Schöne Worte in New York

Protestaktion gegen die Flüchtlingspolitik der britischen Regierung mit 2.500 Rettungswesten vor dem Parlament in London Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Seit Anfang 2016 sind rund 300.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa geflüchtet. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) veröffentlichten am Dienstag entsprechende Angaben. Damit liegen die Zahlen deutlich unter denen des Vorjahres, als rund 470.000 Menschen die gefährliche Reise auf sich nahmen. Immer mehr Menschen überleben die Fahrt jedoch nicht: Die IOM zählte 3.213 Flüchtlinge, die seit Jahresbeginn im Mittelmeer ertrunken sind, zwei weniger das UNHCR. Damit drohe 2016 »zum tödlichsten Jahr im Mittelmeer« zu werden, sagte UNHCR-Sprecher William Spindler – im gesamten Vorjahr ertranken 3.771 Schutzsuchende.

Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Am Montag konnten sich die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in New York lediglich auf eine rechtlich nicht bindende Erklärung einigen. In dem 25 Seiten langen Papier wird gefordert, Flüchtlingsströme besser zu organisieren, die Rechte der Betroffenen stärker zu schützen und ihre Integration durch Bildung und Arbeit besser zu fördern. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) schlug vor, einen ständigen Flüchtlingsfonds in Höhe von zehn Milliarden Euro einzurichten.

In Deutschland setzen die Regierungsparteien derweil weiter auf Abschottung. Nach monatelangem Streit wollen sich CDU und CSU offenbar auf eine »Orientierungsgröße« von 200.000 Menschen einigen, die jährlich in der Bundesrepublik aufgenommen werden können. CSU-Chef Horst Seehofer hatte diese Zahl wiederholt als »Obergrenze« gefordert. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verlangte am Dienstag zugleich mehr Anstrengungen der Immigranten. Das Ziel müsse sein, dass sich die Menschen für die Gesellschaft verantwortlich und sich zugehörig fühlten, so der CDU-Politiker. Zugleich empfahl der Christdemokrat eine Rückkehr zum Glauben. »Wir haben die Bedeutung von Religion unterschätzt, auch bei uns«, sagte er. Die Deutschen müssten nun wieder selbst mehr über Religion lernen, auch um die eigene Tradition und Denkweise erklären zu können.

(AFP/dpa/Reuters/jW)