Abschied der »Volksparteien«

Räumung des Innensenators aus dem Straßenbild: Konsequenzen aus der Wahl lehnt Frank Henkel (CDU) noch ab Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der Ausgang der Berliner Abgeordnetenhauswahlen am Sonntag sorgt zunehmend für Verwirrung bei CDU und SPD über ihren künftigen Kurs. Beiden Parteien ist es nach mehreren Landtagswahlen wieder nicht gelungen, Ergebnisse einzufahren, die vermeintlichen »Volksparteien« gerecht würden. Vieles spricht dafür, dass sich die Parteienlandschaft künftig auch auf Bundesebene weiter auseinanderdividiert und ein Sechsparteiensystem verfestigt wird.

Das Wahlergebnis führte am Montag sogleich zu Diskussionen über mögliche Regierungsoptionen auf Bundesebene. FDP-Chef Christian Lindner konstatierte, dass Erfolge der rechtspopulistischen AfD in Wahrheit Linksbündnisse stärkten. »Es ist leider im wahrsten Sinne des Wortes ein Abfallprodukt der Wahl der AfD, dass man nicht nur Rechte in die Parlamente bringt, sondern gleichzeitig Linke in die Regierung«, behauptete Lindner in Berlin. Die AfD bezeichnete der FDP-Politiker als eine »völkische Bewegung«, die Rassismus und Judenhass verharmlose.

Bei den Christdemokraten wurden am Montag die Wunden geleckt. Generalsekretär Peter Tauber warb für einen stärkeren Zusammenhalt der CDU mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU. Auch der Berliner Spitzenkandidat und noch amtierende Innensenator Frank Henkel hatte bereits am Sonntag moniert, dass der öffentlich ausgetragene Streit zwischen beiden Parteien negative Auswirkungen auf seinen Wahlkampf gehabt habe. Zwar übernahm Henkel am Sonntag die Verantwortung für das Wahldebakel seiner Partei, persönliche Konsequenzen lehnte er jedoch ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel sah sich am Montag genötigt, Fehler ihrer Flüchtlingspolitik einzugestehen. »Wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf«, sagte Merkel am Montag nach Sitzungen der Führungsgremien ihrer Partei in Berlin.

Der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke erklärte unterdessen gegenüber dpa, dass eine gut kooperierende »rot-rot-grüne« Landesregierung durchaus in der Lage sei, die AfD in der Hauptstadt zu entzaubern. Dies sei möglich, »wenn SPD, Linke und Grüne es hinbekommen, eine gute Sozial-, Flüchtlings- und Wohnungspolitik zu machen«, sagte Funke am Montag. Die AfD selbst sieht sich hingegen auf ungebremstem Erfolgskurs. »Mit dem heutigen Tag ist der Wettstreit zwischen AfD und CDU um die Führung im bürgerlichen Lager voll entbrannt«, triumphierte Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Vorsitzende und zugleich Chefin des Berliner Landesverbandes, auf ihrer Facebook-Seite. Zugleich schwadronierte sie über »den politischen Überlebenskampf der Angela Merkel« und prognostizierte, dass die AfD bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr »mindestens« zur »drittstärksten Kraft in Deutschland« werde.

Den Rechten war es am Sonntag Analysen des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die ARD zufolge gelungen, 69.000 frühere Nichtwähler zu mobilisieren. Zum Vergleich: Die restlichen fünf Parteien, die ins Abgeordnetenhaus einzogen, vermochten es hingegen lediglich, gemeinsam 41.000 Menschen für den Gang zur Wahlurne zu motivieren. Unabhängig vom Erfolg der AfD im Spektrum der Exnichtwähler haben auch alle anderen Parteien bisherige Wähler an die Rechtspopulisten verloren. So votierten 39.000 frühere CDU-Wähler und 24.000 ehemalige SPD-Wähler nun für die AfD. Während Linkspartei und Piraten jeweils 12.000 Wähler an die Rechten verloren, waren es bei Bündnis 90/Die Grünen nur 4.000. Große Unterstützung erfuhr die AfD am Sonntag vor allem bei Erwerbslosen und Arbeitern. Bei beiden Gruppen wurden die Rechten im Vergleich zu den anderen Parteien stärkste Kraft. So votierten 22 Prozent der Erwerbslosen für die AfD. Bei den Arbeitern waren es sogar satte 28 Prozent. Wie schon bei vergangenen Wahlen konnte die AfD deutlich mehr Männer als Frauen dazu bewegen, für sie zu votieren. Während 15 Prozent der Berliner der Partei ihre Stimme gaben, waren es nur neun Prozent der Berlinerinnen.

Indes gelang es der AfD in mehreren Bezirken, Direktmandate zu holen. Im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 3 gewann Jessica Bießmann das Mandat für die Rechten, in Marzahn-Hellersdorf 1 Gunnar Lindemann. Für Treptow-Köpenick 3 zieht AfD-Mann Frank Scholtysek direkt ins Abgeordnetenhaus ein, für den Wahlkreis Pankow 1 Christian Buchholz. Aufmerksamkeit konnte Kay Nerstheimer auf sich ziehen, der ein Direktmandat im Wahlkreis Lichtenberg 1 holte. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Wochen über rechtsextreme Aktivitäten Nerstheimers berichtet. Er soll 2012 als Berliner Chef der sogenannten »German Defence League« aufgetreten sein, die als neofaschistische Organisation gilt und auch vom Inlandsgeheimdienst überwacht wird.