Garantien für den Frieden

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos räumt die Schuld des Staates am Vernichtungskrieg gegen Linke ein Foto: John Vizcaino/Reuters

Die inzwischen abgeschlossenen Friedensverhandlungen zwischen FARC-EP und der kolumbianischen Regierung zeitigen bereits erste Resultate: Vergangenen Donnerstag bekannte sich der derzeitige konservative Präsident Juan Manuel Santos zur Verantwortung des Staates für den Vernichtungskrieg gegen die linke Partei Union Patriotica (UP) zwischen 1985 und 1990. Der öffentlichen und im Fernsehen übertragenen Ansprache wohnten neben weiteren Regierungsvertretern auch 60 Mitglieder der UP sowie Angehörige der Opfer des staatlichen Paramilitarismus bei. »Wir können nicht erlauben, dass sich die systematische Gewalt gegen Mitglieder und Unterstützer von Union Patriotica wiederholt (…) Ich verpflichte mich heute vor Ihnen, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen und alle Garantien abzugeben, damit einer politischen Organisation in Kolumbien nie wieder das Leid von Union Patriotica widerfährt (…)«, führte Santos in seiner Rede aus und wollte damit offenbar auch eine Garantieerklärung für den Friedensprozess abgeben.

Zu Beginn der 80er Jahre hatte die FARC-EP schon einmal Friedensgespräche mit einer kolumbianischen Regierung geführt. Das mündete in die Gründung einer legalen politischen Partei – eben der Union Patriotica, der neben Mitgliedern der FARC-EP auch solche anderer kommunistischer und sozialistischer Gruppen angehörten. Sie vertrat ein soziales Reformprogramm zur Entwicklung der ländlichen Gebiete des Landes und setzte sich für demokratische Reformen des kolumbianischen Staates ein. Durch Wahlen konnte die UP insbesondere auf kommunaler Ebene an Einfluss gewinnen, ihr Präsidentschaftskandidat Jaime Pardo Leal blieb bei den Präsidentschaftswahlen 1986 mit 4,5 Prozent jedoch erfolglos.

Parallel zur Parteigründung, die es der FARC-EP ermöglichte, an diversen Wahlen teilzunehmen, wurde im Rahmen des Friedensabkommens von La Uribe 1984 ein Waffenstillstand vereinbart, der zunächst auch halten sollte. In den folgenden Jahren massakrierten jedoch kolumbianischen Drogenkartelle sowie paramilitärische Einheiten in Kooperation mit der Armee und anderen staatlichen Sicherheitsdiensten zahlreiche Angehörige und Sympathisanten der Union Patriotica. Bis 1990 wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bis zu 5.000 Anhänger, Abgeordnete und Führer der Partei von Todesschwadronen ermordet. 1987 wurde schließlich ihr politischer Führer Jaime Pardo Leal vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder umgebracht. Dabei blieb es nicht: Tausende Morde an Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaftern und anderen Akteuren der gesellschaftlichen Linken folgten.

Dieser Vernichtungskrieg fand in den zwei folgenden Jahrzehnten, in denen die Kämpfe nach dem Scheitern des Friedensprozesses wieder zunahmen, keine öffentliche Beachtung. Ein Bekenntnis der eigenen Schuld blieb seitens des kolumbianischen Staates lange aus. Im Gegenteil, unter dem ultrarechten Präsidenten Alvaro Uribe, Amtszeit von 2002 bis 2010, wurde der schmutzige Krieg gegen die Guerilla unter Beteiligung von paramilitärischen Todesschwadronen noch ausgeweitet. Daran änderten auch diverse Kampagnen von Menschenrechtsorganisationen wenig.

Erst heute ist eine politische Situation in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land entstanden, in der es möglich geworden ist, über die Verbrechen des Staates öffentlich zu sprechen. Das UP-Führungskomitee erklärte zur öffentlichen Ansprache von Präsident Santos: »Dies ist der Moment der Vertiefung dieses demokratischen Schritts hin zu einer Politik der Wiedergutmachung gegenüber der Union Patriotica, (…) der Moment für Aktionen der Wiedergutmachung und Gerechtigkeit für die Opfer (…)«. Der politische Schritt, bei dem die Schuld des kolumbianischen Staates an den Verbrechen eingestanden wird, verläuft parallel zur laufenden »X. Nationalen Konferenz« der FARC-EP, auf der sich die Guerilla auf ihre mögliche Auflösung nach dem landesweiten Referendum am 2. Oktober vorbereitet.