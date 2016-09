Stoppt endlich die Killer!

Charlotte, North Carolina, am Dienstag abend: Die Polizei beantwortet den Protest mit Tränengas Foto: Jeff Siner/The Charlotte Observer/AP Photo

In Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) sind in der Nacht zu Mittwoch nach der Erschießung eines Afroamerikaners durch einen Polizisten bei Protesten 16 Beamte und eine unbekannte Zahl von Demonstranten verletzt worden. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch vormittag erklärte Polizeichef Kerr Putney, eine Person sei festgenommen worden. Die lokale Zeitung Charlotte Observer berichtete, Uniformierte hätten am Dienstag nachmittag gegen 16 Uhr Ortszeit in einem Wohngebiet einen Verdächtigen gesucht. Dabei hätten sie auf einem Parkplatz einen nach Aussagen der Beamten bewaffneten und bedrohlich wirkenden Mann erschossen. Der Schütze und der getötete Familienvater Keith Lamont Scott (43) sind Afroamerikaner. Putney bestätigte, der Getötete sei nicht der ursprünglich Gesuchte gewesen.

Am Ort des Geschehens in der Nähe des Campus der Universität von North Carolina kam es zu Protestkundgebungen Hunderter Menschen. Teilnehmer riefen den Namen der Schwarzenbewegung »Black Lives Matter« und hielten Schilder sowie Transparente mit Losungen wie »Keine Gerechtigkeit, kein Frieden« und »Hört auf, uns zu töten!« hoch. Der Protest weitete sich aus. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zeitweise wurde die Autobahn Interstate 85 von den Demonstranten blockiert. Aufnahmen von Mittwoch morgen zeigten, dass Lastkraftwagen am Weiterfahren gehindert und einige in Brand gesteckt wurden. Vereinzelt kam es zu Plünderungen. Eine Reporterin veröffentlichte laut dpa ein Video der Schwester des Erschossenen. Sie erklärt, ihr Bruder sei unbewaffnet gewesen. Er habe in seinem Auto ein Buch gelesen und auf seine Kinder gewartet, als die Polizei ihn erst mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dann mit vier Schüssen getötet habe. Die Polizei behauptete dagegen, kein Buch, sondern eine Waffe gefunden zu haben. Es werde eine umfassende Untersuchung geben, versprach Bürgermeisterin Jennifer Roberts auf Twitter. Sie forderte »Antworten«. Auf einer Pressekonferenz sagte sie, Kontakt zum Gouverneur und zum Weißen Haus aufgenommen zu haben. Der Todesschütze wurde laut Medienberichten vorübergehend vom Dienst suspendiert. Die Behörden richteten sich für Mittwoch abend auf größere Proteste als am Vortag ein.

Erst am Montag waren Videos zu einem anderen Fall veröffentlicht worden. Die Aufnahmen aus einem Helikopter und vermutlich einer Körperkamera zeigen, wie eine weiße Polizistin in Oklahoma am Freitag einen unbewaffneten Afroamerikaner erschießt. Er geht mit erhobenen Armen und offenkundig unbewaffnet auf einer Straße auf sein Auto zu, mehrere Polizisten nähern sich. Es sieht so aus, als kooperiere er mit den Beamten. Dann trifft ihn der Schuss, er fällt zu Boden, woraufhin ein weiterer Polizist eine Betäubungswaffe abfeuert. Der Name des Getöteten wird mit Terence Crutcher (40) angegeben. Der Polizeichef von Tulsa, Chuck Jordan, kommentierte das Video mit den Worten, es sei verstörend und »sehr schwer anzuschauen«. Er kündigte »Gerechtigkeit in dem Fall« an. Vor dem Hauptquartier der Polizei in Tulsa versammelten sich Hunderte Menschen. Sie demonstrierten friedlich und forderten in Sprechchören und auf Plakaten die Entlassung der Schützin. Die Proteste sollen fortgesetzt werden.

Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nannte die Erschießung in Oklahoma entsetzlich. Von Donald Trump wurde keine Reaktion auf einen der Vorfälle bekannt. In den USA wird seit der Tötung des 18jährigen Schülers Michael Brown in Ferguson (Missouri) am 9. August 2014 durch einen Beamten über Polizeigewalt gegen schwarze US-Bürger debattiert. Zahlreiche Erschießungen unbewaffneter Schwarzer lösten landesweite Proteste aus.