Flüchtling des Tages: Lutz Bachmann

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Ja, es gibt sie noch, die Badrioden aus Dresden. Nur gefühlt ist Pegida angesichts von weitaus medienaffineren AfD- und CSU-Schreihälsen in der Versenkung verschwunden. Am Montag abend pflegten wieder mehr als 2.000 »Spaziergänger« lauthals ihre »Widorstand«- und »Volksfahrräder«-Folklore. Wen die Pegidisten diesmal laut Sächsischer Zeitung wieder vermissten: den Lutze. Der ließ sich entschuldigen. Nicht das erste Mal – meist heißt es, ihn plage ein Zipperlein, oder seine Frau habe Geburtstag. Wer jederzeit einspringt: der Sigi. Siegfried Däbritz ist waffenvernarrtes Ex-FPD-Mitglied mit Sympathie für Hooligans.

Nun gehen sich einstige und noch verbliebene Pegida-Organisatoren untereinander schon eine geraume Weile an die Gurgel. Meist geht es um veruntreute Spendengelder, und Facebook ist ihr Schlachtfeld. So äußerte etwa Jörg Hoyer, einst Gründer des Leipziger Ablegers Legida, laut Dresdner Neueste Nachrichten (DNN) über den früheren Koksdealer und Auftragseinbrecher Bachmann: »Er liebt Geld über alles, ist stinkefaul, er lügt, er betrügt und dieser Staat ist ihm scheißegal, solange sein Konto voll ist.« Ein neues Kapitel der sächsischen Seifenoper schlug am Dienstag die Gift-und-Galle-Spuckerin Tatjana Festerling auf, die Pegida längst für ein militanteres Projekt namens »Festung Europa« den Rücken kehrte. Laut DNN schrieb sie: »Ich wollte Lutz Bachmann nie (!) die Führungsposition streitig machen, jedoch mit Sigi gemeinsam dafür sorgen, dass Pegida weiter kraft- und anspruchsvoll bestehenbleibt, wenn LB seinen Lebensmittelpunkt nach Teneriffa verlegt und nur noch alle zwei Wochen für seine Widerstandsshow einfliegt.« Aha, Lutzes neue Heimat liegt also unter kanarischer Sonne. Seinen Anhängern ist das Wurst. Bachmann wird wohl der einzige Flüchtling sein, für den die Pegida-Lemminge Verständnis aufbringen. (mme)