zinsen nicht mit eingerechnet. Die Ausschüttung an die Verlage wurde jahrelang so praktiziert, bis der Wissenschaftsautor Martin Vogel eine Klage gegen die VG Wort einreichte und vor dem BGH obsiegte. Nun steht die Rückzahlung der an die Verleger gegangenen Beträge an.

Ende August veröffentlichte Vogel zwei offene Briefe an das Deutsche Patent- und Markenamt, das die Aufsicht über die VG Wort ausübt.. In seinem Schreiben an die Präsidentin der Behörde wirft er der VG Wort vor, sie habe »ihre – auch strafbewehrte – Treuhänderverpflichtung missachtet«, indem sie »von der Aufsicht unbeanstandet« Geld an Verleger ausgeschüttet habe. »Selbst die Initiative Urheberrecht, der Deutsche Journalistenverband und die Gewerkschaft ver.di unterstützen die VG Wort bei der Vernebelung des Sachverhalts zum schweren Schaden der Autoren.« Die Journalistenverbände seien »als Rechtsberater einzelner Berufsgruppen« im Verwaltungsrat der VG Wort »für die jahrelange Fehlverteilung mitverantwortlich«. Sollte das Patentamt als Aufsichtsbehörde nicht einschreiten, so Vogel, mache es sich »nicht nur einer Amtspflichtverletzung schuldig, sondern wegen der Offensichtlichkeit der beabsichtigten Verstöße gegen die Treuhandpflichten auch der Beihilfe.«

Bei der VG Wort hieß es Anfang September auf Anfrage zu den Vorwürfen zunächst nur: »Im direkten zeitlichen Vorfeld der entscheidenden außerordentlichen Gremiensitzungen der VG Wort am Wochenende (gemeint war das vom 10./11.9., jW) beantworten wir grundsätzlich keine Medienanfragen«. Auf weiteres Nachhaken wies die Organisation den Vorwurf von sich, Treuhänderpflichten vernachlässigt zu haben. Man habe die Auszahlungen an die Verlage »in einer unsicheren Rechtslage«, »nach sorgfältiger Abwägung« und »unter dem Vorbehalt einer etwaigen späteren Rückforderung vorgenommen«. Der Gesetzgeber habe 2008 eine Regelung im Urhebergesetz geschaffen, die habe klarstellen sollen, »dass die Verlegerbeteiligung bei der VG Wort zulässig ist«.

Der Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) wies den Vorwurf zurück: »Der Verneblungsvorwurf segelt näher an Verschwörungstheorien als an den Fakten entlang. Soweit DJV-Mitglieder oder DJV-Beschäftigte in den Gremien der VG Wort mitarbeiten, haben sie z. B. in allen Verteilungsfragen stets dafür plädiert, an die Urheberinnen und Urheber deutlich mehr als die Hälfte der Erlöse auszuschütten.« Bis zum Urteil des Bundesgerichtshofs habe der DJV keine Veranlassung gehabt, die Verteilungspraxis der VG Wort als rechtswidrig anzusehen. »Der DJV unterstützt jedoch mit seinem Rechtsschutz über die DJV-Landesverbände seit 2012 mehrere Mitglieder, die vergleichbare Klagen gegen die VG Wort eingereicht haben.« Bei der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) hieß es, man habe sich »klar und mehrheitlich zur Verlegerbeteiligung sowie zum Erhalt der bestehenden Verwertungsgesellschaften bekannt.«



Die VG Wort ist eine gemeinsame Einrichtung von Autoren und Verlagen. Einige fürchten nun, die Verlage könnten sich komplett aus der Verwertungsgesellschaft zurückziehen, falls ihnen die bisherigen Ausschüttungen genommen werden. Es existiert die Idee einer Aufspaltung der VG Wort – in eine Verwertungsgesellschaft für Autoren und eine für Verleger. Die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 10. September blieb jedenfalls ohne greifbares Ergebnis. In einer Presserklärung der VG Wort heißt es: »Weder die Anträge von Mitgliedern noch die Beschlussvorlage der VG Wort konnten die in der Satzung vorgesehene Zweidrittelmehrheit in allen sechs Berufsgruppen erreichen.« Die Auseinandersetzung geht Ende November in die nächste Runde – dann soll die nächste außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.