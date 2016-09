Natürlich wirtschaften

Für den Soziologen Marcel Mauss, war schon Mitte der 1920er Jahre in seinem Hauptwerk »Die Gabe« klar: »Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ›ökonomischen Tier‹ gemacht (…) Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.«

Es gibt Wissenschaftler, die nehmen das wörtlich. Bei den Biologen hat das inzwischen dazu geführt, dass sie sich in Wirtschaftsforscher verwandelten - und diese umgekehrt in Biologen. Das war bereits im Darwinschen Utilitarismus angelegt. So argumentiert z. B. der Ökologe Josef Reichholf betriebswirtschaftlich: »Im amazonischen Regenwald ist die Produktion hoch, die Produktivität aber (sehr) gering.« Mit letzterem ist die Vermehrungsrate gemeint. Der »erzeugte Überschuss«, der Nachwuchs, ist für ihn »die eigentliche ›Währung der Evolution‹«. In Brasilien begeisterte ihn »verständlicherweise« die Kolibribeobachtung sehr, weil diese Winzlinge als Vögel »sehr leistungsfähig waren«. Über die Fischjagd der Reiher, die aus Warten und Lauern besteht, bemerkt er: »Das kostet sie kaum mehr als die Aufrechterhaltung des Grundumsatzes an Energie.« Während die Tauchvögel viel Energie bei der Jagd auf Fische einsetzen: »In der Bilanz muss sich dieser Einsatz lohnen, d. h. mehr bringen, als der Kraftaufwand zur Unterwasserjagd an Energie kostet.« An anderer Stelle heißt es: »Das Angebot nimmt Einfluss auf die Nachfrage. Diese Gegebenheit ist uns aus der Wirtschaft vertraut. In der Natur verhält es sich nicht anders.«

Bei dem israelischen Ornithologen Amotz Zahavi ist daraus ein ganzer neoliberaler Gesellschaftsroman geworden. Er hat Graudrosslinge (»Arabian Babbler«) erforscht. Bei ihnen bekommen Paare von unverpaarten Artgenossen »Hilfe beim Nestbau und Füttern der Jungen«. Diesen schon fast klassischen Fall von Koopera­tion – neuerdings: gerne Altruismus genannt – deutet er in »ein selbstsüchtiges Verhalten« um, indem er es mit Betriebswirtschaftsbegriffen durchdekliniert: »Die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren (…) Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen«. Bei Zahavi ist von »Werbung«, »Qualität des Investors« und »Motivation« die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen der Vögel quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück: Die »individuelle Selektion« bei den Graudross­lingen begünstige eben »Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen«, der berühmte Darwinsche »Selektionsmechanismus« bleibe aber ansonsten erhalten.

Im Leipziger Primatenforschungszentrum, das zum dortigen Zoo gehört und das imposante Gehege »Pongoland« betreibt, wird den gefangenen Schimpansen nur eine »schwache« Kooperationsbereitschaft und wenig Mitgefühl attestiert. Anders bei den wilden Schimpansen, die die Leipziger Forscher im Tai-Nationalpark an der Elfenbeinküste beobachteten, dort registrierten sie wiederholt, dass Schimpansinnen sich mit männlichen Artgenossen paarten, wenn diese ihre Beute mit ihnen teilten. Auf Grundlage dieser Beobachtungen wurden die Schimpansinnen im Spiegel flugs zu listigen »Schnäppchenjägern« erklärt, die dabei nicht einmal vor »käuflicher Liebe« zurückschrecken. Noch weiter ging die FAZ als sie im Juli fragte. »Lesen Einzeller Ökonomie-Bücher? Vermutlich nicht, aber sie verhalten sich so, als würden sie es tun« und zwar im Wirtschaftsteil, nicht etwa auf der Naturwissenschaftsseite. Verhandelt wurden Forschungsergebnisse des US-Biologen David Rapport. »Das blaue Trompetentierchen verhält sich genauso, wie es die sogenannte Haushaltstheorie der Ökonomen beschreibt: Der Einzeller [ohne Gehirn] zeigt klare Präferenzen bezüglich seines Futters und rationales Verhalten bei der Wahl seines Essens und den damit verbundenen Anstrengungen.«

Laut FAZ hätten andere US-Forscher mit Ratten und Tauben das »Budget­risiko« in der »Haushaltstheorie« bewiesen, wobei sie sogar ein Geldäquivalent eingeführt haben sollen, zumindest unter Laborbedingungen: »Macht man ein Getränk teurer (indem das Tier den entsprechenden Knopf häufiger drücken muss), so sinkt bei den Probanden der Konsum des betreffenden Getränks [Root Beer oder ein ›Tom Collins‹-Cocktail] zugunsten des anderen, nun relativ billigeren Getränks. Gleichzeitig erhöhte man aber auch ihr Einkommen (wie oft die Tiere den Knopf drücken dürfen), so dass sie sich auch das teure leisten könnten, sie bleiben jedoch bei dem billigeren.«