Bundesweit lässt sich die Zahl der Wohnungslosen nur schätzen, da keine Statistik oder ähnliches geführt wird Foto: Barbora Prekopova/dpa - Bildfunk

Mitten auf St. Pauli leben Menschen in Zelten auf einer Grünfläche und unter einer Brücke an der Helgoländer Allee, die Reeperbahn und Landungsbrücken verbindet. Nach Hetze aus Boulevardmedien bekamen die Bewohner, vor allem Polen, am Freitag eine Räumungsverfügung zugestellt. Nachdem das Bezirksamt Mitte die Zelte monatelang geduldet hatte, mussten die Menschen die Platte bis Montag abend räumen. Dem Obdachlosenmagazin Hinz & Kunzt gegenüber begründete Bezirkssprecherin Sorina Weiland die Maßnahme mit dem Satz: »Wir können es nicht zum Standard machen, dass jeder sein Zelt auf der grünen Wiese aufschlägt.«

Schon im Juni hatte der Bezirk Altona campierende Obdachlose am Nobis­tor, am anderen Ende der Reeperbahn, vertrieben und für eine öffentliche Debatte über den Umgang mit Wohnungslosen gesorgt – insbesondere denen, die in der Hoffnung, Arbeit zu finden, vermehrt aus Osteuropa kommen. Nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände haben auch die EU-Zuwanderer ein Recht auf Unterbringung, doch die Stadt bestreitet das. Sie setzt auf Vertreibung und Abschreckung, weil sie eine »Sogwirkung« befürchtet. Es geht nur darum, die Osteuropäer, die hier scheitern, so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Symptomatisch ist die Äußerung des Bezirkschefs von Mitte, Falko Droßmann (SPD), der mit der Vertreibung der Obdachlosen an der Helgoländer Allee nach eigener Aussage »die Menschen ermuntern (wolle), in ihre Heimat zurückzukehren«.

Genau das aber funktioniere nicht, wie seit Jahren deutlich erkennbar sei, sagt Cansu Özdemir, Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft und für Sozialpolitik zuständig, gegenüber jW. »Die Menschen bleiben. Es geht ihnen hier auf der Straße offenbar immer noch besser als in ihrer Heimat. Die Vertreibungen sorgen nur dafür, das sie über die Stadt verteilt werden. Das Elend soll unsichtbar gemacht werden.« Özdemir warf dem Senat erneut »soziales Totalversagen« vor.

Wer in Hamburg durch die Straßen gehe oder entsprechende Einrichtungen besuche, könne am wachsenden Elend gar nicht mehr vorbeisehen. Der Senat verschließe aber die Augen vor den Problemen. In der vergangenen Woche sei der Sozialhaushalt im zuständigen Ausschuss diskutiert worden. »Da geht die Stadt nach wie vor von derselben Zahl von Wohnungslosen und Obdachlosen wie in den vergangenen Jahren aus. Das macht mich fassungslos«, sagte die Linke-Politikerin.

Auch die Wohlfahrtsverbände der Hansestadt warnen schon lange vor den Problemen. »Wir haben es auch mit Folgen der Freizügigkeit in der EU zu tun«, sagte Michael Edele, Vizechef der Caritas Hamburg, gegenüber jW. Von dieser Freizügigkeit profitierten Deutschland und besonders auch Hamburg als Handelsstadt in hohem Maße. »Dann muss man auch mit der anderen Seite der Medaille leben.« Viele Osteuropäer kämen nach Hamburg, in der Hoffnung, eine Arbeit zu finden.

Der Caritas-Mann sieht das Problem auch in der Wohnungsnot in der Hansestadt. Weil rund 3.200 Menschen, denen eine Wohnung zustehe, in öffentlichen Unterkünften geparkt seien, könnten dort nur wenige Obdachlose untergebracht werden, die wiederum die wenigen Notschlafplätze dauerhaft belegten.

Bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) verweist man hingegen auf das gut ausgebaute Hilfesystem der Stadt. »Wir werden in bundesweiten Gremien dafür gescholten, dass wir ab November mit dem Winternotprogramm Obdachlosen ohne Registrierung nur von 17 Uhr bis neun Uhr am anderen Morgen ein Dach über dem Kopf bieten. Aber davon träumen sie in Berlin nur«, sagte Behördensprecher Marcel Schweitzer gegenüber jW. Die Behörde sei aber strikt dagegen, Osteuropäern »Anreize« zu geben, nach Hamburg zu kommen. Sie gerieten hier doch allzuoft nur an skrupellose Arbeitsvermittler, die sie ausbeuteten.

Für Cansu Özdemir ein zynisches Argument: »Dann soll die Stadt doch diese Ausbeutung endlich bekämpfen.« Auch die Caritas-Vertreter relativeren das Selbstlob der Behörde. Die Hilfesysteme der einzelnen Städte in Deutschland seien sehr unterschiedlich, die einzelnen Angebote nicht mit einander vergleichbar.