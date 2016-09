Den Machthabern den Schweiß aus der Arschfuge getrieben: Knofo Kröcher (1950-2016) Foto: Mareile Fellien

Der Anarchist Norbert Kröcher, genannt Knofo, ist tot. Er wurde 66 Jahre alt. Nachdem er kürzlich von einer unheilbaren Krebserkrankung erfahren hatte, erschoss er sich am vergangenen Freitag in seiner Heimatstadt Berlin. Knofo hatte 1972 die Bewegung 2. Juni mitbegründet, für die Revolution Banken überfallen, war 1977 in Schweden verhaftet und bis 1985 eingeknastet worden. Im August vollendete er seine große Autobiographie, die Ende des Jahres bei Basis Druck erscheinen soll. Zu ihrer Finanzierung bot er im Berliner Vereinslokal Rumbalotte (Berliner Str. 80-82) 2.000 Bände seiner Handbibliothek zum Kauf an, wo sie weiter auf neue Leser warten. (jW)

Aus seinem Abschiedsbrief: »Ich habe keine Angst vor dem Tod. Dafür habe ich zu viele klandestine und gefährliche Sachen gemacht. Der Tod kommt zu mir wie ein Bruder. Ach, da bist Du ja, sei willkommen. Natürlich weiß ich – wie Ihr alle – was danach kommen wird: Nichts! Es gibt kein Paradies und keine Hölle. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik kann in einem geschlossenen System nichts verlorengehen.

Aber den ›Knofo‹ wird es dann nicht mehr geben (zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie). Ich werde mich mit dem Weltgeist (was auch immer das sein mag) wieder vermählen, werde Teil des großen Ganzen sein. (…) Ich habe die halbe Welt bereist und gesehen, habe Abenteuer erlebt, von denen die meisten nur träumen können, konnte viele Sachen machen, die den Machthabern den Schweiß aus der Arschfuge trieben, konnte ein bisschen am Zeiger drehen.«

Entropie

ist einfach, umgänglich und unumgänglich:

Mich bewegt das Irrationale im Realen –

und Irrealen sowohl als auch umgekehrt;

d. h. ANARCHIE beginnt in Dir selbst,

oder ich irre unsäglich VORWÄRTS.

Bert Papenfuß