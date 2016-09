Protest gegen CETA vor dem Tagungsort des SPD-Konvents am Montag in Wolfsburg Foto: Fabian Bimmer/Reuters

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat auf einem Parteikonvent grünes Licht für das europäisch-kanadische Handelsabkommen CETA bekommen. Der Kleine Parteitag habe »mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln den Weg freigemacht zur Zustimmung« im Handelsministerrat der Europäischen Union (EU), sagte Gabriel am Montag nach dem Delegiertentreffen in Wolfsburg. Bis Ende Oktober werde noch eine rechtsverbindliche Erklärung der EU-Kommission und Kanadas mit Klarstellungen erwartet. »Das heißt, wir haben noch ein Stück des Weges vor uns.« Bevor das EU-Parlament im kommenden Jahr die vorläufige Anwendung von Teilen des Abkommens beschließe, solle das Parlament noch einen umfassenden Anhörungsprozess starten. Das sei »ein richtig guter Tag innerhalb der SPD« und für Regeln zur Globalisierung. Während der Parteikonvent sich auf ein Ja zu dem Vertrag festgelegt hat, gibt es vor allem an der Basis erheblichen Widerstand.

Am Montag vormittag war zunächst der Parteivorstand zusammengekommen. Nach Angaben von Teilnehmern der Beratung billigte das Gremium eine neue »Kompromisslinie«, auf die sich zuvor Gabriel mit dem Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, und dem SPD-Europaabgeordneten Bernd Lange verständigt habe. Demnach soll das Europaparlament einen Konsultationsprozess starten, bevor entschieden wird, welche Teile des Abkommens vorläufig anwendbar sind. Mit Miersch hat Gabriel damit einen Mann auf seiner Seite, der bisher als prominenter parteiinterner CETA-Kritiker galt. Der 47jährige sagte unmittelbar vor Beginn des Konvents im Südwestrundfunk, alle in der Partei hätten den Willen, »dass wir gemeinsam einen Weg beschreiten«. Die SPD habe Änderungen im Vertragstext »angemahnt«, die »teilweise berücksichtigt« worden seien. Weitere Modifizierungen durch Zusatzprotokolle zum bereits fertig verhandelten Vertragstext wurden im Leitantrag des Vorstands an den Konvent gefordert.

An der Tagung nahmen rund 200 Delegierte teil. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) und die Jungsozialisten (Jusos) hatten es bislang abgelehnt, Gabriel grünes Licht für eine Zustimmung zu CETA im EU-Handelsministerrat zu geben. Vertreter der Parteiführung wiesen darauf hin, dass in den Verhandlungen über das Abkommen bereits viele Verbesserungen erreicht worden seien. So seien Positionen der SPD zum Investorenschutz und zur Sicherung von Arbeitsbedingungen durchgesetzt worden, sagte Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel der Rheinischen Post (Montagausgabe). Der Wohlstand Deutschlands als Exportnation hänge von internationalen Freihandelsabkommen ab, erklärte er.

Vor dem Tagungsort hatten sich einige hundert Demonstranten versammelt. Sie forderten die Delegierten auf, Parteichef Gabriel kein Mandat für eine Zustimmung zu CETA zu geben. (AFP/dpa/Reuters/jW)