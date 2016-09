Foto: Maxim Zmeyev/Reuters

Dass die Partei »Einiges Russland« die Parlamentswahl gewinnen würde, hatte niemand bezweifelt. Dass der Sieg jedoch so deutlich ausfallen würde, dass eine Zweidrittelmehrheit in Reichweite liegt, hatte sicherlich nicht jeder Beobachter auf dem Schirm. Die Präsidentenpartei sammelte nach Angaben vom Montag, die auf der Auszählung von 93 Prozent der Stimmzettel beruhten, fast zwei Drittel der Direktmandate und gut 54 Prozent der »Zweitstimmen« ein. Die Wahlbeteiligung war dabei so niedrig wie noch nie seit der Wende: in Moskau und St. Petersburg um die 25 Prozent, im Landesdurchschnitt lag sie bei knapp 48 Prozent.

Die liberale Nowaja Gazeta zog die bittere, aber treffende Bilanz, die Wahl habe »eine Koalition der Datschniki (Kleingärtner; R. L.) und Schirinowskis« gewonnen. Tatsächlich zeigen die Bewegungen in der Welt der kleineren Parteien eher als der erwartbare Wahlsieg der Regierungspartei, in welche Richtung die russische Gesellschaft geht: Während die Kommunisten (KPRF) von 19 auf knapp 14 Prozent zurückfielen, konnten sich die Radaunationalisten von Wladimir Schirinowski von zehn auf gut 13 Prozent verbessern. Schirinowski haut unberührt von diplomatischen Rücksichten auf die nationale Pauke, für die die Staatsmedien das Fell gespannt haben.

Die KPRF hat ihren Versuch, sich auf den sozialistischen »Markenkern« zurückzubesinnen, nicht honoriert bekommen. Sie stand vor einem Dilemma: In der Außenpolitik musste sie Putin unterstützen, um der Wahl zwischen der Szylla des großrussischen Rabaukentums und der Charybdis zu entgehen, in einer Ecke mit den Liberalen zu landen. So kommunistisch, dass sie die einfachen Russen gefragt hätte, was sie von der Syrien-Intervention haben, bzw. zu fordern, dass diese Politik, wenn schon, dann nicht von den kleinen Leuten bezahlt wird, hat sie sich dann doch nicht zu sein getraut. Die Position der KPRF ähnelt in fataler Weise der von August Bebel auf dem SPD-Parteitag von 1912: gegen den Zarismus (bzw hier: den Westen) doch noch »die Knarre auf den Buckel zu nehmen«, auch wenn dies die Verteidigung des kapitalistischen Vaterlands bedeutete.

Vor allem aber ist zu erkennen, dass der Politikzirkus vielen Russen gleichgültig geworden ist. Es war absehbar, dass die Regierungspartei gewinnen würde, und so war auch klar, dass man sich mit ihrem Übergewicht praktisch würde arrangieren müssen. Wenn man die knapp 14 Prozent der KPRF multipliziert mit der Wahlbeteiligung von 48 Prozent, kommt man auf zwischen sechs und sieben Prozent der russischen Bevölkerung, die vielleicht für eine linke Oppositionspolitik mobilisierbar sind. Viel ist das nicht angesichts der sozialen Einschnitte, die der liberale Flügel der Regierungspartei jetzt nach den Wahlen und mit einer sicheren Mehrheit im Rücken in Angriff nehmen wird. Bisher hat Wladimir Putin solche Versuche oft in letzter Minute gestoppt. War das nur Taktik, um Sozialprotesten die Spitze zu nehmen, oder war es ein Rest sozialer Sensibilität? Die nächsten Monate werden es zeigen.