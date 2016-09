Foto: Eduard Donzov

Bei der niedersächsischen Kommunalwahl vor anderthalb Wochen hat Die Linke mit Ihnen als Spitzenkandidat 21,5 Prozent der Stimmen eingefahren – ein Traumergebnis Ihrer Partei in Westdeutschland. Und das in Quakenbrück, mitten auf dem platten Lande. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben den Wahlkampf schon vor anderthalb Jahren begonnen, als CDU und SPD noch nicht einmal daran dachten. Von Anfang an haben wir eine sehr gute Mannschaft präsentiert: Kandidatinnen und Kandidaten, die in Verbänden und Vereinen aktiv sind sowie in Initiativen, die sich um neu ankommende Menschen kümmern.

Ein zweiter Faktor war unser Wahlprogramm, das exakt auf Quakenbrück zugeschnitten war. Wir haben Probleme aufgegriffen, die unsere Mitbürger bewegen: Gesamtschule, Kindergartenplätze usw. Wir haben konkret aufgezeigt, wie wir diese Probleme lösen würden und die Frage gestellt: »Was würdet ihr dagegen machen?« Wir haben also unser Wahlprogramm gemeinsam mit den Bürgern formuliert.

Was Sie sagen, erwartet man doch eigentlich von einer linken Partei. Was haben Sie in Quakenbrück anders gemacht als Ihre Genossen in anderen Ortschaften?

Zum Beispiel haben wir auch ungezählte persönliche Gespräche geführt. Wir haben uns auf Stadtteile konzentriert, in denen wir zuvor gute Ergebnisse hatten. Um auch Mitbürger ausländischer Herkunft zu erreichen, haben wir unsere Wahlwerbung in Fremdsprachen übersetzt.

Sie hatten im Juni einen kleinen Skandal ausgelöst, mit internationalen Auswirkungen. Die Ukraine hatte sich lautstark beschwert, nachdem Sie die jetzt zu Russland gehörende Krim besucht hatten. Wie ist dieser Streit ausgegangen?

Die ukrainische Regierung hat gegen mich ein Einreiseverbot verhängt. Sobald ich mich auf ihrem Territorium blicken lasse, muss ich mit der Verhaftung rechnen.

Warum?

Weil ich »okkupiertes« ukrainisches Territorium ohne Erlaubnis aus Kiew betreten habe. Das ist natürlich kompletter Unsinn – es ist doch wichtig, dass man sich als Europäer selbst ein Bild davon macht, wie es auf dieser Halbinsel nach dem Anschluss an Russland zugeht. Und ich lasse mir von der ukrainischen Regierung nicht vorschreiben, wohin ich reise.

Ich habe auch eine Einladung zur näc hsten Gedenkfeier für die Menschen, die am 2. Mai 2014 im Gewerkschaftshaus von Odessa von Faschisten umgebracht wurden. Es ist doch traurig, dass ich als Europäer damit rechnen muss, verhaftet zu werden, wenn ich an einer solchen Veranstaltung teilnehme. Die Bundesregierung wäre gut beraten, sicherzustellen, dass das auch möglich ist.

Ihr Krimbesuch hat auch in niedersächsischen Lokal- und Regionalzeitungen Wellen geschlagen. Hat das möglicherweise zum Wahlerfolg beigetragen?

Das glaube ich schon. Es gab allerdings viele Vorbehalte dagegen, auch aus meiner eigenen Partei – einige Genossen hatten die Befürchtung, dass sich das negativ auf unser Wahlergebnis auswirken könne. Die Neue Osnabrücker Zeitung hat mich sogar als »Putin-Freund« gebrandmarkt, die örtliche CDU fuhr gegen mich eine Attacke nach der anderen.

Im Wahlkampf habe ich binnen drei Monaten über 800 Haushalte besucht. Schon an der Wohnungstür hieß es oft: »Herr Maurer, kommen Sie doch kurz rein, wir möchten mehr dazu erfahren.« Und wenn ich wieder ging, wurde häufig gesagt: »Alle Achtung, dass Sie sich nicht einschüchtern lassen«.

Sehr viel Zustimmung habe ich auch beim Thema der Sanktionen gegen Russland bekommen. Viele Landwirtschaftsbetriebe aus unserer Region hatten gute Geschäftskontakte dorthin. Immer wieder habe ich gehört: Wir wollen Russland als Partner haben, wir wollen weiter in Frieden leben. So manch ein einfacher Bürger ist weiter als unsere Politiker, er weiss, dass es in Europa ohne die Zusammenarbeit mit Russland nicht geht.

In Berlin bereitet sich Ihre Partei darauf vor, wieder in den Senat einzuziehen. Wie stehen Sie dazu?

Schwierige Frage. Einerseit verstehe ich den Wunsch, Politik auch mitzugestalten. Andererseits glaube ich, dass meine Partei eher als starke Opposition gebraucht wird. Wenn sich Die Linke in Berlin in ein rot-rot-grünes Bündnis begibt, wird es für sie schwer, das auch durchzusetzen, was die Menschen von ihr erwarten. Ich jedenfalls würde nie mein Wahlprogramm gegen Ämter tauschen.