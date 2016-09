Kriegerische Visionen

Gleichschritt, marsch: Die EU soll auch zur Militärunion werden. Nach dem »Brexit« wird dies wahrscheinlicher Foto: 2015 Bundeswehr/Bienert

Jetzt soll es also endlich schnell gehen mit der Militarisierung der EU. Der »Bratislava-Fahrplan«, auf den sich die Staats- und Regierungschefs aller 27 EU-Staaten außer Großbritannien auf ihrem informellen Gipfel am vergangenen Freitag geeinigt haben, verlangt sie ausdrücklich – die »Verstärkung der EU-Zusammenarbeit im Bereich der externen Sicherheit und der Verteidigung«. Dazu wird die EU-Kommission in den nächsten Wochen und Monaten die nötigen Vorschläge entwickeln; bereits im Dezember soll ein EU-Gipfel dann Nägel mit Köpfen machen und »über einen konkreten Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung« entscheiden, wie es ebenfalls in der »Erklärung von Bratislava« heißt. Läuft alles wie geplant, dann wird die EU im nächsten Jahr einen großen Schritt hin zu mehr Militäreinsätzen tun. Die Blaupausen dazu, verfasst von den zuständigen Ministerien in Berlin und Paris, liegen öffentlich vor (siehe Text unten).

Die Militarisierung der EU – ist sie nicht schon längst im Gange? Es stimmt: Die EU hat eine ganze Reihe von Interventionen unternommen, seit sie 2003 erstmals Truppen nach Mazedonien und in die Demokratische Republik Kongo entsandt hat. Zur Zeit zählt der Europäische Auswärtige Dienst sechs laufende EU-Militär-»Missionen« auf: Zum Einsatz in Bosnien kommen zwei Marineeinsätze – einer im Mittelmeer, einer am Horn von Afrika – sowie drei Ausbildungseinsätze (Mali, Somalia, Zentralafrikanische Republik) hinzu. Und dennoch: Offene, voll ausgeprägte Kriege sind bisher nie von der EU, sondern stets von einzelnen EU-Staaten oder von Bündnissen jenseits der EU geführt worden. Das zeigen die französischen Interventionen in Côte d’Ivoire (2011) und in Mali (ab 2013), aber auch der Libyen-Krieg, den Frankreich und Großbritannien auf der Grundlage ihres bilateralen militärischen Sonderbündnisses und mit Unterstützung der Vereinigten Staaten unternahmen. Aus Sicht deutscher Machtpolitiker ist das ein Mangel. Denn, das hat man jüngst erst wieder in Syrien beobachten können: Wenn’s hart auf hart kommt, dann machen die militärisch entscheidenden Mächte die Dinge unter sich aus – wie im Falle des letzten syrischen Waffenstillstands eben Russland und die USA. Deutschland oder die EU waren dabei außen vor.

Woran liegt’s, dass die EU das äußerste militärische Eskalationsniveau immer noch nicht erreicht hat? Seit dem britischen Austrittsreferendum wird immer wieder darauf hingewiesen, dass London bei der Militarisierung der EU regelmäßig auf der Bremse gestanden hat, seit es das 2003 erstmals geplante militärische Hauptquartier des europäischen Staatenbundes verhinderte. Eine EU-Armee? Schon der bloße Gedanke daran war jeder britischen Regierung ein Graus. Allerdings kommen weitere Faktoren hinzu. Der wohl wichtigste bestand seit jeher in deutsch-französischen Differenzen. Diese sind die zentrale Ursache dafür, dass die hochgerüsteten »EU Battle Groups«, die rund um die Uhr bereitgehalten werden, bis heute noch nicht eingesetzt wurden. Paris hat mehrmals darauf gedrungen, ist jedoch jedesmal von Berlin ausgebremst worden: Die Interventionen hätten jeweils in Frankreichs afrikanischem Einflussgebiet stattgefunden, etwa 2008 im Tschad, 2014 in der Zentralafrikanischen Republik. Die Bundesregierung wollte jegliche Stärkung ihres französischen Rivalen vermeiden; deshalb ist das schlagkräftigste Kampfinstrument der EU bis heute unerprobt.

Wie soll die EU nun militärisch in die Gänge kommen? Er sehe vor allem »drei konkrete Projekte« für »die kommenden Monate«, erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, nachdem die EU-Staats- und Regierungschefs (außer der britischen Premierministerin) sich in Bratislava geeinigt hatten, die EU nun in vollem Umfang kriegstauglich zu machen. Eines sei der »Einsatz von EU Battle Groups in Krisengebieten«; das würde voraussetzen, dass Berlin und Paris sich einigen. Ein zweites »Projekt« sei der Aufbau eines gemeinsamen militärischen Hauptquartiers, ein drittes die Stärkung der Rüstungsindustrie in der EU, fuhr Juncker fort, sich loyal an die Vorlagen aus Berlin und Paris haltend (siehe Text unten). Er sei »ermutigt zu sehen, dass mehr und mehr Mitgliedsstaaten daran interessiert sind, bei der Verteidigung enger zusammenzuarbeiten«.

Und die EU-Armee, die vor allem Deutschland immer wieder gefordert hat? Nichts überstürzen, sondern jetzt erst mal pragmatische Schritte tun, empfahl Außenminister Frank-Walter Steinmeier letzte Woche: »Über die Schaffung einer europäischen Armee sollten wir dann sprechen, wenn wir bewiesen haben, dass Europa es besser kann als jeder Nationalstaat allein.« Dem schließt sich auch Juncker an. »Die europäische Armee ist eher eine Vision für die nicht allzunahe Zukunft«, erklärte er am Montag: Sie stehe »nicht am Anfang« der neuen EU-Militärpolitik, sondern sie sei vielmehr »das logische Endprodukt«. Es werde wohl noch eine ganze Weile dauern, »bis wir Truppen unter der EU-Flagge oder Soldaten in EU-Uniformen entsenden«. An dem Ziel, dass das einmal geschehen wird, hält Juncker freilich ebenso wie Steinmeier fest.