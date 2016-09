Warten auf die Grillen und die Sterne in der Nacht Foto: Studiocanal GmbH

»Krümmung ist immer gut.«

(Wolfgang Herrndorf, »Tschick«)

In seinem Vorwort zur zweiten Auflage der »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« gab Theodor Fontane dem Reisenden noch einen freundlichen Ratschlag mit auf den Weg: »Er muss den guten Willen haben, das Gute gut zu finden, anstatt es durch krittliche Vergleiche totzumachen.«

Das Gute guten Willens gutfinden und lebendig lassen. Immer wieder leichter gesagt als getan. Wie gut ist zum Beispiel Fatih Akins Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs seltsam vielgelesenem Roman »Tschick«?

»Der Fänger im Roggen« in Berlin-Marzahn. Reiseidyll und Fluchtbewegung durch Wälder und Steppen Brandenburgs in einem geklauten Schrott-Lada. Die Achtklässler Maik Klingenberg (Tristan Göbel) und Andrej »Tschick« Tschichatschow (Anand Batbileg) auf der Suche nach einer »Walachei« (die es gibt, südlich der Karpaten, aber die natürlich eher eine generelle Richtung angibt – ganz weit draußen, fort von diesem jämmerlichen Hier der »Wohlstandsverwahrlosung«).

Dieser 2010 erschienene Roman war bekanntlich die Arbeit eines sterbenden Mannes, der wusste, dass ihm nicht mehr allzuviel Zeit blieb und sich vielleicht gerade deshalb die Stimme eines erst vierzehnjährigen Erzählers – Ma ik – auslieh und sich einen »Jugendroman« erfand über Leute, die ganz von vorn anfangen dürfen. »Projekt Regression: Wie ich gern gelebt hätte«, notierte Herrndorf in seinem großartigen Blog »Arbeit und Struktur«, in dem er seine Arbeit und seine Krankengeschichte (Hirntumor) dokumentierte.

In »Arbeit und Struktur« zitiert er Sätze aus dem ersten Kapitel der »Adventures of Huckleberry Finn«, die für ihn vorbildlich sind: »I felt so lonesome I most wished I was dead. The stars were shining, and the leaves rustled in the woods ever so mournful.« Das ist die todtraurige alte amerikanische Literaturherrlichkeit. So einsam, dass man dringend sterben möchte, in einer Kammer umgeben von Eulen und Gespensterglauben und Hexen und Spinnen bei Kerzenlicht und draußen die verstörenden Geräusche und der Sternenhimmel über allem.

Inzwischen muss wohl niemand mehr einsam sein. Es gibt jetzt ja Twitter und Lichtschalter und Insektenspray. Aber Herrndorf wollte sich diese Einsamkeit wiedererobern: »Jetzt war es eine ganz neue Welt, eine vollkommen andere Welt als bei Tag, es war, als hätte ich auf einmal Amerika entdeckt«,sagt der Ich-Erzähler aus »Tschick« über seine erste Nacht draußen, im Freien.

In dieser Nacht lässt Herrndorf seine beiden Teenagerhelden natürlich auch über den Sternenhimmel und die Sterblichkeit sinnieren. Anlass ist ein Dialog über den Film »Starship Troopers« von Paul Verhoeven (der 1997 zunächst als Trash daherkam, sich später aber mehr und mehr als einer der wichtigsten Filme der 1990er herausstellte). »Die Sterne über uns wurden immer mehr (…) Ich schaute in die Sterne mit ihrer unbegreiflichen Unendlichkeit, und ich war irgendwie erschrocken (…) Und die Grillen zirpten die ganze Nacht.« Fast wie bei Mark Twain.

Die Szene findet sich auch in Akins Verfilmung an zentraler Stelle wieder, aber irgendwie scheint die zuvorderst literarische Verzweiflung verlorengegangen zu sein. Sie wurde wohl erst gar nicht gesucht.

Als ich seinerzeit (Ende 2011) die Bühnenadaption von »Tschick« im DT sah (auf der Minibühne hinter der Treppe zur Bar) und den Text noch gar nicht kannte, brach der Satz »Das schönste Mädchen der Welt kommt nicht vor« über mich herein. Über dem Bühnenbild hing eine Zeichnung der Sängerin Beyoncé, stellvertretend für die Idolatrie in Herrndorfs Text, der die romantische Liebe so herbeisehnt wie die »amerikanische« Verzweiflung.

Herrndorf war sich auch der entsprechenden Gefahren durchaus bewusst: »In Gegenwartsjugendliteratur ist es zwingend notwendig, die Helden identitätsstiftende Musik hören zu lassen, besonders schlimm natürlich, wenn der Autor selbst schon älteres Semester ist …« (»Arbeit und Struktur«, 28.4.2010). Deshalb ist seine rettende Idee (die der Film übernimmt), dass die beiden Helden keine andere Musik zu Verfügung haben als eine abgenudelte Richard-Clayderman-Kassette. Was genauso richtig ist, wie Beyoncé als Chiffre für »Minne«/romantische Liebe.

In der Verfilmung kommt keine Beyoncé-Idolatrie mehr vor. Kein Bild, kein Ton von Beyoncé. Das hat möglicherweise rechtliche Gründe, ist aber bezeichnend für die Tendenz des deutschen Films, lieber mit dem Provinziellen und Routinierten zu hantieren, statt mit großen Träumen und »Wahnsinn« (tatsächlich ein in »Tschick« ziemlich häufig auftauchendes Wort).

Provinziell ist am deutschen Film hauptsächlich ein »Realismus«, der weder eine Schulklasse noch einen Tennisplatz oder eine Tankstelle filmen kann, dass es auch nur halbwegs davon überzeugte, es könnte diese Orte so auch geben.

Der deutsche Film ist daher vollkommen verloren in seiner Provinzialität. Er findet nicht einmal mehr angemessene Bilder für eben diese, während »Tschick« doch ohnehin eher für die Anstrengung steht, da herauszukommen, weit hinaus zu den Sternen und zu Beyoncé.