Der Urheber der Angriffe ist noch immer nicht gefunden: Zerstörter Lastwagen des Hilfskonvois im von Aufständischen gehaltenen Dorf Urm al-Kubr am 20. September Foto: Ammar Abdullah/Reuters

Noch immer Rätselraten über den Angriff auf einen Hilfskonvoi am 19. September in der syrischen Provinz Aleppo. Die syrische Opposition machte die Regierungen in Damaskus und Moskau dafür verantwortlich. Der Koordinator des von Saudi-Arabien, der EU und den USA unterstützten oppositionellen Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Riad Hidschab, sagte am Dienstag in New York mehreren Medien, er habe »sichere Informationen« darüber, dass die Regierungstruppen und die Russen schuld an der Attacke seien.

Syriens Militär hatte am Montag abend die Waffenruhe für das Bürgerkriegsland nach einer Woche auslaufen lassen. Bei den wieder aufflackernden Kämpfen waren Lastwagen eines Konvois mit Hilfsgütern sowie das Lager einer Hilfsorganisation zerstört worden. 21 Zivilisten kamen dabei ums Leben.

Moskau weist indessen die Verantwortung zurück, kündigte aber eine Untersuchung an. Die UN gehen inzwischen auch nicht mehr unbedingt von einem Luftangriff auf den Hilfskonvoi aus. »Wir sind nicht in der Lage festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Luftangriff gehandelt hat«, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Bei einer Bombardierung im Norden Syriens sind am späten Dienstagabend vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden, die im Rettungseinsatz waren, sagte eine Sprecherin der Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) am Mittwoch in Paris. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte daraufhin, eine unabhängige UN-Kommission müsse den Fall als mögliches Kriegsverbrechen untersuchen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte die syrische Regierung heftig kritisiert und ihr eine besonders große Schuld am Tod unschuldiger Zivilisten zugewiesen. Sie lasse Fassbomben auf Wohnviertel werfen und »systematisch Tausende von Häftlingen foltern«.

Die Äußerungen von Ban seien »von den Vorschriften der UN-Charta weit entfernt«, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag das syrische Außenministerium. Unter Ban hätten sich die Vereinten Nationen von ihrer »Rolle, Lösungen für internationale Probleme zu finden, entfernt«, kritisierte das Ministerium weiter. Es sei der UNO nicht gelungen, auch nur einen Konflikt beizulegen. (AFP/dpa/jW)