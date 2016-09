Am Ende der Utopie

Paul Parin im Gespräch mit Abinu in der Höhle von Bongo, Dorf Sanga, Dogonland, Mali 1960 Foto: (C) Studio und Archiv Paul Parin & Goldy Parin-Matthèy. Nachlass Paul Parin Sigmund Freud Privatuniversität Wien (sign. 3.85-33)

Wir dokumentieren im folgenden die Rede, die Ulrike Heider am 2. September 2016 bei der Tagung »Paul Parin. Ein Jahrhundert leben – Individuum, Gesellschaft, Psychoanalyse« in Wien gehalten hat. (jW)

Als junger Mann habe er sich eine Zeitlang ernsthaft mit dem Gedanken getragen, den Hitler zu erschießen, erzählte mir Paul Parin. Freunde, denen er das mitteilte, versuchten ihn, davon abzubringen. Das müssten die Deutschen selber machen, war ihr Hauptargument dagegen. Die Deutschen, so Parins Antwort, die würden den Hitler nicht treffen.

Das Schießen, erzählte mir der leidenschaftliche Jäger auch, habe ihm schon früh ein adliges Fräulein aus Slowenien beigebracht, das mit seiner lesbischen Freundin auf einem benachbarten Gut lebte. Sie habe besser geschossen als sein Vater. Einmal kam ich mit einem Wertgegenstand nach Zürich. Paul wollte den nicht ungeschützt in der Wohnung liegen lassen, als wir zum Essen das Haus verließen, und öffnete seinen Safe. Da lag über allem anderen, was darin aufbewahrt wurde, eine mittelgroße Pistole, die ich als metallisch glänzend in Erinnerung habe. Die hatte er getragen, als er sich am Ende des Zweiten Weltkriegs den Partisanen der Tito-Armee zur Verfügung stellte, um sie als Arzt im Kampf gegen die Nazis, die italienschen und kroatischen Faschisten zu unterstützen.

Als ich Paul und »Goldy« (Elisabeth Charlotte Parin-Matthèy, jW) 1988 kennenlernte, hatte das Gros meiner alten Bekannten aus der 68er-Bewegung die Überzeugungen und Lebensweisen ihrer Jugend hinter sich gelassen, um ins bürgerliche oder kleinbürgerliche Milieu der eigenen Eltern zurückzukehren. Die meisten hatten Familien gegründet und waren etwas Ordentliches wie Lehrer, Professoren oder Realpolitiker geworden. Einer hatte ein Gourmetrestaurant, ein anderer ein schickes Varieté eröffnet. Seit der deutschen Wiedervereinigung begannen viele der einstigen Internationalisten, auch über ihr Deutschsein nachzudenken und patriotische Töne anzuschlagen.

Konventionsverächter

Wie erfrischend waren dagegen die beiden über 70jährigen Konventionsverächter, die von sich sagten, dass ihnen seit jeher alles, was mit Heimat, Familie und Nation zu tun habe, ein Graus sei. Verheiratet waren sie nur, weil Goldy ihren Namen ändern musste. Als Veteranin der Internationalen Brigaden war sie zusammen mit allen anderen Brigadisten zum Tode verurteilt worden und hätte zu Francos Lebzeiten unter ihrem Namen Spanien nicht mehr betreten können. Meine neuen Freunde, erfuhr ich, waren zeitlebens Linke gewesen, hatten aber nie einer Partei angehört. Er verstehe sich als »moralischer Anarchist«, ließ mich Paul bei unserer ersten Begegnung im Interview für eine Radiosendung wissen. »Ni Dieu, ni Roi«, so seine Devise: »Kein Gott und kein König kann mir befehlen. Nur mein eigenes Gewissen und die Not meiner Mitmenschen.«

Die Not der Mitmenschen veranlasste ihn und Goldy, ihr beider Leben aufs Spiel zu setzen, um in Jugoslawien in den Lazaretten der antifaschistischen Partisanen zu arbeiten. Sie überlebten, und ihre revolutionäre Jugend hätte damit zu Ende sein können. Nach der Ausbildung zu Psychoanalytikern schließlich hätten sie in Zürich ein ruhiges und bequemes Leben führen können. Sie hätten ein Haus bauen und sich teuere Reisen auf Luxusdampfern und in Luxushotels leisten können. Aber nein, in einem Alter, in dem andere unter der Midlife-Crisis leiden, zog es sie immer wieder nach Afrika, wo sie mit dem Jeep herumreisten. Unter unbequemsten Bedingungen therapierten sie dort Menschen, die sie dafür bezahlten, statt daran zu verdienen. All das, um Neues über das Verhältnis zwischen Kultur und Psyche und auch über die Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderung zu erfahren. Sie habe ihr Studium der Psychoanalyse nach dem Krieg als »Fortsetzung der Guerilla mit anderen Mitteln« empfunden, pflegte Goldy zu sagen.

Nicht lange nachdem wir uns kennengelernt hatten, erschien Parins Buch über seine und Goldys Zeit in Jugoslawien.Vom deutschen Verlag bekam es den ebenso hässlichen wie – bewusst oder unbewusst – zeitgemäßen Titel: »Es ist Krieg und wir gehen hin.« Das war 1991, als anlässlich des zweiten Golfkrieges und unter dem Schlagwort Bellizismus erstmals im postfaschistischen Deutschland der Krieg auch unter Linken wieder salonfähig wurde. Pauls ursprünglicher Buchtitel lautete »Am Ende der Utopie«, aber der Verlag lehnte das als schlecht verkäuflich ab. Tatsächlich sind die Utopie und ihr vorläufiges Ende das Hauptthema des Buches, nicht etwa der Krieg. Das beginnt mit den Schilderungen des harten Alltags im Spital Badija, das Goldy und Paul als ein »gelungenes Experiment sozialistischer Kultur« im Rahmen einer revolutionären Bewegung erlebten. Dazu gehörte die erstaunliche Veränderung der Menschen. Einfache Bauern entwickelten ungeahnte Fähigkeiten. Sie wuchsen über sich selbst hinaus und trafen als Partisanen kollektive Entscheidungen, statt sich wie in einer regulären Armee durch die Befehle ihrer Vorgesetzten verheizen zu lassen. Goldy, Paul und die anderen Ärzte waren Teil einer so entstehenden Basisdemokratie. »Brüderliche Solidarität war für uns der Gegensatz zu hierarchischer Organisation. Wir waren diszipliniert, wenn wir selber es für richtig hielten; jeder Befehl verletzte unsere Würde.«

Aber all dies währte nur kurze Zeit. Die soziale Veränderung bahnte sich ihren Weg zwischen der Antizipation neuer Umgangsformen und neuer Klugheit und der Regression auf alte Dummheiten wie Clanbewusstsein und Nationalismus, um am Ende trotz aller utopischen Momente zu scheitern. Selten habe ich eine so präzise Darstellung des Rückfalls in die autoritäre alte Scheiße nach einem sozialistischen Sieg gelesen. Traurig, wie sich alles wiederholt, wie die mutigen Innovatoren zu Kommissaren und Bürokraten verkommen und die Helden der Revolution zu Herrschern eines autoritären Staates, wie die Organisation zum Selbstzweck und die neue Menschlichkeit zur neuen Diktatur wird. In einer seiner autobiographischen Kurzgeschichten schrieb Parin: »Denn leider beherrscht uns das, was wir selber geschaffen haben, und hört nicht damit auf, bis wir es zerschlagen; dann richten wir sogleich, um die alten ungestillten Bedürfnisse zu befriedigen, eine neue Herrschaft in uns auf.«

Skeptischer Optimist

Das um seinen schönen Titel betrogene Jugoslawien-Buch hat, obwohl es vom Scheitern einer Bewegung handelt, die so hoffnungsvoll begann, eine optimistische Botschaft: »Kann«, fragt der Autor, die Revolution weiterleben, oder »stirbt sie nicht immer den eigenen Tod, schon vor der Vendée, bevor die Weißen Garden angreifen, bevor die Condor-Legion in Spanien, Diktatoren und Faschisten in aller Welt ihr den Garaus machen?« »Nein« fährt er fort, »alles mag verkommen, untergehen, sich selbst zerstören, die revolutionäre Bewegung bleibt bestehen. An einem Ort ist sie sicher, am Ort der Utopie. Utopien leben von ihr, grünen, welken und verdorren. Der Drang nach Freiheit bringt neue Utopien hervor, solange es Unterdrückung gibt.« Die Mischung aus großem Optimismus und unbestechlichem Skeptizismus, die daraus spricht, ausgestrahlt von zwei unbürgerlich lebenden älteren Menschen, ist das, was meine Erinnerungen an die Freundschaft mit Paul Parin und seiner Lebensgefährtin zu den schönsten meines Lebens macht.

Paul Parin war ein genuiner Autoritätsverächter, ein Antiautoritärer in allen Lebenssituationen. So gehörte er zu den ganz wenigen Schriftstellern, die sich gegen den Machtmissbrauch von Verlegern, Lektoren und Zeitungsredakteuren und deren willkürliches und autoritäres Verhalten aufzulehnen wagen. Er stritt nicht nur mit ihnen, wenn sie ihm den selbstgewählten Buchtitel verweigerten, ihm vorzuschreiben versuchten, wie ein Artikel anfangen sollte, oder wenn sie in seinem Text herumpfuschten. Er erzählte all dies sogar Freunden und Kollegen, etwas, was unter Schriftstellern normalerweise tabu ist. Wer gibt schon gern zu, dass er geschulmeistert und gedemütigt wurde. Außerdem könnte es sich zu denen durchtratschen, die einem das antaten, so dass man endgültig in Ungnade wäre. Paul ging noch einen Schritt weiter. Unter dem Titel »Autoren und ihre Verleger – Eine Parabel« schrieb und veröffentlichte er einen kurzen polemischen Text, in dem er die Autoren mit den Menschen, die Verleger mit den olympischen Göttern vergleicht. Die Irdischen, wie er die Menschen nennt, leben ihr Leben, erfüllen ihre Pflichten, haben Tugenden und Untugenden. Ihr Schicksal aber bestimmen die Götter, von denen es heißt: »Sie kennen keine Grenzen ihrer Macht; sie haben keinerlei Hemmungen. Die Irdischen haben die Entschlüsse der Oberen hinzunehmen. Sie werden nicht gefragt.« Weiter beschreibt der Zornige die Irdischen als die, ohne deren Mühen die Götter nicht leben können, weil sie produzieren, was diese ernährt. Auch vom möglichen Erfolg der Irdischen ist die Rede, wenn es einem Gott gefällt, sie zu erheben: »Ein Stern wird geboren und leuchtet. Der kann aufsteigen und schon bald verglühen, selten einmal erhält er als leuchtender Schein seinen Platz im Firmament. Und es gibt sogar einige blassere Sterne, die darauf hoffen dürfen, in hundert, zweihundert Jahren, oder sonst an einem irdischen Datum, für kurze Zeit wieder strahlen zu dürfen.«

Mit über 60 Jahren begann Paul Parin literarisch zu schreiben, wurde Schriftsteller, nachdem er Arzt, Psychoanalytiker und Ethnopsychoanalytiker gewesen war. Seine letzte Identität als Schriftsteller aber war ihm am Ende seines Lebens am wichtigsten, und er hätte gern noch viel mehr geschrieben. Als er schon blind und auf Hörbücher angewiesen war, hörte er alle Romane der Weltliteratur, die er schon immer hatte lesen wollen. Darunter war auch Tolstois »Krieg und Frieden«, von dem er tief beeindruckt war. »Jetzt weiß ich, wie man schreiben müsste«, sagte er mir in einem der letzten Hörbriefe, die ich von ihm bekam.

Haltung des Historikers

»Die Leidenschaft des Jägers«, eine Mischung von Jagdgeschichten, Essays zum Thema Jagd und autobiographischen Erzählungen, war Parins letztes Buch, mit dem er noch einmal und mehr denn je seine Verachtung aller Konventionen bewies. Der Ton ist »rauher« als in allen vorherigen Büchern. Das sagte er selbst. Drastisch geschilderte Missbrauchserlebnisse aus der Kindheit und explizite sexuelle Szenen schockieren den Leser. Wieder wurde des Autors Wunschtitel – das Buch sollte »License for Sex and Crime« heißen – vom Verleger abgelehnt, und wieder kam es zu Streitigkeiten über den Inhalt. Ein letztes Mal gehörte Paul Parin zu den wenigen Irdischen, die sich gegen die Götter auflehnen, auch diesmal mit einem nur halben Sieg. Weil es ihm so gefallen hat, zitiere ich jetzt, was ich ihm zu diesem Buch schrieb, nachdem ich vergeblich versucht hatte, einen Auftrag für eine Rezension zu bekommen:

»Lieber Paul! Ich habe das Jagdbuch mit großer Spannung und unglaublichem Vergnügen gelesen, obwohl mich passionierte Jäger und Fischer bisher eher abgestoßen haben. Dass es Deinem Verlegerdrachen nicht gefallen hat, liegt sicher an dem, was Du den «rauhen Ton» nennst. Für einen alten Herrn aus großbürgerlicher Familie mögen sich Jagdge­schich­ten ziemen. Warum aber biographische Einzelhei­ten wie die jugend­lichen Orgasmusexperimente beim Fischen und Reiten, die offene Sympa­thie mit einem Bankräuber oder gar die sich häufenden sadomasochistischen und dazu ho­mo­sexu­ellen Szenen? Was soll man davon halten? Hättest Du Dich wenig­stens als SM-Schwu­ler geoutet oder die These vertreten, dass Sex eben mal gewalt­tätig sei und die Natur des Menschen die des Jägers, dann könnte man das vielleicht noch ein­ord­nen. Aber all diese Doppeldeutigkeiten und dieses systematische zwi­schen allen Stühlen Sitzen. Ein so schmerzliches Übermaß anarchischer Provoka­tio­nen, alles in allem das Gegenteil von abgeklärter Altersweisheit im Spätwerk!«

Damit es nicht so aussieht, als wolle ich dem mit über 90 Jahren verstorbenen Freund die Weisheit des Alters absprechen, möchte ich noch etwas hinzufügen: Meine Mutter, die etwas älter als Paul war, pflegte endlos darüber zu klagen, dass sämtliche alten Freunde tot seien, im Koma lägen oder bald das Zeitliche segnen würden. So kam es, dass ich Paul fragte, ob auch er darunter leide, dass so viele Freunde wegsterben. »Nein überhaupt nicht«, antwortete er ohne zu zögern. Er betrachte das Leben vom Standpunkt des Historikers. Im ständig voranschreitenden Prozess der einander ablösenden Generationen offenbare sich Zeitgeschichte. Und darüber müsse man nicht traurig sein.